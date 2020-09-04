События последних месяцев 2020 года в экономике США пойдут по сценарию 1929 года

16:22 05.09.2020 Пир во время чумы завершился?



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



В начале года мир захватила "чума". Под ней я понимаю не столько известный всем вирус COVID-19, сколько действия многих международных организаций (особенно ВОЗ) и властей многих государств по нагнетанию страха вокруг этого вируса. Экономическая деятельность во многих странах и во многих отраслях была парализована введением карантина и зачастую необоснованно жестких запретов и ограничений.



МВФ прогнозирует падение мирового ВВП в этом году на 4,9 процента. Наверное, на планете мы не найдем ни одного государства, у которого бы во втором квартале текущего года не было бы зафиксировано падение ВВП. Конечно, величины провалов по отдельным странам очень разные, но если брать США, у них экономический провал глубже, чем в среднем по миру.



Вот данные Бюро экономического анализа (БЭА) Министерства торговли США по итогам второго квартала текущего года. Согласно традиционной методике оценок, ВВП США упал во втором квартале на 9,5% по отношению к предыдущему кварталу. Однако сейчас БЭА применяет другую методику, которая дает цифру изменения ВВП за квартал на годовой основе: квартальное изменение ВВП экстраполируется на период четырех кварталов. Получаются другие значения. Так вот, рассчитанное на годовой основе падение ВВП США во втором квартале составило 32,9%. Запредельная величина! Это рекордное падение американского ВВП за один квартал с 1947 года, когда правительство США начало вести поквартальную статистику ВВП. Предыдущее рекордное падение было зафиксировано в первом квартале 1958 года, когда ВВП сократился на 10% в пересчете на годовые темпы: во втором квартале этого года падение превысило тогдашнее более чем в три раза.



По оценкам БЭА, в пересчете на год падение ВВП в первом квартале составило 5%, а в третьем квартале ожидается падение в 17-18%. Ни у кого нет сомнения в том, что по итогам всего 2020 года падение американской экономики будет сопоставимо с самыми тяжелыми годами экономического кризиса в США 1929-1933 гг.



Что самое удивительное: если во время кризиса 90-летней давности спад экономики начался с биржевого обвала (октябрь 1929 года), то нынешний обвал американской экономики происходил на фоне биржевого благополучия многих американских корпораций. Можно даже сказать, что на фондовых биржах США наблюдался настоящий бум. Некоторые проблемы корпорации испытывали лишь в марте, когда существовали неопределенности относительно тех угроз, которые несет COVID-19, и тех мер, которые власти собираются предпринять в сфере экономики. На фондовых площадках возникла растерянность, биржевые котировки стали падать. Однако после того, когда власти США обнародовали планы мощной монетарной поддержки американской экономики, ситуация на биржевых площадках стабилизировалась. А далее начался бум. Тот "отскок", который произошел в конце марта, некоторые эксперты сравнивали с ситуацией 1938 года, когда американские биржи сильно оживились (предчувствуя Вторую мировую войну и возможности, которые она открывала).



С конца марта по конец августа 2020 года (т. е. за пять месяцев) индекс S&P500 вырос на 55%, а индекс NASDAQ (акции высокотехнологичных компаний) – на 70%. С начала года NASDAQ 43 раза обновлял исторический максимум, а S&P 500 – 22 раза. Уникальная ситуация, и ее смело можно назвать пиром во время чумы.



Некоторые эксперты сравнивают нынешний взлет на фондовых площадках с "пузырями" доткомов второй половины 1990-х годов. То были акции ИТ-компаний, обращавшиеся на бирже NASDAQ. Козырной фишкой этих компаний являлись стартапы, обещавшие большие возможности в сфере цифровых технологий (дотком – термин, применяющийся по отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе в Интернете). Тогда (первые годы после распада СССР) бурное развитие ИТ-компаний происходило на фоне общей положительной динамики экономического развития США.



Причина нынешнего парадокса ("пира во время чумы") достаточно проста: для спасения американской экономики был включен на полную мощность печатный станок Федеральной резервной системы США. С начала года до начала августа денежная масса выросла более чем на 3 триллиона долларов (примерно эквивалентно годовому ВВП Великобритании). Продукция "печатного станка" шла в первую очередь на фондовые рынки для покупки акций и корпоративных облигаций. Происходило стремительное наращивание капитализации ведущих американских ИТ-корпораций, а фактически – надувание биржевых пузырей. Этому способствовали и СМИ, находящиеся под контролем тех же ИТ-корпораций, которые сами себя надувают, канализируя продукцию печатного станка в нужном для себя направлении. Надувая пузыри, они одновременно надувают публику, верящую в чудеса, которые обещаны им Силиконовой мафией.



Ядром Силиконовой мафии являются: Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia. Совокупная капитализация этой "великолепной семерки" за четыре месяца (с апреля по июль 2020 года включительно) взлетела в два раза, достигнув 8,4 трлн. долларов. Это эквивалентно примерно 40% ВВП США за 2019 год и сопоставимо с суммарным годовым ВВП Германии и Японии. Именно ушедшим летом некоторые ИТ-корпорации превысили показатель капитализации в 1 триллион долларов. По подсчетам Bloomberg, американские технологические компании из индекса S&P 500 достигли общей капитализации свыше 12 трлн. долл. Это эквивалентно 56% ВВП США за прошлый год. А если соотнести этот объем капитализации с ожидаемым ВВП в текущем 2020 году, то получается чуть ли не 2/3. Bloomberg обращает внимание на то, что суммарная капитализация американских ИТ-корпораций, входящих в список S&P 500, превысила суммарную стоимость крупнейших европейских участников фондового рынка, входящих в широкий индекс Stoxx 600.



Вот примеры некоторых головокружительных рекордов. Цена акций Tesla с начала года по август выросла на 675%. Взлет был сделан на обещаниях осчастливить человечество дешевым и удобным электромобилем. Компания Tesla в итоге стала самой дорогой автомобильной компаний в мире, хотя почти никто не видел бегающих по улицам электромобилей Tesla. Благосостояние владельца компании Илона Маска этим летом превысило 100 млрд. долл., он занял третье место в рейтинге самых богатых людей планеты. А вот ставшая многим известной во время пандемии коронавируса компания Zoom Video. Ее акции за время пандемии подорожали в пять раз, сегодня ее капитализация больше, чем у российского "Газпрома". В конце первого квартала текущего года капитализация корпорации Microsoft равнялась 1200 млрд. долл., к концу второго квартала она выросла до 1551 млрд. долл. Немалый вклад в столь резкое подорожание Microsoft внес лично Билл Гейтс, неустанно пропагандирующий цифровые услуги Microsoft, без которых человечество якобы на может существовать в условиях разного рода "пандемий".



По компании Apple капитализация за указанный квартал выросла с 1113 до 1551 млрд. долл., по компании Amazon – с 970,6 до 1432,6 млрд. долл., по Alphabet Inc. (Google) – с 799,2 до 979,7 млрд. долл., по Facebook – с 475,0 до 676,6 млрд. долл. Как подсчитали аналитики Bank of America, с марта до конца лета капитализация ведущих 100 компаний, акции которых котируются на бирже NASDAQ, прирастала беспрецедентно бешеными темпами – в среднем по 1,6 млрд. долл. ежечасно! К началу сентября на пять крупнейших ИT-компаний в США приходилось 22% капитализации рынка акций, что выше рекорда дотком-пузыря конца 1990-х (18%).



Консультанты и финансовые аналитики всячески выступали с рекомендациями по увеличению доли акций американских ИТ-компаний в портфелях инвесторов. Такие рекомендации адресовались и российским инвесторам. Более того, на Московской бирже в прошлом месяце стартовали торги акциями крупнейших иностранных компаний, в том числе американских ИТ-корпораций (Google, Facebook, Amazon и др.). Инвесторы и обслуживающие их аналитики не видели очевидного факта: рынок акций американских ИТ-гигантов перегрет, существует риск повторения того обвала, который произошел с доткомами двадцать лет назад. Пузырь доткомов лопнул 10 марта 2000 года, когда случилось обвальное падение индекса компаний NASDAQ. В короткое время на бирже испарилась тогда капитализация на общую сумму около 5 триллионов долларов.



И вот 3 сентября 2020 года произошло то, во что держатели акций американских ИТ-корпораций не хотели верить: началось стремительное падение цен на эти акции. Рынок акций США пережил в минувший четверг крупнейшее падение с начала лета. Об этом сообщило агентство Bloomberg.



Индекс Dow Jones упал на 2,78%, S&P 500 – на 3,51%, а NASDAQ потерял 4,96%. Причиной стало падение цен на акции IT-корпораций, показывавших нескольких месяцев уверенный рост. Лидерами по падению оказались ценные бумаги Apple, Tesla и Amazon. После пяти месяцев постоянного роста они потеряли в общей сложности не менее 4,6% от накопленного запаса. Среди других компаний, чьи ценные бумаги пошли вниз, – Microsoft, Google и Facebook. В американских СМИ появилось громадное количество комментариев по поводу вчерашнего обвала. Часть из них носит успокаивающий характер: мол, ничего страшного, обычная "коррекция рынка", это не обвал.



Я вспоминаю драматические события октября 1929 года на фондовой бирже Нью-Йорка ("черный четверг", "черный вторник" и другие "черные дни"). Тогда и политики, и финансисты, и инвесторы тоже успокаивали: мол, происходит частичная "коррекция рынка". И твердили это до самого нового года, но восстановления рынка не произошло. Америка вошла в фазу затяжного экономического кризиса. Замечу, что тогдашний перегрев фондового рынка не идет ни в какое сравнение с нынешним перегревом.



Склоняюсь к тому, что события последних месяцев 2020 года в экономике США пойдут по сценарию 1929 года. Падение экономики США по итогам года может оказаться намного более глубоким, чем предсказывалось еще несколько дней назад. Источник - Фонд стратегической культуры

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