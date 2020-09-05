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Больницы Туркменистана, где официально нет коронавируса, перегружены больными
00:59 06.09.2020

В больницы Туркменистана массово поступают люди с острыми симптомами COVID-19, но Ашгабат по-прежнему заявляет, что в стране коронавируса нет.

Медики из местных больниц сообщают корреспондентам Туркменской редакции Азаттыка - Радио Азатлык, что ситуация особенно ухудшилась за последние три недели, растет число смертельных случаев.

Медики пожаловались, что их заставляют работать в карантинных зонах в течение двух недель, при этом им самим приходится покупать средства индивидуальной защиты. Некоторым медсестрам запретили покидать карантинные зоны в течение двух месяцев.

Правительство Туркменистана по-прежнему придерживается позиции, что в стране нет случаев коронавируса, хотя практически никто не верит этому утверждению.

Люди, у которых жалобы на болезни "некоронавирусного типа", предпочитают лечиться дома, опасаясь заразиться коронавирусом во время пребывания в больницах, которые переполнены пациентами с симптомами COVID-19.

Источник - rus.azattyk.org
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