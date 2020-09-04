Хорошо быть королем. Как поживает Мухаммед VI Марокканский

15:35 04.09.2020 "Король для бедных"

Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает



Король Марокко Мухаммед VI с состоянием в 2,5 миллиарда долларов считается одним из самых богатых монархов в мире. Глава государства, распоряжающийся казной по собственному усмотрению, не останавливается ни перед какими расходами на себя и свою семью. Каждый год на одни только карманные расходы он получает 40 миллионов долларов. В его гараже Maybach, Aston Martin, Ferrari, а также десятки других роскошных и тюнингованных автомобилей. О монархе, который носит часы из белого золота с бриллиантами за 1,2 миллиона долларов, тратит баснословные суммы на содержание 12 дворцов, ужинает в ресторанах с тремя звездами Мишлен и летает в окружении свиты из 300 человек, - в материале "Ленты.ру".







Абсурдные траты



"Свыше пяти миллионов его подданных живут меньше чем на полтора доллара в день. А он ежегодно получает из общественных фондов около 40 миллионов долларов на карманные расходы, которые тратит на свои удовольствия. Он обожает, когда его любимые игрушки хорошо отремонтированы. Так, король Мухаммед VI отправил на грузовом самолете свой Aston Martin к производителю в Британию для того, чтобы машину тюнинговали", - в 2012 году французские журналисты Катрина Грасье и Эрик Лоран выпустили книгу "Король-хищник", в которой рассказали о пристрастиях и ежедневных тратах короля Марокко. В самом королевстве публикацию раскритиковали и запретили продажу издания.



В 1999 году состоялась инаугурация Мухаммеда, на которой его представили населению как "короля для бедных" - за его обещания реформировать экономику. Однако после выхода книги монарха стали называть "королем Мидасом".



Его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов. "Он сосредоточил в своих руках все ключевые секторы экономики. Он главный банкир, страховщик, экспортер и производитель сельхозпродукции в стране", - сообщают журналисты со ссылкой на источники, близкие к королевскому двору.



Король Марокко Мухаммед VI подъезжает к парламенту, 1999 год



Подробности жизни монарха, которые раскрыли писатели, удивили многих. Так, выяснилось, что полтора миллиона долларов в год он тратит на корм для домашних животных, а вдвое больше уходит на королевский гардероб. Например, однажды Мухаммед купил в одном из лондонских бутиков кашемировое пальто за 55 тысяч долларов.



Обычно за границу король отправляется в сопровождении свиты из 300 слуг и друзей - для них заказывают отдельные самолеты. А на самом королевском лайнере есть персональный тренажерный зал



У короля 12 дворцов. Несмотря на то что пользуется он только четырьмя из них, во всех остальных убранство всегда должно быть готово к его внезапному приезду. Вне зависимости от погоды за окном в помещениях поддерживается температура в 17 градусов. Обслуживание таких резиденций стоит около 1,5 миллиона долларов в день. Как пишет The Telegraph, содержание самого монарха обходится марокканским налогоплательщикам в 353 миллиона долларов в год - что в 18 раз больше, чем тратят на британскую королеву Елизавету II.



Дворецкий и девять слуг в придачу



Любовь к роскоши у Мухаммеда VI проявляется во всем. "Почти каждое утро он требует, чтобы его помощники пригнали к входу во дворец десяток шикарных машин, чтобы он мог решить, на какой поедет сегодня. Ferrari, Aston Martin, Maybach - ему есть, из чего выбрать", - писали журналисты.



Любимым местом отдыха короля Мухаммеда и его ближайшего окружения стал местный отель Royal Mansour. Изначально он планировался как закрытая королевская резиденция, но потом это место решили превратить в гостиницу. Территорию в три с половиной гектара занимают 53 трехэтажных виллы. Каждому гостю - обычно это друзья монарха - полагается девять слуг и дворецкий. Чтобы создать отдыхающим максимально комфортные условия, сам обслуживающий персонал не появляется им на глаза. Для этого на территории отеля разработали систему подземных тоннелей.



Королевский дворец в Рабате



Внутри - роскошный интерьер - мраморная мозаика, ковры ручной работы, террасы с бассейнами и диванами. Во дворе - фонтаны и выдвижная стеклянная крыша с сенсорным управлением, которая автоматически задвигается при первых каплях дождя.



Обычно гости монарха и сам король проводят время за различными спа-процедурами: посещают хаммам, салоны красоты, делают массаж. Вечером вместе с друзьями Мухаммед отправляется в один из расположенных на территории Royal Mansour ресторанов. Там работают шеф-повары из парижских элитных заведений, получивших по две-три звезды Мишлена.



Часы за миллион



В январе 2020 года 46-летнюю уборщицу, работавшую в одной из резиденций короля в Марракеше, приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу нескольких десятков наручных часов, каждые из которых стоили не менее 20 тысяч долларов. Женщина успела продать принадлежавшие королю вещи. Покупателей часов также признали соучастниками преступления и отправили за решетку на четыре года.



Впрочем, это были далеко не самые дорогие часы Мухаммеда. В сентябре 2018 года его запечатлели в инкрустированных бриллиантами часах из белого золота Patek Philippe за 1,2 миллиона долларов.



Помимо дорогих машин и часов с бриллиантами, король также любит скупать картины и яхты. В сентябре прошлого года в честь 20-летия нахождения у власти монарх обзавелся новым судном - 70-метровой яхтой Badis 1



Как писали местные СМИ, ранее она принадлежала миллиардеру Биллу Дукеру, который продал ее марокканскому правителю за 88 миллионов евро. При этом незадолго до покупки нового судна монарх отремонтировал свою 62-метровую яхту El Boughaz.



История Золушки



В настоящее время личная жизнь монарха окутана тайной. До женитьбы в марте 2002 года 38-летний король слыл плейбоем, которого интересовали только шумные вечеринки и роскошные автомобили. Писали, что встреча с Лаллой Сальмой, 24-летней специалисткой по информационным технологиям, изменила монарха. Их брак, в котором родились сын и дочь, продлился 16 лет.



Перед свадьбой говорили, что их роман похож на сказку про Золушку: девушка из интеллигентной семьи, но не знатного происхождения, вышла замуж за короля. Став женой монарха, кстати, она не получила титул королевы - ей присвоили статус принцессы. Перед самим торжеством Лалла взяла с будущего супруга слово: она должна раз и навсегда остаться для него первой и единственной женой.



Король Марокко Мухаммед VI с женой принцессой Лаллой Сальмой в королевском дворце во время торжества по случаю их бракосочетания



Сальма во многом нарушала местные традиции - муж разрешил ей вести активную светскую жизнь. Их первое совместное фото со свадебной церемонии сразу же облетело весь мир. На этом снимке белоснежное одеяние невесты, украшенное золотой вышивкой, дополняют бриллиантовые серьги и тиара.



Король не скупился на подарки жене. Она любила носить дорогие национальные марокканские кафтаны или же выбирала европейские костюмы, которые стоили десятки тысяч долларов. Вне зависимости от того, в каком образе представала супруга марокканского короля, на ней были драгоценности



Она выходила в свет то в крупных серьгах-подвесках с бриллиантами и изумрудами, то в ярко-синих танзанитах. Нередко принцесса надевала пояса, инкрустированные нефритами или жемчужинами и украшенные золотом.



Что стало причиной расставания супругов в 2018 году, неизвестно. В окружении монарха, которого в детстве часто колотил его отец, король Хассан II, жалуются на его капризы и вздорный, вспыльчивый характер. Крутой нрав Мухаммеда до сих пор испытывают на себе многочисленные помощники и секретари.



Король Марокко Мухаммед VI и его сын, принц Мулай Хасан, 2019 год



Король и его бывшая супруга сумели сохранить нормальные отношения: Лалла Сальма живет в Рабате и часто приезжает в королевскую резиденцию для встреч с детьми.



Что касается французских журналистов, опубликовавших книгу о мафиозных связях короля и его окружения, то в 2015 году их арестовали за попытку шантажа монарха и вымогательства у него крупной суммы денег.



Как писали СМИ во Франции, Эрик Лоран и Катрин Грасье потребовали у короля сумму в размере трех миллионов евро за неразглашение информации, компрометирующей Мухаммеда. В противном случае они пообещали опубликовать в новой книге "тайны" короля: фотографии и другие факты о его личной жизни. Новая книга должна была выйти в 2016 году.



Ксения Архипова Источник - Lenta.ru

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