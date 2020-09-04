Русские и китайцы перестали бояться американцев

00:25 05.09.2020 Пентагон уверен, что РФ и КНР подписали тайный пакт о совместных действиях против США



Александр Ситников



Новостной портал Минобороны США Military.com увидел в последних конфликтных событиях между российскими и китайскими военными с одной стороны и американскими - с другой, все признаки сформировавшегося оборонного блока РФ и КНР. Об этом написал в статье "Военное давление России и Китая усиливается. Должны ли США беспокоиться?" Ричард Сиск, журналист с 45-летним стажем, в прошлом морпех, ветеран вьетнамской войны.



Ричард Сиск пишет о беспрецедентном всплеске "военного" давления русских и китайцев, к которому Пентагон, видимо, не готов. Реакция на "русский таран" в Сирии отдает даже растерянностью со стороны руководства Минобороны США, а тут еще угрожающе всплыла российская атомная подводная лодка у берегов Аляски. Хуже того, над Черным морем российские истребители Су-27 в форсажном режиме устремились к бомбардировщику B-52 Stratofortress, приблизившись на 100 футов.



Американские военные чины уверены, что всплеск инцидентов превосходит обычную проверку готовности Минобороны США. Особенно много взаимных "опасных перехватов" происходит в зоне ответственности Североамериканского Командования воздушно-космической обороны (NORAD), сокрушается генерал ВВС Глен Ван Херк, командующий NORAD. Это не где-то в Сирии, а в непосредственной близости к Америке. Так, самолеты Ту-142 летали всего в 80 км от Аляски.



Одновременно активизировались китайцы, которые требуют от американцев прекратить провокации под названием: "Обеспечение свободы судоходства в Южно-Китайском море". В рамках широкомасштабных военных учений Пекин испытал, по меньшей мере, четыре ракеты наземного базирования средней дальности, получившие название "убийцы авианосцев".



Напомним, китайская правительственная газете Global Times сообщила, что DF-26 и DF-21D являются первыми в мире баллистическими ракетами, способными поражать крупные и средние суда, что дает им право называться "убийцами авианосцев".



"Обстрел баллистическими ракетами целей вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море контрпродуктивно сказывается на ослаблении напряженности и поддержании стабильности", - заявил Пентагон. Информация Минобороны США подается так, будто китайцы просто шарахнули по спорному району.



На самом деле, это была реакция на вторжение американского воздушного разведчика в зону китайских учений, куда янки также отправили два авианосца, которые провели совместные военно-морские учения с Индией, Японией и Австралией в Индийском океане и Филиппинском море. Сделали это, чтобы припугнуть Пекин, но получили "ответку" в виде DF-26.



Global Times в ответ на жалобу Пентагона, иначе заявление Минобороны США не назовешь, написала: "Учения с боевыми пусками DF-26 показали, что США больше не могут использовать авианосцы для вмешательства во внутренние дела Китая… США должны четко понять, что НОАК не является тем, чем была в 1995 или 1996 году … Китай имеет возможность потопить авианосцы США, и это является ключевым сдерживающим фактором… в обеспечении национального суверенитета и территориальной целостности КНР".



Как констатирует Military.com, инциденты, в которых российские и китайские военные бросают вызов американскому присутствию, увеличиваются. Однако янки не понимают, почему "обнаглели" русские и китайцы? И, главное, к чему все это может привести?



Бывший командующий НАТО адмирал Джеймс Ставридис, патологический русофоб закваски покойного Маккейна, считает, что РФ и КНР действуют слаженно и пользуются возникшей американской слабостью на фоне опасного бардака в США. Фактически наблюдается ситуация "двое против одного", уверен Ставридис.



Интересно, а как же союзники по НАТО? Или Вашингтон уже не верит в боевую солидарность? Ответ находится в 5-й статье устава Североатлантического альянса, в которой говорится: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".



Иначе говоря, никто на Западе не верит, что РФ или КНР нападут на США. Если, не дай бог, случится война, то только по вине Америки. Члены НАТО могут уйти в сторону.



Что касается второго вопроса - к чему это может привести? - ларчик открывается просто. Все дело, оказывается, в ноябрьских президентских выборах. Республиканцы, которые выдвинули Трампа, вроде как считаются партией силовиков, но именно при "миролюбивых" демократах отношения между Россией и Америкой исторически заходили в опасный тупик.



Трамп сосредоточился на внутренних делах, пишет Ричард Сиск. И вообще нынешнему хозяину Белого дома, если разобраться, до лампочки военные инциденты за пределами США. Нет, он, конечно, что-то возмущенно говорит, но не в том тоне, который бы хотели услышать военные чины Пентагона. Война - не конек Трампа, который предпочитает вводить санкции за санкциями.



Другое дело - демократ Байден. Если его изберут, то США будут действовать жестко, причем ослабят антикитайскую хватку, и всеми зубами вцепятся в нашу страну. Так что даже нынешние опасные военные терки между Москвой и Вашингтоном следует назвать мелкими играми. Мол, то ли еще будет, если 46-м президентом США станет "мистер Джо", который противостояние с РФ включил в свою предвыборную кампанию.



Сигналы уже поступают, в частности Марк Канчиян, старший советник Центра стратегических международных исследований, по убеждению сторонник Демпартии и фанат Байдена (который, кстати, поддерживает антироссийское армянское лобби в США), комментируя нынешний всплеск инцидентов, самым опасным из них назвал не стрельбы "убийц авианосцев", а хулиганское, по сути, ДТП, произошедшее 25 августа в Сирии.



"Американские и российские военные, вступающие в прямой контакт на земле, особенно беспокоят и представляют наибольший риск выхода ситуации из-под контроля", - сказал Канчиян. Да, имеется достаточно долгая история подобных мелких конфликтов между военными США и России с Китаем, однако сейчас ситуация критически изменилась, что видно невооруженным глазом.



В Москве и в Пекине во власти находятся прагматичные и опытные политики, следовательно, сегодня Россия в Сирии и Китай вблизи Парасельских островов позиционируют себя, как военные державы, способные противостоять США даже в неядерной войне. Но, возможно, это в случае, если ВС РФ и НОАК объединяться.



Возможно, между Путиным и Си Цзиньпином есть договоренность совместно действовать, если американцы обрушат свои ракеты и самолеты против одной из стран. К такому выводу пришли также эксперты Датского института международных исследований и американский портал CNBC, который назвал предполагаемый тайный союз РФ и КНР "геополитическим землетрясением".



Вопреки распространенной у нас точке зрения, что новая война обязательно закончится обменом атомными бомбами, за океаном так не считают. Многие тамошние эксперты полагают, что битвы ограничатся обычным вооружением. Мол, никто не собирается вторгаться на чужую территорию и бомбить города, а целью станет военная и гражданская инфраструктура. А это не тот случай, когда хватаются за ядерный чемоданчик. Даже во Второй мировой не применялось химоружие: ни Советским Союзом, когда немцы рвались к Москве, ни Третьим рейхом, когда Красная армия штурмовала Берлин.



Безусловно, такие утверждения опасны, поскольку притупляют опасность войны. Тем не менее, всплеск инцидентов между военными США с одной стороны, и РФ и КНР- с другой, косвенно указывает на то, что руководство большой тройки рассматривает мелкие конфликты и "опасные" перехваты, как элементы большой политики, причем русские и китайцы перестали бояться американцев. Источник - СвободнаяПресса

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