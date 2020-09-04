Вучич не признал независимость Косово на переговорах в Вашингтоне

06:04 05.09.2020

Вучич не признал независимость Косово на переговорах в Вашингтоне

Президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров в столице США отверг предложение, которое подразумевает признание независимости самопровозглашенного Косово. Об этом сообщил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.



"Это правда, что документ, включающий пункт 10, был на столе переговоров. Я получил информацию из Вашингтона из делегации высшего уровня, что президент Вучич очень грубо отверг пункт 10, сказав, что для Сербии это неприемлемо и что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", – заявил глава МИДа. Дачич отметил, что документ с таким текстом не показывали сербской делегации. По его словам, изначально в рамках переговоров было запланировано обсуждение экономической ситуации.



Спецсоветник американского президента Дональда Трампа Ричард Гренель заявил, что 3 сентября в Вашингтоне в ходе встречи будут обсуждаться "только экономические вопросы". Однако он не исключил, что в будущем могут быть затронуты и другие темы.



Президент Вучич находится в США с 3 по 5 сентября – он принимает участие в переговорах об экономическом сотрудничестве между Белградом и Приштиной, которые организует Белый дом.



Сегодня президент Сербии Александар Вучич и премьер непризнанного Косова Авдулах Хоти планируют принять участие в церемонии подписания договоренностей в Белом доме в присутствии американского лидера Дональда Трампа, говорится в распространенном Белым домом пятничном графике президента США. Подробности соглашения не раскрывается, но ранее сербский лидер выразил надежду на достижение договоренностей в экономической сфере с Косовом к утру 4 сентября.



Церемония, анонсированная Белым домом, пройдет в присутствии ограниченного пула журналистов администрации президента в так называемой комнате Рузвельта. После этого Трамп, Вучич и Хоти примут участие в трехсторонних переговорах в Овальном кабинете.



По словам главы Сербии, во время встречи обсуждались экономика, инфраструктурные проекты, связывающие Белград и Приштину, кредиты через агентства развития и открытие канцелярии американского Фонда развития в Белграде. Кроме того, на обсуждение был вынесен вопрос включения Приштины под американские гарантии в Балканский экономический союз – так называемый малый Шенген. Сербский президент обратил внимание, что на встрече обсуждалось и "восстановление доверия и уверенности между сербами и албанцами".



В переговорах участвовали представители американских госкорпораций, оказывающих содействие в сокращении уровня бедности за счет экономического роста и инвестирующих в развитие, а также экспортно-импортного банка США – специализированного учреждения правительства Соединенных Штатов, которое оказывает поддержку национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки.



"В какой-то момент к переговорам на короткое время подключилась [советник главы США] Иванка Трамп, [помощник американского президента по национальной безопасности] Роберт О"Брайен, с которым у нас затем состоялась отдельная встреча. Будет ли соглашение и встреча на высшем уровне, никто подтвердить не может", – уточнил сербский лидер.



Вучич ранее выражал опасения перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне. "Суть в том, что Авдулла Хоти и албанские официальные лица говорят, что едут в США за признанием Косова. Были также неофициальные заявления лидеров в регионе, что я должен буду подписать все, что мне предложат в Вашингтоне. Я внимательно это выслушал и ожидаю сюрпризов. Я не волнуюсь перед встречей – я испытываю страх. Несмотря на весь мой опыт, у меня есть страх, тем не менее я буду решительно бороться".



Косово объявило о своей независимости 17 февраля 2008 года. Государство признали большинство стран Евросоюза и более сотни стран, которые входят в ООН. Сербия, Россия, Израиль, Китай, Иран, Испания, Греция и некоторые другие государства этого делать не стали.