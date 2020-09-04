Фарсификация отравления Навала. "Ник" и "Майк" спешат на помощь

05:52 05.09.2020 Что слышала радиоразведка Белоруссии про Александра Лукашенко, Алексея Навального и Владимира Путина



Газета "Коммерсантъ" №161 от 05.09.2020, стр. 1

История вокруг предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального - это эпизод войны Запада с Москвой и Минском, а "на войне все средства хороши". Такой вывод, как утверждают власти Белоруссии, следует из телефонного разговора между неким информированным абонентом из Берлина "Ником" и не менее информированным "Майком" из Варшавы. Об этом разговоре, якобы перехваченном белорусскими военными, впервые упомянул в четверг президент республики Александр Лукашенко, встречавшийся с высокопоставленной российской делегацией. В Москве поддерживают версию о том, что речь идет о скоординированной информационной кампании, но сами записи пока никак не прокомментировали. В свою очередь, в ЕС и США пока еще ждут объяснений со стороны РФ, но напоминают: право на введение санкций остается за ними.



"Ник" и "Майк" спешат на помощь



- Добрый день, Ник. Как наши дела? - спрашивает некий человек своего собеседника на аудиозаписи, которую показали вчера в прайм-тайм на белорусском телевидении.



- Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы, будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления,- отвечает "Ник", имея в виду главу правительства ФРГ Ангелу Меркель.



От четкого ответа на следующий вопрос ("Отравление подтверждается точно?") он отмахивается: "Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши".



В итоге собеседники сходятся во мнении, что цель сейчас - "отбить Путину охоту совать нос в дела Беларуси", а "самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало".



- Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России,- напоминает "Майк".



- Этим и занимаемся,- охотно подтверждает его собеседник, после чего интересуется ситуацией с Белоруссией.



- Если честно, дела не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту,- не стесняясь, нахваливает белорусского лидера и его соратников варшавянин "Майк". И завершает: "Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону".



Как Германия заявила об отравлении Алексея Навального "Новичком"

Напомним, что информацию о некоем перехваченном разговоре об Алексее Навальном президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг передал российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным (см. "Ъ" от 4 сентября). "Мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было!" - сказал тогда господин Лукашенко. Он уточнил, что разговор состоялся во вторник или в среду - но в любом случае до выступления Ангелы Меркель о том, что Алексею Навальному "хотели закрыть рот" и поэтому отравили веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". "Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи",- сказал тогда господин Лукашенко, решив не уточнять, о ком именно идет речь. В пятницу также не стало понятнее, кем же являются эти люди - "Майк" и "Ник".



"Вот уже второй день мировые СМИ и эксперты обсуждают заявление нашего президента. Тема стала громкой и не сходит с полос до сих пор,- заявила, предваряя показ ролика, ведущая телеканала "Беларусь 24".- Белорусская сторона опирается на конкретные факты. Из беседы стал ясен замысел заявления Меркель. Как стало ясно из еще одной цитаты, банально хотели насолить России".



По словам ведущей, реакция представителей руководства ФРГ была ожидаемой. "Впрочем, куда им было деваться",- многозначительно добавила она. Еще в пятницу днем официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил: "Утверждения господина Лукашенко - это, само собой разумеется, неправда".



А вот в Москве отнеслись к словам белорусского лидера совсем иначе. Так, в четверг глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, отвечая "Интерфаксу": "Раз президент Лукашенко такое заявил, то он имел на это соответствующие основания". А в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что спецслужбы РФ тщательно анализируют переданные Минском данные.



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Содержание аудиозаписи в целом укладывается в концепцию, которую уже несколько дней активно продвигает Москва. Так, в пятницу с критикой поведения западных - в первую очередь германских - властей выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что, как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких, приняты все другие необходимые меры",- напомнил он. После чего сказал: пока оппозиционер находился в омской больнице, российская сторона "ежечасно слышала требования немедленно рассказать, что случилось". "Как только он оказался в Германии, в течение больше чем недели никто вообще из тех людей, которые поднимали этот шум, не интересовался и громогласно не требовал от немецких врачей предъявить какую-то информацию",- возмутился господин Лавров.



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По его словам, происходящее сейчас напоминает ситуацию двухлетней давности, когда в адрес Москвы звучали обвинения в отравлении "Новичком" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: "Россия была голословно обвинена. А результаты расследования (в случае со Скрипалями оно проходило в Великобритании) остаются засекреченными. Да и самих Скрипалей никто не видит". При этом, по данным Сергея Лаврова, британцы обещали своим европейским партнерам рассказать подробности дела Скрипалей, но до сих пор этого не сделали.



Параллели с событиями 2018 года проводят и на Западе, но совсем в другом разрезе. Так, в НАТО не сомневаются в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, который провел внеочередную встречу послов стран-членов альянса. "Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил",- заявил он.



Между тем Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопросы о том, какой на практике будет реакция НАТО. Осторожную позицию по-прежнему занимают и в других европейских столицах. "Возможны все меры. Существует санкционный режим ЕС против распространения химического оружия. В зависимости от результата расследования мы оговорим возможные санкции. Но нельзя их просто объявлять без доказательств. Необходимо знать, кто несет ответственность",- заявил, в частности, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава МИД Австрии Александер Шалленберг. При этом он призвал "не сваливать в одну кучу" инцидент с Алексеем Навальным и "Северный поток-2" (о необходимости отказа от строительства газопровода из РФ в ФРГ ранее заявили целый ряд европейских политиков).



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И хотя по вопросу санкций единого мнения среди глав государств и правительств стран ЕС пока нет, все они дружно призывают Москву тщательно расследовать произошедшее. Как заявил редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, правительство РФ сейчас должно ответить "на неотложные вопросы". "Мы не хотим враждебного отношения к России или российскому народу. Но о беззаконии нужно ясно заявлять. И в данном случае было совершено преступление, ответственных за которое следует искать только в России",- добавил он. А Йенс Столтенберг, в свою очередь, обратился к Москве с призывом рассказать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все о программе "Новичок" (при этом остается непонятным, что собственно под "Новичком" имеет в виду Запад). К сотрудничеству "в полной мере" с международным сообществом при расследовании обстоятельств этого дела призвал российские власти и первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, который вчера встретился с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым.



Однако в Москве по-прежнему дают понять, что мяч не на их стороне. По мнению главы комитета Совета федерации по международным делам Константина Косачева, "прежде чем определяться с любыми последующими шагами, и российской стороне, и всем остальным необходимо убедиться в достоверности и качестве выводов германских врачей (и "сочувствующего" им Бундесвера)". Сенатор заявил агентству "Интерфакс": "До тех пор пока на уровне экспертов не будет либо подтвержден, либо опровергнут факт использования химических веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химоружия, призывы к подключению ОЗХО выглядят в моих глазах политизированными, а само подключение - разумеется, преждевременным".



Павел Тарасенко Источник - kommersant.ru

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