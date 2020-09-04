Президент Жээнбеков: "Не продавать свой голос - личное решение каждого из нас"

15:21 05.09.2020

5 сентября 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



"Не продавать свой голос - личное решение каждого из нас. Никто не сможет заставить человека пойти на это", - заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио".



По его словам, ответственность за честные и чистые выборы лежит не только на государственной власти, но и на каждом избирателе.



"Если мы осознаем это сами и потребуем от других граждан, которые находятся рядом, уверен, что голосование пройдет справедливо. Если каждый будет четко исполнять свои обязанности, я, как глава государства, ЦИК, партии и избиратели вместе со своими правами будут помнить и о своих обязанностях - выборы будут честными. Это зависит от каждого из нас", - уверен глава государства.



Следовательно, нам всем нужно быть участниками процесса, а не сторонними наблюдателями или критиками.



Сооронбай Жээнбеков

"Выборы - большое испытание и для страны, для всех нас. Нам необходимо достойно пройти это испытание. Поэтому я хотел бы еще раз призвать всех соотечественников быть ответственными. Мы все должны осознать, что это общенациональная задача", - заключил он.