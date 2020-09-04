 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.09.2020
21:52  Трамп: американцы, погибшие на войне, – "неудачники" и "дураки"
21:43  Жерар Депардье принял православие
16:30  Бадахшан - средневековое Зазеркалье на "крыше мира". Часть вторая, Афганистан
16:27  Узбекское ГосТВ объявило войну "духовным вирусам" - гомосексуализму и феминизму
16:25  Разместит ли Таджикистан у себя военную базу Китая? - Х.Хуррамов
16:23  Власти Синьцзяна насильно дезинфицируют уйгур от КОВИ. Тем не нравится, - "РО"
16:22  События последних месяцев 2020 года в экономике США пойдут по сценарию 1929 года

16:16  Сто лет без Бухары. Как наследница многовековой цивилизации прекратила свое существование? - К.Абдуллаев
15:21  Президент Жээнбеков: "Не продавать свой голос - личное решение каждого из нас"
10:38  Компартия Таджикистана выдвинула своего лидера Мироджа Абдуллоева в президенты
06:04  Вучич не признал независимость Косово на переговорах в Вашингтоне
05:55  Мир накануне большого шухера? Стоит покупать золото, - Александр Разуваев
05:52  Фарсификация отравления Навала. "Ник" и "Майк" спешат на помощь
03:21  Слияние теорий заговора: QAnon и отрицание Covid-19 шагают по Европе
00:29  В Киргизии ищут партию для президента. Предвыборной кампании в республике дали старт, - К.Карабеков
00:27  Часть предметов в Узб-школах (химика и физия?) будут преподаваться онлайн
00:25  Русские и китайцы перестали бояться американцев
00:21  Как японские подводники-камикадзе утопили лучший американский крейсер за месяц до конца войны (история)
00:19  Бадахшан - памирцы, разделенные на "крыше мира". Часть первая, Таджикистан
00:11  Иран отдает России свои порты назло ОАЭ и Израилю
Пятница, 04.09.2020
15:54  Вражеские боевые хакеры раздолбали софт Американской биолаборатории в Грузии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Жерар Депардье принял православие
21:43 05.09.2020

Церемония проходила в русском соборе в Париже

Французский актер, российский гражданин Жерар Депардье принял православие в соборе Святого Александра Невского, расположенном в историческом центре Парижа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в храме.

"В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье", - сказал представитель собора. Он отметил, что на церемонии присутствовали близкие друзья артиста.

При этом представитель храма сказал, что "не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении". "Это было неожиданным событием, но очень приятным", - отметил священнослужитель. При этом он подчеркнул, что пока не готов сообщить другие подробности церемонии.

За свою карьеру Депардье, которому сейчас 71 год, снялся в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, играл в театре. Он удостоен различных премий, включая "Золотой глобус", награды Венецианского и Московского международного кинофестивалей.

Французский актер получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ заслугами Депардье перед российской культурой.

Источник - tass.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599331380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Автодорога "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" будет введена в эксплуатацию в этом году - А. Мамин
- Данияр Ашимбаев: Стратегическое планирование - важная часть президентского блока
- Кадровые перестановки
- Сообщение
- Б. Нурымбетов разъяснил вопросы целевого использования пенсионных накоплений
- Пандемия: новые формы, прежнее содержание
- О формировании государственного градостроительного кадастра
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  