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Ворошиловский стрелок. Аркадаг из пулемета расхерачил бочки с мазутом
15:52 04.09.2020

Бердымухамедов провел стрельбы для силовиков и взорвал бочки из "минигана" (видео)

2 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности.

По итогам встречи министру обороны Бегенчу Гундогдыеву приказано провести на высоком уровне военный парад в честь независимости страны, сообщает госинформагентство ТДХ.

Министр внутренних дел Мамметхан Чакыев доложил главе государства о проведении месячника "Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни". Затем глава государства подписал Указ о совершенствовании паспортной системы в Туркменистане и дал главе МВД поручения по его выполнению.

Председателю Государственной таможенной службы Максату Худайкулыеву поручено следить за порядком перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу страны.

Председателю Государственной миграционной службы Мергену Гурдову – принять меры, чтобы сотрудники его ведомства "содействовали росту авторитета страны".



После Совбеза Гурбангулы Бердымухамедов провел стрельбы для руководителей военных и правоохранительных органов.

"Руководители военных и правоохранительных структур по очереди произвели стрельбу по мишеням, продемонстрировав навыки владения огнестрельным оружием. Президент осмотрел пораженные цели и распорядился улучшать навыки владения различными видами оружия", – пишет ТДХ.

Затем президент лично пострелял по мишеням, "продемонстрировав искусное владение боевым оружием". Обращаясь к присутствующим, Бердымухамедов подчеркнул, что "для успешного выполнения боевых задач необходимо систематически заниматься военно-прикладными видами спорта".

Отстреляв из двух разных пистолетов по мишеням, президент взорвал стоящие неподалеку бочки, расстреляв их из "минигана" (многоствольного пулемета), смонтированного на крыше внедорожника.

Источник - Хроника Туркменистана
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