Узбекское ГосТВ объявило войну "духовным вирусам" - гомосексуализму и феминизму

16:27 05.09.2020

Узбекский телеканал объявил войну "духовным вирусам" - гомосексуализму и феминизму



Узбекское государственное телевидение назвало феминизм и однополые отношения "иностранными элементами", "не присущими" узбекскому обществу, и призвало к срочной борьбе с этими "угрозами".



Узбекское государственное телевидение начало наступление на феминизм и гомосексуализм, заявляя, что они несвойственны центральноазиатской стране с преимущественно мусульманским населением.



В 90-минутной программе "Муносабат" канал, являющийся рупором правительства, обрушился с критикой на запущенный в социальных сетях флешмоб, организованный узбекскими девушками, которые протестуют против насилия и домашней эксплуатации.



Флешмоб запустили в июле - после того, как 17-летняя девушка, выгуливавшая собаку в парке в Фергане, подверглась физическому насилию со стороны мужчины. Милиция расследует инцидент.



Ведущий передачи Куддус Азамов и шестеро гостей - в том числе трое из министерства обороны - не осудили нападение на несовершеннолетнюю. Вместо этого они раскритиковали лозунги флешмоба и одежду в западном стиле, в которой запечатлены на фото участницы акции. Гости программы единодушно назвали это "постыдным" явлением.



Участницы флешмоба разместили в социальных сетях фотографии, на которых они держат плакаты с такими лозунгами, как "Женщина - не инкубатор"; "Мое тело - мое дело"; "Келинка не значит слуга"; "Мои короткие шорты - не призыв к кс-кс-кс".



Гостей телепрограммы эти лозунги, похоже, привели в ярость. Они заявили об опасной тенденции, которая приводит к тому, что женщины не хотят иметь детей и уважать своих родственников.



В традиционных узбекских семьях молодые невестки, как правило, выполняют большую часть работы по дому, рожают и воспитывают детей.



"Женщины должны считать себя служанками собственного будущего… потому что они подают пример своим детям", - сказал гость программы Омонбек Ботаеров, руководитель департамента духовности и просвещения министерства обороны.



Соучредитель общества "Марифат" Джамиля Шермухаммедова заявила, что феминизм выходит на новый уровень, который в конечном итоге подорвет традиционную роль мужчины в семье.



По ее словам, некоторые узбекские женщины "больше не хотят кормить своих детей грудью" и "даже нанимают нянек" вместо того, чтобы самим воспитывать своих детей.



Шермухаммедова и другие гости программы критиковали женщин за то, что они держали плакаты на русском языке. Это было расценено как еще один признак неуважения молодежи к родному языку и культуре в целом.



Она также согласилась с тем, что баннер "Мое тело - мое дело" буквально означает "продажу тела" и, следовательно, пропагандирует проституцию.



КАК РАСПОЗНАТЬ ГОМОСЕКСУАЛОВ



Несмотря на то что основным объектом критики был женский флешмоб, гости программы говорили также об "опасностях" однополых браков и хирургических операций по смене пола, заявляя, что некоторые трансгендеры "уже поехали в Россию".



Они призвали молодых узбеков не подпадать под влияние гомосексуалов и не копировать - намеренно или непреднамеренно - "гейскую моду".



По словам гостей телепередачи, о сексуальной ориентации свидетельствует определенный стиль во внешности. Например, геи носят короткие носки или ходят без носков, сбривают волосы на висках.



"Так геи в Европе узнают друг друга", - сказал Мансур Мусаев, чиновник департамента духовности и просвещения.



Шермухаммедова хвалилась тем, что однажды она пристыдила двух молодых узбекских близнецов с такой прической. Она рассказала, как остановила совершенно незнакомых людей на улице и спросила, знают ли они, "что означают их прически".



Ведущий программы Азамов сказал, что ему трудно "даже произнести ругательное слово лесбиянка".



"ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ"



Гости телевидения предложили принять определенные меры для борьбы с угрозой культурного и духовного "вируса", который, по их утверждениям, опаснее для Узбекистана, чем пандемия COVID-19.



Гости говорили, что флешмоб и феминистские кампании были организованы определенными силами из-за рубежа.



"За этим скрываются мощные невидимые силы", - предупредили они, не назвав ни имен, ни группу, ни страну.



Шермухаммедова и Ботаеров неоднократно говорили о необходимости принять "закон" для предотвращения явлений, угрожающих узбекскому обществу, менталитету и ценностям.



Шермухаммедова также призвала проводить "мониторинг семей", чтобы убедиться в том, что родители выполняют свои обязанности по воспитанию детей.



Гости передачи заявили, что настал "исторический момент" для борьбы с этими угрозами, пока эти угрозы не разрушили общество.



"Если мы не предотвратим это, наше будущее будет разрушено. Наши дети больше не будут нас слушать, они скажут нам: "Я уже взрослый человек"", - выступил актер Едгор Садиев.



"У нас еще есть время, - сказал он. - Мы должны сохранить наши узбекские традиции, мудрость нашего народа".



Программа "Муносабат" вызвала гневную критику в социальных сетях. Однако, похоже, большинство узбеков по-прежнему опасаются "культурного влияния" Запада.



Узбекское общество ориентировано на семью с традиционными и четко определенными ролями мужчин и женщин.



Узбекские женщины имеют равные права на работу и учебу, но дома от них ждут, чтобы они придерживались своей традиционной роли: подчинялись мужьям и свекрови, выполняли работу по хозяйству и заботились о детях.



В Узбекистане гомосексуализм среди мужчин по-прежнему уголовно наказуем: за "мужеложство" грозит срок до трех лет тюрьмы.



Однополые отношения между женщинами в уголовном кодексе не упоминаются.