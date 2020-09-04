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Вражеские боевые хакеры раздолбали софт Американской биолаборатории в Грузии
15:54 04.09.2020

Власти Грузии объявили о кибератаке на биолабораторию имени сенатора Лугара

Власти Грузии заявили, что спецслужбы некоего иностранного государства осуществили масштабную кибератаку на страну. В заявлении МВД, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело по ст. 284 УК РФ по факту "незаконного проникновения в компьютерную систему" Министерства здравоохранения с целью "хищения информации" о работе Национального центра здравоохранения (НЦЗ) имени сенатора Ричарда Лугара в условиях пандемии COVID-19. По утверждению МВД, хакерам удалось похитить множество файлов, после чего они были опубликованы "на одном из иностранных сайтов" вперемешку с ложной информацией, якобы также полученной из Лаборатории Лугара.

В Тбилиси убеждены: дополнительная информация на неназванном сайте опубликована, чтобы "вызвать панику среди населения", а сами данные из лаборатории должны придать большую достоверность "фальшивым документам", якобы также хранившимся в базе данных. МВД сообщает: по данным следствия, "кибератака осуществлена специальными службами одного из иностранных государств". Министерство внутренних дел обещало "в ближайшее время обратится к странам-партнерам для расследования атаки".

Предыдущая масштабная атака на грузинскую инфраструктуру произошла в октябре прошлого года: на сайтах многих правительственных учреждений появилась фотография экс-президента Михаила Саакашвили, обещающего "вернуться в Грузию". На несколько часов прекратил работу ряд телекомпаний и частных организаций. Полностью исправить ситуацию удалось лишь через сутки.

В этот раз ущерб может оказаться не столь значительным. Директор Лаборатории Лугара Паата Имнадзе успокоил общественность, сообщив: "никакой секретной информации в базе данных не было". По его словам, "лаборатория работает открыто" и "скрывать там абсолютно нечего". Впрочем, МИД РФ и российские политики высокого ранга неоднократно обвиняли грузинское руководство в неких "тайных экспериментах" в лаборатории, в том числе имеющих целью производство биологического оружия.

Тем временем американское посольство в Тбилиси выступило с еще более жестким заявлением, чем само МВД Грузии. Осудив "безрассудную атаку", диппредставительство подчеркнуло: США "намерены полностью придерживаться правил ответственного поведения в киберпространстве" и "призывают тех, кто действует вопреки этим правилам, немедленно прекратить вредные действия".

Георгий Двали, Тбилиси

Источник - kommersant.ru
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