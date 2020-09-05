Узбекистанцам разрешили брать двойную фамилию при регистрации брака

08:03 06.09.2020

Гражданам Узбекистана разрешили брать двойную фамилию при вступлении в брак. Об этом сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг (АГУ) при Министерстве юстиции Узбекистана.



Это предусмотрено в утвержденном накануне правительством Узбекистана постановлении по улучшению работы органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).



"Молодоженам разрешается иметь двойную фамилию. Например, если жених имеет фамилию Ахмедов, а невеста – Шухратова, то при регистрации брака они могут указать обе фамилии в качестве единой. Так, жених будет иметь фамилию Ахмедов-Шухратов, невеста – Ахмедова-Шухратова", – говорится в сообщении АГУ.



Ранее, согласно статье 20 Семейного кодекса Узбекистана, при заключении брака можно было выбрать фамилию одного из супругов в качестве общей либо оставить свою добрачную фамилию.