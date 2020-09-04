Компартия Таджикистана выдвинула своего лидера Мироджа Абдуллоева в президенты

10:38 05.09.2020

Аваз Юлдашев, Asia-Plus



Сегодня в Душанбе состоялся внеочередной съезд Коммунистической партии Таджикистана, на котором делегаты единодушно выдвинули кандидатуру Мироджа Абдуллоева на пост президента республики.



Съезд коммунистов Таджикистана также утвердил предвыборную программу своего лидера, которая идет под лозунгом "Достойная жизнь для каждого гражданина страны".



Напомним, кандидатуру действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона выдвинули правящая в стране НДПТ, Федерация профсоюзов Таджикистана и Союз молодежи республики.



Кандидатом от Аграрной партии выдвинут Рустам Латифзода, от Социалистической партии Абдухалим Гаффоров, от Демократической партии Саиджафар Усмонзода, от Партии экономических реформ Рустам Рахматзода (Кудратов).



Социал-демократическая партия Таджикистана решила бойкотировать президентские выборы.



Кроме того, свою кандидатуру в президенты выдвигает адвокат Фаромуз Иргашов.



Президентские выборы в Таджикистане назначены на 11 октября.