Бадахшан - средневековое Зазеркалье на "крыше мира". Часть вторая, Афганистан

16:30 05.09.2020 Продолжаем рубрику "Границы, которые я полюбил".



Ваханский коридор когда-то разделял Российскую и Британскую империи (карта)



В первой части истории о разделенном Бадахшане речь шла о его таджикской части, теперь пришла очередь афганской стороны региона. Ситуация здесь намного более интересная и одновременно непредсказуемая: баланс сил в регионе постоянно меняется, наступления "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. ред.) и других исламистских группировок чередуются с удачными или неудачными операциями правительственных войск. На данный момент боевики оттеснены от главных коммуникаций региона, но никто не может предугадать, что случится даже в ближайшие недели.



"Границы, которые я полюбил" - рубрика, в которой мы рассказываем о необычных государственных границах. Одна из наших любимых рубрик на сайте.



Самостоятельное развитие южного, афганского, Бадахшана началось в 1895 году, когда Россия и Великобритания определили его судьбу как части афганского государства. За два года до этого, в 1893-м, Британская империя и Афганистан договорились об образовании Ваханского коридора, разделившего территорию Британской Индии и Российской империи. С тех пор афганский Бадахшан сохраняется в своих границах по сей день.



Эмират Афганистан был одной из первых стран мира, признавших советское государство, - не просто так, конечно. В ответ РСФСР первой признала Афганистан в качестве независимого государства, а в 1926 году это была вынуждена признать и Великобритания после очередной англо-афганской войны.



Бадахшан всегда был медвежьим углом Афганистана, его редко посещали первые лица страны, разве что юный король Афганистана Захир-шах наведывался поохотиться. Для этого здесь даже построили охотничий домик из редкого в этих местах дерева. Этот же шах, когда подрос, начал реформирование страны, и именно во время его относительно прогрессивного правления были сделаны известные фотографии мирного светского Кабула с девушками-студентками в коротких платьицах.



Самый тяжелый и одновременно самый продолжительный период в истории Афганистана начался с вторжения советских войск в 1979 году. С тех пор на территории страны так и не установился мир, и конца этой войны пока не видно.



Афганский Бадахшан в январе 1980 года был занят советскими войсками, совершившими беспрецедентный зимний переход из места дислоцирования в Оше через перевалы Памирского тракта в Файзабад, столицу провинции. Во время советской интервенции Бадахшан был одним из центров сопротивления советским войскам под руководством знаменитых Ахмад-шаха Масуда и Бурхануддина Раббани (о нем подробнее дальше). Они руководили группами моджахедов, позднее сформировавшим Северный альянс - единственную организацию, не уступившей талибам, которые пришли к власти на большей части страны после ухода советских войск.



В результате 40 лет иностранных интервенций и гражданских войн Афганистан деградировал настолько, что сейчас война идет между дремучими исламистами у власти и еще более дремучими радикалами из "Талибана" и "Исламского государства".



Талибы и ИГИЛ (террористические организации, запрещены в РФ. - Прим. ред.)



"Талибы", в основе своей пуштунское радикальное исламистское движение, зародилось в 1994 году, быстро набрало популярность и уже в 1996-м захватило Кабул. В итоге под властью талибов оказалось 90 % Афганистана, на которой они установили свои ультраортодоксальные исламистские порядки. Были запрещены женское образование, музыка и кинотеатры; вся жизнь среднего афганца свелась к соблюдению религиозных предписаний ислама. При этом Бадахшан оставался цитаделью Северного альянса и единственным местом, которое не смогли завоевать талибы.



Карта, показывающая политический контроль в Афганистане в конце 1996 года после захвата Кабула талибами



Как это ни парадоксально, но первые отряды "Талибана" появились в Бадахшане только после разгрома движения американцами во время их вторжения в Афганистан в 2001 году. После этого события "Талибан" смогла быстро оправиться и перейти к иной тактике. Провальная политика нового афганского правительства, коррупция, наркотрафик и иностранные войска на территории страны вызвали сильное раздражение у населения, в том числе и в Бадахшане. Регион, бывший некогда бастионом Северного альянса, главного врага талибов в девяностые, понемногу пересмотрел свое отношение к радикальному движению. В результате в 2010 году талибы впервые громко заявили о своем присутствии в Бадахшане: были убиты 10 врачей из международной миссии помощи. Тогда же "Талибаном" впервые был назначен теневой губернатор Бадахшана - признак того, что организация пришла всерьез и надолго.



Талибы проникают в Бадахшан из Пакистана в основном горными тропами, поэтому основные районы их дислокации - Зебак, Джурм и Вардудж, причем уезд Вардудж расположен на дороге Ишкашим - Файзабад и считается стратегическим в регионе. Более того, боевики взяли под контроль многие месторождения драгоценных камней и золота в Бадахшане, получая с них немаленький доход, несмотря на средневековые технологии добычи. Несколько лет назад некоторые местные моджахеды поддались модным поветриям и провозгласили себя последователями "Исламского государства", составив конкуренцию "Талибану". Организация терпеть это не стала и успешно разделалась с конкурентом, по крайней мере об активности ИГ в Афганистане ничего не слышно с конца 2019 года.



Ваханский коридор. По нему шел даже Марко Поло



В первой части статьи уже был упомянут этот знаменитый регион Бадахшана. Эта самая отдаленная, высокогорная территория на крайнем востоке стала его частью немногим больше 100 лет назад и по сей день разительно отличается от остальной страны. И неудивительно, ведь в Ваханском коридоре все другое: и природа, и население. Здесь живут всего 12 тысяч человек, в основном, как уже говорилось в первой части, киргизы-кочевники. Ваханский коридор назван так не случайно: он длинный и узкий, более 200 километров в длину и менее 20 километров в ширину в узкой своей части. Начинается коридор у городка Ишкашим, где расположен один из пограничных переходов между Афганистаном и Таджикистаном. В этом же городке есть несколько фирм, которые помогают туристам передвигаться по коридору. Сам Вахан уходит от Ишкашима на восток, к общей с Китаем границе, протяженностью 76 километров.



Ваханский коридор когда-то разделял Российскую и Британскую империи



Столетия назад здесь проходила одна из дорог знаменитого Великого шелкового пути, именно здесь Марко Поло шел в Китай в 1271 году. С началом эпохи Великих географических открытий Шелковый путь постепенно приходил в упадок, ведь те же товары теперь можно было доставить морем намного быстрее и безопаснее. Китай окончательно потерял интерес к региону, и даже в 1963 году, когда проводили демаркацию китайско-афганской границы, здесь не построили ни одного пропускного пункта. Однако в последние годы Китай опять начал проявлять заинтересованность Ваханским коридором: помогает строить здесь дорогу, планирует основать военную базу и открыть пограничный пункт.



Файзабад, столица Бадахшана



Столица и фактически единственный город в провинции, хотя и его городом можно назвать с натяжкой: здесь проживает всего 30 тысяч жителей. Тем не менее тут можно найти гостиницы с горячей водой и Wi-Fi, рестораны и даже сувениры из местного золота или лазурита.



Вид на Файзабад



Город уютно расположился в долине реки Кокча и состоит из старой и новой частей. Старый город находится на северной стороне реки и представляет собой настоящее средневековое хитросплетение узких улочек. Здесь же можно найти один из двух городских рынков, медресе и старинные мечети. Новый город был построен по предварительному плану с линейным расположением улиц и проспектов и выглядит как обычный небогатый восточный город. Файзабад удобно использовать в качестве отправной точки для путешествий по провинции и в центр страны, отсюда же летают самолеты в Кабул.



Местные жители на улице старого города



Именно в Файзабаде до 2001 года проживал Раббани - официальный президент Афганистана и бывший лидер моджахедов, пока столица с 1996 по 2001 год была захвачена талибами. Кстати, спокойно закончить свою жизнь на почетной должности председателя Высшего совета мира Афганистана Раббани не удалось: в 2011 году он был убит талибом-смертником, пронесшим взрывчатку в тюрбане на голове.



Как попасть в афганский Бадахшан



Попасть сюда можно двумя основными путями: через Таджикистан или из столицы, Кабула. Основная сложность - получение визы: обычному путешественнику из стран бывшего СССР получить ее без приглашения довольно проблематично. Самый реальный вариант - получить визу в консульстве Афганистана в таджикском Хороге. До последнего момента там ничего не требовали от путешественников, кроме анкеты, фото и квитанции об оплате. Но есть сведения, что по просьбе МИД России и в Хороге начали отказывать в визах россиянам без приглашения афганской стороны.



Даже если получить визу заранее, то вариант через Кабул все равно будет дорогим и опасным, хотя и самым быстрым. Авиабилеты в Афганистан стоят не бюджетно, самый недорогой перевозчик - Flydubai. До Файзабада, главного города Бадахшана, от Кабула можно добраться на автобусе или коллективном такси, благо последний, 100-километровый участок дороги, связывающей Бадахшан с остальной страной, был заасфальтирован 10 лет назад. Весь путь можно преодолеть за восемь-десять часов. Другое дело, что в провинциях Кундуз и Баглан, по которым проходит маршрут, очень небезопасно, случаются похищения и ограбления, особенно с наступлением темного времени суток. Для того чтобы не привлекать внимания, лучше путешествовать в местной традиционной одежде. Кроме того, можно улететь в Файзабад на самолете из Кабула, билет в одну сторону обойдется примерно в 100 долларов.



Путь через Таджикистан дольше и сложнее, но безопаснее и дешевле. Перейти границу в Бадахшане можно в Хороге и в Ишкашиме. В Хороге же можно и получить визу, если лавочка до сих пор открыта. Перейдя здесь границу, не стоит рассчитывать быстро попасть в другие районы Бадахшана: там нет нормальных дорог, хотя, благодаря международным фондам, предпринимаются попытки их постройки. Перейдя же границу в Ишкашиме, удобнее всего исследовать Ваханский коридор, а вот в сторону Файзабада иностранцам проехать затруднительно: автодорога проходит через уезд Вардудж, в котором более чем вероятно появление талибов с печальными последствиями для любого иноземца.



Ишкашим



Единственный способ, позволяющий быстро и безопасно добраться из пограничных районов в центр провинции, - нанять местного провожатого и пересечь горный хребет пешком из кишлака Яштев на берегу Пянджа в кишлак Ясич, преодолев примерно 18 километров. В Ясиче можно взять машину до Файзабада. Итого, выйдя в два ночи из Яштева, в Файзабаде можно оказаться уже к полудню.



Что смотреть в Бадахшане



Главные достопримечательности региона - природа и местный уклад жизни. Ландшафты здесь необыкновенно красивые и разнообразные: от семитысячников в Ваханском коридоре до изящных изумрудных холмов на западе провинции. По горам и холмам разбросаны раскуроченные останки советской военной техники и поля мака; регион, наравне с южными провинциями Афганистана, считается основным производителем опиатов. Около погранперехода с таджикским Хорогом расположено фантастически красивое озеро Шива, правда, добраться туда сложновато из-за отсутствия нормальных дорог.



Брошенный танк



Но главное, ради чего стоит рисковать и ехать в Афганистан вообще и в Бадахшан в частности, - это невероятное ощущение пребывания в другой эпохе, другом времени и даже немного на другой планете. Не отпускает ощущение дона Руматы из романа Стругацких "Трудно быть богом", ведь перемещение из неблагополучных по мировым меркам постсоветских стран Средней Азии в Афганистан сродни путешествию во времени и пространстве. Ежедневная жизнь здесь идет так же, как и столетия до этого, в полной мере сохранились древние практики земледелия и добычи природных ископаемых. В некоторых сферах жизнь становится даже более консервативной. Например, исмаилитки, представительницы самой либеральной ветви ислама, живущие вдоль границы с Таджикистаном, раньше никогда не носили платков и тем более бурок, но под давлением суннитского большинства начали укутываться в душные синтетические бурки при виде мужчин наравне со всеми.



Маковое поле



Туристов здесь единицы, еще меньше тех, кто рискует и отправляется в путешествие вглубь страны. Некоторые энтузиасты опробовали склоны местных гор, но очевидно, что горнолыжное будущее этих краев - в далекой перспективе. Открытие на всей площади Ваханского коридора в 2014 году второго в стране национального парка вселяет некоторые надежды в развитие этого региона. Но пока афганский Бадахшан в полной мере носит звание уникального места, которое человек, однажды побывавший здесь, будет вспоминать всю жизнь.



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Дмитрий Денисенко Источник - perito-burrito.com

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