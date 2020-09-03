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Мир накануне большого шухера? Стоит покупать золото, - Александр Разуваев
05:55 05.09.2020

Макро-индикаторы мировой экономики, значения валютных пар и котировки акций я отслеживаю с 1994 года. Однако, не припомню такое количество потенциальных серьезных рисков. Все опасаются валютных кризисов и высокой волатильности. Хотя в лоб ничто не предвещает беды - капитализация фондового рынка находится на рекордно высоком уровне, средние спреды по долларовым облигациям на минимумах с начала марта. Мы выделяем следующие основные риски.

Если Байден станет президентом, то идеология прав человека и агрессивного либерализма станет основой внешней политики США. Россия, Китай и даже Турция могут получить новые санкции. Победа Байдена это плохая новость для развивающихся рынков. Естественно emerging markets начнут ее отыгрывать на опережение. Впрочем, если победит Трамп, он вероятно продолжит политику по сдерживанию Китая. В этом случае новая холодная война усиливается, риск военного конфликта в Южно-Китайском море, падение мировых рынков и валют развивающихся стран. Еще один риск это страны Латинской Америки, которая вероятно станет центром значительного скачка уровня бедности и нищеты в результате пандемии.

Евросоюз может решить ввести санкции в ответ на нефтеразведку Турции вокруг Кипра. Это может стимулировать новый виток падения курса лиры, а власть будет вынуждена ужесточить контроль за рынком. Есть также вероятность военного конфликта между Турцией и Грецией. В этом случае под ударом будет не только турецкая лира, но и евро. Гражданская война в Ливии может по очереди засосать многие страны: Египет, Франция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Каждой из великих держав интересна ливийская нефть. Есть риск, что ни ЕС, ни США не смогут успокоить ситуацию, и инвесторы начнут вывод средств из втянутых в конфликт стран.

Ну и конечно Беларусь. Страна стоит перед масштабным экономическим и политическим кризисом. Есть риск суверенного дефолта. Россия тесно связана с Беларусью. Плюс ситуация в Беларуси может стать новым поводом для давления на Россию со стороны Запада. Владимир Путин уже дал понять, что не оставит Александра Лукашенко в беде.

Вывод – стоит покупать золото, как делает Банк России и другие осторожные инвесторы.

3 сентября 2020

Источник - завтра
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