Как японские подводники-камикадзе утопили лучший американский крейсер за месяц до конца войны (история)

00:21 05.09.2020 Загадочная гибель "Индианаполиса". Как утонула гордость флота США



Летом 2017 года в Тихом океане на пятикилометровой глубине было найдено то, что осталось от некогда красы и гордости Тихоокеанского флота США – тяжелого крейсера "Индианаполис". 72 года назад он был одним из самых грозных боевых кораблей американского флота. Но случилось непредвиденное…



Загадочный груз



Имея водоизмещение более 12 тысяч тонн, крейсер был способен двигаться со скоростью до 32 узлов (порядка 60 км/час). Его главный калибр представляли девять 203-миллиметровых стволов в трех орудийных башнях. Помимо этого и множества иного вооружения, крейсер нес четыре предназначенных для разведки и уничтожения подводных лодок гидросамолета. За годы войны на Тихом океане корабль прошел через много крупных сражении, оставаясь невредимым. Лишь в последний год войны, 31 марта 1945 года, в борт крейсера врезался самолет камикадзе. Жертвами его атаки стали несколько членов экипажа, а сам получивший повреждения крейсер встал на ремонт в порту Сан-Франциско.



Когда ремонт корабля, как и сама война, в которой он участвовал, приближались к концу, экипажу "Индианаполиса" показалось, что для них все уже закончено. Моряки предвкушали скорую встречу с родным домом. Никто из них не подозревал, какие страшные испытания еще предстоят им совсем скоро…



Неожиданно на борт крейсера прибыли генерал Лесли Гровс и контр-адмирал Уильям Парнелл, вручившие командиру корабля Чарльзу Маквею предписание: его крейсеру доверялось доставить по назначению сверхсекретный груз особой важности. О том, что это за груз, Маквея не оповестили. На борт крейсера поднялись два гражданских человека, весь багаж которых составляли два небольших чемоданчика. Конечным пунктом похода, о котором Маквей узнал только после выхода в море, оказалась база ВВС США, расположенная на острове Тиниан.



Гражданские пассажиры крейсера в течение всего похода не покидали свою каюту и не расставались с таинственными чемоданчиками. Лишь много позже командир корабля узнал, что в них хранилось. Оказывается, это были сердечники запалов для покоящихся в трюмах его корабля атомных бомб, предназначенных для Хиросимы и Нагасаки. 26 июля 1945 года "Индианаполис" прибыл на Тиниан, загадочные пассажиры и секретный груз покинули корабль, а Маквей вздохнул с облегчением. До полной капитуляции Японии и конца Второй мировой оставалось чуть более месяца, когда "Индианаполис", покинув Тиниан, без какого-либо сопровождения двинулся на остров Гуам.



Мотицура Хасимото находит цель



Всего за пару дней до того, как крейсер покинул Тиниан, в море вышла японская подводная лодка (ПЛ) "И-58" под командованием МОтицуры Хасимото. Помимо обычного вооружения она несла пару пилотируемых торпед. Это были управляемые смертниками так называемые кайтэны – аналог воздушных камикадзе. В феврале 1944 года кайтэны были запущены в серийное производство, а из числа наиболее фанатичных офицеров флота было отобрано 200 их будущих пилотов-смертников. Однако попытки реального использования кайтэнов не принесли японцам удачи.



29 июля с ПЛ была замечена одиночная цель – крупный корабль, идущий без прикрытия прямым курсом, игнорируя требования обязательного противолодочного маневрирования (периодического изменения курса). Это и был "Индианаполис". Выбрав удачный момент, в ночь на 30 июля ПЛ вышла в торпедную атаку. По сей день не утихают споры, использовались ли при этом обычные торпеды или были запущены кайтэны. В любом случае атака удалась – "Индианаполис" получил две огромные пробоины и через 12 минут затонул.



Большую часть спасательных шлюпок спустить на воду не смогли. Из 1197 членов экипажа крейсера приблизительно 300 погибли в момент взрыва или пошли на дно с кораблем. Остальные оказались на поверхности океана на нескольких спасательных плотах либо просто в спасательных жилетах. Неприкосновенные запасы продовольствия и воды остались в не спущенных на воду шлюпках. До того, как корабль скрылся в водах океана, его радист успел передать сигналы бедствия. Но помощь пришла только 2 августа, когда еще остававшихся на поверхности моряков заметил патрульный самолет.



Прибывшим спасателям удалось поднять из воды только 321 человека (четверо из них вскоре скончалось). В течение без малого четырех суток, проведенных моряками в воде, многие из них погибли от истощения, переохлаждения и полученных ран. А раненых было много, и море окрасилось их кровью. И тогда началось самое ужасное: привлекаемые запахом крови акулы (ихтиологи утверждают, что эти морские хищницы улавливают его за километры) устремились к месту катастрофы. Многие находящиеся в воде моряки были заживо растерзаны их страшными зубами. Эта была самая массовая из имевших когда-либо место атак акул на людей. В анналы американского ВМФ гибель "Индианаполиса" вошла также как наиболее крупная потеря личного состава в результате гибели одного корабля.



Ставшая широко известной гибель корабля породила массу рассуждений на тему: как сложилась бы завершающая стадия мировой войны, если бы роковая встреча везущего первые атомные бомбы крейсера с японской ПЛ произошла на пути к Тиниану, а не после его разгрузки на острове. Ведь при таком раскладе американские атомные "Малыш" и "Толстяк" оказались бы на дне океана вместо того, чтобы обрушиться на головы жителей Хиросимы и Нагасаки. Но история, увы, не признает сослагательного наклонения. Позже некоторые пытались найти мистическую связь кошмара моряков "Индианаполиса" с их косвенной причастностью к трагедии двух японских городов.



Два капитана



Известие о гибели почти 900 моряков в момент, когда война практически уже была выиграна, потрясло Америку. Естественно, все желали знать - кто виноват? По окончании войны Чарльз Маквей был отдан под трибунал. Ему вменялось в вину то, что он вел крейсер, пренебрегая предписанными уставом маневрами уклонения. В американский суд доставили и плененного Мотицуру Хасимото, которого обвиняли в том, что он использовал в атаке на "Индианаполис" смертников, что приравнивалось к военному преступлению.



19 декабря 1945 года военный трибунал признал Чарльза Маквея виновным в преступной халатности. Его разжаловали и уволили из рядов ВМФ. Однако высоко ценившее Маквея командование флота (не случайно именно ему доверили столь ответственный груз) спустя некоторое время настояло на пересмотре приговора. Маквей был восстановлен на флоте, в дальнейшем дослужился до контр-адмирала, но через четыре года добровольно ушел в отставку.



Не сумев доказать использование кайтэнов, американский суд отправил Мотицуру Хасимото в Японию в офицерский лагерь военнопленных. Тем не менее в фундаментальном труде "Подводные лодки иностранных флотов во Второй мировой войне" прямо утверждается, что тяжелый крейсер США "Индианаполис" был потоплен человекоуправляемсэй торпедой.



После освобождения из плена Хасимото стал капитаном торгового флота и еще долгое время бороздил океаны. После выхода на пенсию он ушел в монастырь, за годы пребывания в котором написал книгу воспоминаний, назвав ее "Потопленные". Книга стала подлинным бестселлером, переведенным на многие языки. Скончался Мотицура Хасимото в 1968 году.



Так вышло, что в том же году ушел из жизни и Чарльз Маквей. После выхода в отставку он многие годы жил уединенно на своей ферме. Родные погибших моряков "Индианаполиса" слали ему проклятия, но гораздо сильнее мучило адмирала не оставляющее его ни на минуту чувство собственной вины. В 1968 году Чарльз Маквей, вероятно, так и не справившийся со страшным грузом памяти и вины 23-летней давности, покончил с собой.



Смерть этих двух противостоящих друг другу командиров кораблей как бы подвела последнюю черту под войной на Тихом океане. Источник - mir-znaniy.com

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