Узбекистан и Казахстан ограничили поставки газа в Таджикистан

00:31 06.09.2020

О временных перебоях с поставками сжиженного газа объявил глава Антимонопольной службы при президенте Таджикистана Абдулмаджид Муминзод



ДУШАНБЕ, 4 сен - Sputnik. Компании Узбекистана и Казахстана ограничили поставки сжиженного газа в Таджикистан, заявил глава Антимонопольной службы при президенте республики Абдулмаджид Муминзод.



По его словам, узбекские предприятия полностью остановили экспорт сжиженного газа в Таджикистан до конца года.



В то же время компании Казахстана решили прекратить поставки топлива только на сентябрь. При этом Абдулмаджид Муминзод не стал уточнять, насколько сократились показатели по транспортировке газа.



Согласно данным антимонопольного ведомства, в основном Таджикистан экспортирует газ из Казахстана, Узбекистана и России - 15 компаний по производству сжиженного природного газа занимаются его импортом в Таджикистан.



Так, по имеющимся данным, за первые семь месяцев 2020 года страна импортировала более 264 тысяч тонн СПГ на общую сумму свыше 102 тысяч долларов по средней цене 435 долларов за тонну.



При этом импорт сжиженного природного газа, ввозимого в страну, в основном пришелся на Казахстан - почти 244 тысячи тонны или 92,3%.



Поставки из Узбекистана сложились в объеме 19,7 тысячи тонн, что составляет 7,4%. Сжиженный газ из России импортирован в размере 499 тонн или 0,19% от общего объема.



Между тем о точных причинах прекращения поставок этого вида газа из Узбекистана и Казахстана в Таджикистан пока не сообщается.



Предположительно, Узбекистан прекратил поставки в связи с тем, что ранее Душанбе прекратил выполнение договоров и отказался экспортировать электроэнергию в соседнюю республику на фоне снижения уровня воды в Нурекском водохранилище. В этих условиях Ташкенту пришлось экстренно закупать электроэнергию в Туркменистане, что могло привести к сложностям во всем энергосекторе.