Часть предметов в Узб-школах (химика и физия?) будут преподаваться онлайн

00:27 05.09.2020

По решению МНО часть предметов в школах временно будет проводиться онлайн. Это физкультура, музыка, ИЗО, допризывная подготовка, технологии и воспитание.



Министерство народного образования Узбекистана утвердило список предметов в государственных школах, которые временно не рекомендуется проводить в традиционном формате, сообщила пресс-служба МНО. Решение обосновывается необходимостью ограничения взаимодействия учащихся в условиях пандемии коронавируса.



Речь идет о предметах физическая культура, допризывная военная подготовка, музыка, изобразительное искусство, технология и воспитание. Уроки по этим предметам будут транслироваться по телевидению и будут доступны в интернете.



В МНО подчеркнули, что преподаватели указанных дисциплин сохранят свою зарплату, их могут привлекать к работам, связанным с учебно-воспитательным процессом.



Пресс-служба министерства напомнила, что новый учебный год в государственных школах начнется с 14 сентября. Расписание уроков для учащихся, чьи родители приняли решение учиться дистанционно, должно быть опубликовано 10 сентября.



Согласно типовому расписанию уроков на первую четверть, утвержденному МНО на период пандемии, время начала уроков для учащихся начальной школы - 8:00, для 5−8-х классов - 8:30 и для 9−11-х классов - 9:00.



Школам рекомендовано составлять собственные расписания на основе типового в зависимости от числа учащихся, классов и преподавателей, а также количества смен.



Длительность перемен составит 5 минут. Звонков на перемены не будет. Кроме того, для начальных классов после второго урока организуется 10-минутная перемена, для 5−11-х классов - после третьего. Перерыв между сменами должен составлять 30 минут, в это время должна проводиться уборка. Учащиеся на переменах не должны собираться в группы и должны соблюдать социальную дистанцию.



Ранее сообщалось, что все занятия для одного класса будут проходить в одном кабинете. Длительность уроков сохранена прежней - 45 минут. Учеников начальной школы у входа должны встречать и провожать классные руководители.



Школьные столовые пока работать не будут.