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Иран отдает России свои порты назло ОАЭ и Израилю
00:11 05.09.2020

В Тегеране сигнализируют о согласии на военное присутствие РФ и Китая

Игорь Январев

Иран "полностью готов" одобрить присутствие ВМФ России сразу в нескольких своих портах. Об этом деловому порталу Oil Price заявил высокопоставленный источник, близкий к Министерству нефти Исламской Республики. Таким образом он прокомментировал варианты ответа Тегерана на официальную нормализацию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Соответствующие возможности иранская сторона готова предоставить и Китаю, с которым она прорабатывает соглашение о всестороннем сотрудничестве.

Власти Ирана с 9 ноября готовы обеспечить России и Китаю все условия для военного присутствия в портах Чабахар, Бендер-Аббас и Бушер в "соответствии с военным элементом соглашений". Об этом со ссылкой на свои источники, близкие к Министерству нефти Ирана, сообщил бывший трейдер и известный экономист Саймон Уоткинс. В его анализе для Oil Price не уточняется, о каких именно документах идет речь, однако не исключено, что в случае с КНР подразумевается готовящееся соглашение о всестороннем сотрудничестве между двумя странами сроком на 25 лет, содержание которого пока остается секретом. Если говорить о России, то, возможно, имеется в виду обновление заключенного в 2001 году Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами.

Накануне официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави подчеркнул, что долгосрочные связи с РФ и КНР являются частью иранской политики по сохранению сбалансированных отношений с государствами Евразии.

Иран многие годы проводит политику сохранения дружественных и сбалансированных отношений со всеми силами в Евразии, - отметил дипломат. - Запланированное заключение договора о долгосрочном сотрудничестве с Китаем и Россией, а также продолжение совместной работы с Индией над портом Чабахар подтверждают это.

Мусави обратил внимание на то, что его страна "намерена продолжать подобную политику".

В материале Oil Price особо отмечается, что иностранное присутствие в иранских портах неизбежно будет сопровождаться "развертыванием китайских и российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут охватывать все три ключевые области - электронную поддержку, включая раннее предупреждение применения оружия, радиоэлектронную атаку, которая включает в себя системы радиоэлектронного нападения, а также электронную защиту, в том числе от создания помех противником". Не исключено, пишет Уоткинс, что частью этого развертывания в иранских портах программного и аппаратного обеспечения из КНР и России станет отправка туда С-400 - "для противодействия атакам США или Израиля". Помимо этого, Уоткинс допускает переброску российских комплексов "Красуха", "поскольку они доказали свою эффективность в Сирии".

Предположения о возможном присутствии ВМФ РФ в иранских портах появились не сегодня. Лишний повод дал состоявшийся еще в прошлом году визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, который сообщил, что его страна подписала с Россией соглашение о военно-морском сотрудничестве и что Москва и Тегеран теперь будут регулярно проводить совместные маневры в Персидском заливе. Это дало арабским СМИ основание предполагать, что российская сторона получит "в качестве передовых военных баз для боевых кораблей и атомных подводных лодок" порты Бушер и Чабахар.

Впрочем, тогда генеральный директор портов и морской навигации провинции Систан и Белуджистан Бехруз Агаи заявил, что Иран не может передать свои порты под российский контроль - из-за их стратегической значимости. Речь, по его словам, не может идти даже о долгосрочной аренде. Однако регулярность возникающих на эту тему слухов не может не наталкивать на мысль о продолжающемся сложном торге Москвы и Тегерана за те условия, на которых эту удобную стратегическую точку могли бы использовать российские корабли.

Источник - news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599253860
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