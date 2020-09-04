 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.09.2020
15:21  Президент Жээнбеков: "Не продавать свой голос - личное решение каждого из нас"
10:38  Компартия Таджикистана выдвинула своего лидера Мироджа Абдуллоева в президенты
06:04  Вучич не признал независимость Косово на переговорах в Вашингтоне
05:55  Мир накануне большого шухера? Стоит покупать золото, - Александр Разуваев
05:52  Фарсификация отравления Навала. "Ник" и "Майк" спешат на помощь
03:21  Слияние теорий заговора: QAnon и отрицание Covid-19 шагают по Европе
00:29  В Киргизии ищут партию для президента. Предвыборной кампании в республике дали старт, - К.Карабеков

00:27  Часть предметов в Узб-школах (химика и физия?) будут преподаваться онлайн
00:25  Русские и китайцы перестали бояться американцев
00:21  Как японские подводники-камикадзе утопили лучший американский крейсер за месяц до конца войны (история)
00:19  Бадахшан - памирцы, разделенные на "крыше мира". Часть первая, Таджикистан
00:11  Иран отдает России свои порты назло ОАЭ и Израилю
Пятница, 04.09.2020
15:54  Вражеские боевые хакеры раздолбали софт Американской биолаборатории в Грузии
15:52  Ворошиловский стрелок. Аркадаг из пулемета расхерачил бочки с мазутом
15:44  Политическое малодушие стимулирует исламизацию общества, - Le Figaro
15:35  Хорошо быть королем. Как поживает Мухаммед VI Марокканский
15:34  Арестованного непонятно за что казахского адмирала Жанзакова выпустили на свободу!
15:33  Турецкий истек. Как и почему "Газпром" теряет один из крупнейших рынков, - "Къ"
15:29  Американский распад. На сколько частей разделятся США? - К.Сивков
15:28  Охотник за голосами: что ждет кампанию Трампа осенью, - А.Забродин
15:27  Французская галантность - это форма сексизма? - Сандрин Арагон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Компартия Таджикистана выдвинула своего лидера Мироджа Абдуллоева в президенты
10:38 05.09.2020

Аваз Юлдашев, Asia-Plus

Сегодня в Душанбе состоялся внеочередной съезд Коммунистической партии Таджикистана, на котором делегаты единодушно выдвинули кандидатуру Мироджа Абдуллоева на пост президента республики.

Съезд коммунистов Таджикистана также утвердил предвыборную программу своего лидера, которая идет под лозунгом "Достойная жизнь для каждого гражданина страны".

Напомним, кандидатуру действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона выдвинули правящая в стране НДПТ, Федерация профсоюзов Таджикистана и Союз молодежи республики.

Кандидатом от Аграрной партии выдвинут Рустам Латифзода, от Социалистической партии Абдухалим Гаффоров, от Демократической партии Саиджафар Усмонзода, от Партии экономических реформ Рустам Рахматзода (Кудратов).

Социал-демократическая партия Таджикистана решила бойкотировать президентские выборы.

Кроме того, свою кандидатуру в президенты выдвигает адвокат Фаромуз Иргашов.

Президентские выборы в Таджикистане назначены на 11 октября.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599291480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Автодорога "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" будет введена в эксплуатацию в этом году - А. Мамин
- Данияр Ашимбаев: Стратегическое планирование - важная часть президентского блока
- Кадровые перестановки
- Сообщение
- Б. Нурымбетов разъяснил вопросы целевого использования пенсионных накоплений
- Пандемия: новые формы, прежнее содержание
- О формировании государственного градостроительного кадастра
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  