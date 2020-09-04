Слияние теорий заговора: QAnon и отрицание Covid-19 шагают по Европе

03:21 05.09.2020 Григор Атанесян

Би-би-си



В воскресенье собравшиеся в центре Лондона требовали начать войну против педофилии



На выходных масштабные протесты отрицателей коронавируса прошли в Лондоне, Париже, Берлине и Бостоне. Демонстрации показали тренд, уже несколько месяцев очевидный в интернете: адепты теорий заговора вокруг Covid-19 все больше верят в QAnon, конспирологию о мировой элите педофилов-сатанистов.



В этом году эта теория о педофильской закулисе пробралась в правящую Республиканскую партию США и становится все популярнее у европейцев, которые не верят врачам, боятся башен 5G и отрицают пользу вакцин.



Как предполагаемые педофилы якобы связаны с минздравами? Что, по их мнению, объединяет вакцины и сатанизм?



Би-би-си объясняет, как в сознании части американцев и европейцев внешне разные конспирологии переплелись в одну.



Протесты в европейских столицах



Плакат "Спасите наших детей" и лозунги против масок и вакцин на лондонской демонстрации



В минувшее воскресенье на Трафальгарской площади в самом центре британской столицы тысячи человек протестовали против обязательного ношения масок, карантина и вакцинации.



Некоторые участники митинга указывали на реальные потери от карантина: от безработицы и урона малому бизнесу до расцвета психических заболеваний. Но выступавшие ораторы распространяли ложную и непроверенную информацию - например, об обязательной вакцинации, хотя в Британии нет такого закона.



Некоторые обвиняли Билла Гейтса в планах массовой чипизации населения под видом вакцин и называли пандемию выдумкой.



Плакат, объединивший лозунги QAnon и отрицателей коронавируса



Часть протестующих держала плакаты в поддержку QAnon - похожей на культ онлайн-теории, в фантазии адептов который президент США Дональд Трамп тайно противостоит элите педофилов-сатанистов.



Эта теория все популярнее в Великобритании, где она распространяется под хэштегом #SaveOurChildren.



Подобные теории заговора распространяются в группах в "Фейсбуке", а также других соцсетях и мессенджерах. Страх вакцин и педофилов - частая тема в родительских группах. Почти в каждой стране находятся свои псевдоэксперты, распространяющие в интернете спекуляции об искусственном происхождении Covid-19 или вовсе называющие его выдумкой.



Митинги показали, что аудитория этой дезинформации не ограничивается темными углами интернета, но представляет из себя реальную группу поддержки, готовую выходить за свои убеждения на улицы.



Митинг адептов QAnon и противников вакцин в Бостоне



В Берлине в минувшее воскресенье против коронавирусных запретов протестовало 18 тыс. человек. Столичная полиция остановила демонстрацию, потому что протестующие не соблюдали социальное дистанцирование, и задержала нарушителей.



Как и в Лондоне, среди участников были адепты QAnon. Это была вторая за август подобная акция в немецкой столице.



В Париже аналогичная демонстрация собрала около 300 человек, участники которой требовали отменить масочный режим.



Что такое QAnon?



Трамп спасет мир от сатанистов-педофилов. Во что верят сторонники движения QAnon?







Главная теория заговора в Америке за последние три года началась с анонимного поста на платформе 4chan, которая из-за отсутствия модерации служит местом обсуждения запретных в соцсетях тем: оружия, насилия и радикальных взглядов.



В октябре 2017 года там впервые появилось сообщение от анонима, предсказывающее арест Хиллари Клинтон и кровавое восстание. Он выдавал себя за представителя силовых структур - разведчика или чиновника минобороны - с доступом к гостайне уровня Q, то есть информации о ядерном арсенале США. Отсюда и название конспирологии, "Аноним Q".



Первое пророчество изобиловало деталями и предсказуемо не сбылось.



"Экстрадиция [Клинтон] уже запущена, несколько стран подключены на случай побега через границу. Внесение паспорта в черные списки одобрено с 10/30 [т.е. 30 октября] 12:01 утра. Ожидайте массовых беспорядков, организованных в знак протеста, и побега других из США. Операцию проведет [Корпус морской пехоты], Национальная гвардия приведена в готовность [...>", - писал мистификатор.



Клинтон, разумеется, не было арестована, но это не помешало развитию теории.



Трамп благожелательно отзывался об адептах QAnon



Аноним стал оставлять для своих последователей более эзотерические послания, которым те ищут трактовку - вроде фраз "Ищите отражение внутри замка". А очевидные ошибки его пророчеств адепты стали объяснять сознательной дезинформацией.



Со временем оформилась общая мифология Q: президент Трамп ведет тайную войну против элиты педофилов-сатанистов, бизнесменов, знаменитостей и чиновников, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США. Но патриоты в силовых структурах готовят операцию "Шторм", когда по приказу Трампа заговорщики будут арестованы, отправлены в секретную тюрьму в Гуантанамо и подведены под военные трибуналы.



Как часто бывает с теориями заговора, в ней присутствуют и антисемитские мотивы о предполагаемых злодеяниях Сороса и коварных планах Ротшильдов.



Теории заговора: тайное правительство и Джордж Сорос



Изначально теория основывалась на эзотерическом толковании расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. Q утверждал, что русские хакеры - лишь прикрытие, а на самом деле генпрокурор готовит аресты сатанистов-педофилов.



Но следствие завершилось, не выявив следов ни сотрудничества Трампа с Россией, ни сатанистов-педофилов, и адепты обеих версий переключились на новые события, не усомнившись в своих взглядах.



В этом году теория продолжила завоевывать новых поклонников, став источником простых ответов для тех американцев, которые не хотели верить науке и принимать реальность пандемии.



Мэрджори Тэйлор Грин поддерживает QAnon - и в ноябре может стать членом Конгресса США



2020-й стал также годом вхождения теории заговора в политический мейнстрим. Президент Трамп одобрительно отзывался об адептах QAnon - "люди, которые любят нашу страну" - и время от времени ретвитит их сообщения.



Если президент лишь коснулся поверхности QAnon, то другие представители правящей Республиканской партии пошли гораздо дальше.



В августе праймериз за место республиканского кандидата в Палату представителей США от 14-го округа штата Джорджия выиграла бизнесвумен Мэрджори Тэйлор Грин, адепт теории заговора.



Поскольку этот округ традиционно поддерживает республиканцев, в ноябре с большой вероятностью в Конгрессе появится законодатель, продвигающий QAnon.



Всего больше 70 кандидатов, участвовавших в праймериз в Конгресс в этом году, поддерживали или заигрывали с идеями QAnon, по подсчетам газеты Independent.



На поддержку теории намекает и генерал Майкл Флинн, служивший директором Разведывательного управления минобороны США в правление Обамы и бывший первым советником Трампа по национальной безопасности. С 2017 года он сотрудничает со следствием в деле о потенциальном вмешательстве России в американские выборы.



Стив Бэннон и Майкл Флинн были ключевыми советниками Трампа - и оба оказались под следствием



В июле Флинн опубликовал видео, в котором он вместе с родственниками повторяет слова присяги и популярного среди адептов QAnon лозунга.



Слияние QAnon и конспирологий вокруг Covid-19 очевидно и из писем от читателей, которые получает Би-би-си.



"Коронавирус - прикрытие для торговли детьми и проституции, огромной проблемы в нашем мире, которую никто не хочет освещать", - гласит одно из таких писем.



Почему теории заговора так популярны?



"Сторонники теорий заговора вокруг коронавируса нашли благодарную аудиторию в адептах QAnon, и наоборот", - считает Хлоя Колливер, директор по политическим вопросам Института стратегического диалога в Лондоне, который изучает экстремизм.



На митингах в поддержку Трампа заметны адепты QAnon



"Перед лицом пандемии теории заговора изображают упорядоченный и управляемый мир", - объясняет Йован Бифорд, старший преподаватель психологии в британском Открытом университете.



"Теории заговора расцветают, когда социальные механизмы ломаются, а привычные методы осмысления мира оказываются неадекватными происходящему".



Пандемия стала благодатной для разных теорий заговора, но отрицание коронавируса и QAnon во многом строится на манипуляциях вокруг детей и их безопасности.



Это объясняет, почему эти теории распространяются через безобидные группы в "Фейсбуке", где родители обсуждают школьные дела.



"Насилие над детьми олицетворяет телесный и духовный порок, нечто бесспорно злое, - говорит Йован Бифорд. - Включение его в теорию делает монструозность и беззаконие заговорщиков абсолютным и беспрекословным".



"Становится все сложнее изолировать и сдерживать рост аудитории для опасной дезинформации", - говорит Колливер из Института стратегического диалога. По ее словам, теории заговора становятся все более связанными между собой, и модераторам онлайн-платформ все сложнее ограничивать их влияние.



Этим летом "Фейсбук", "Твиттер", "Инстаграм", "Реддит" и другие платформы удалили тысячи связанных с QAnon аккаунтов и групп; "Тикток" теперь блокирует хэштеги адептов теории.



Но конспирологи находят обходные пути. Например, они используют на первый взгляд невинные хэштеги #SaveTheChildren и #SaveOurChildren - "Спасите детей" и "Спасите наших детей".



Хотя теории заговора остаются уделом меньшинства, уличные акции в их поддержку означают, что они стали чем-то большим, чем интернет-феномены. Источник - BBC

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