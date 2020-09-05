Newsweek: США никому не отдадут сирийскую нефть

08:07 06.09.2020

Newsweek (США): США говорят, что Иран должен покинуть Сирию, Россия может остаться, но за союзниками американцев останется нефть

Кто будет восстанавливать Сирию?

05.09.2020143071

Том О’Коннор (Tom O’Connor)



Соединенные Штаты защищают свою политику в Сирии на фоне острой критики, при этом Госдепартамент призывает к выводу иранских и поддерживаемых Ираном сил, но не к выводу российских войск, и в то же время Пентагон продолжает поддерживать в основном курдских ополченцев, которые борются с ИГИЛ(организация, запрещенная в РФ, прим. ред.) и удерживают за собой запасы нефти и газа.



В связи с тем, что президент Дональд Трамп совсем недавно назвал миссию США в Сирии исключительно связанной с нефтью, недоброжелатели в ближневосточной стране и за рубежом обвинили Белый дом в еще одной затянутой миссии в почти десятилетнем конфликте, которому не видно конца.



В четверг Newsweek сообщил о дебатах по поводу кампании США в Сирии, где возглавляемая США коалиция в течение шести лет боролась с ИГИЛ, в то время как Вашингтон также поддерживал мятеж против сирийского правительства при предыдущей администрации. Президент теперь смещает акцент на нефть, но его чиновники утверждают, что его план остается последовательным.



Госдепартамент говорит, что ничего не изменилось.



"Мы очень четко заявили о наших общих политических целях в Сирии, - сказал Newsweek пресс-секретарь. - Политические цели Соединенных Штатов в отношении Сирии были последовательными и остаются неизменными: долговечное поражение ИГИЛ и Аль-Каиды (организация, запрещенная в РФ, прим. ред.), необратимое политическое решение сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и устранение всех сил, поддерживаемых Ираном".



"Эти три сверхзадачи взаимосвязаны, поскольку все три необходимы для достижения устойчивого мира для сирийского народа", - добавил пресс-секретарь. Но это заявление отвергают Москва и Дамаск. В совместном заявлении в четверг они осудили "незаконное присутствие Соединенных Штатов Америки и их союзников на территориях суверенного сирийского государства".



В заявлении указывается на недавнюю выдачу лицензии для деятельности на северо-востоке Сирии Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Asset Control) американской нефтяной компании. Правительства двух стран заявили, что такие соглашения "нарушают нормы международного права и нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии".



Эти замечания прозвучали, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена (Geir Pedersen) поддержать усилия "по смягчению односторонних санкций", введенных Вашингтоном против Дамаска, которого многие западные державы считают причастным к военным преступлениям.

Правительства России и Сирии по отдельности заявили Newsweek, что именно США несут ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии.



"Помимо явного нарушения международного права, американское присутствие в Сирии, несомненно, оказывает негативное влияние на жизнь сирийцев", - заявил недавно Newsweek пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин. "Захватывая крупные запасы нефти и газа на северо-востоке, США лишают народ Сирии его собственных жизненно важных ресурсов".



Постоянный представитель Дамаска при ООН Башар аль-Джаафари в комментарии, отправленном для Newsweek ранее через миссию Сирии при ООН, сказал, что США и Сирийские демократические силы "крадут сирийскую нефть и лишают сирийское государство и сирийский народ основных доходов, необходимых для улучшения гуманитарной ситуации, обеспечения жизнедеятельности и восстановления страны".



ИГИЛ, официально именуемое Исламским государством, когда-то получало прибыль от этих нефтяных и газовых месторождений, но были разгромлены в ходе отдельных кампаний поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами и просирийскими правительственными силами, поддерживаемыми Россией, Ираном и союзными ополченцами. Теперь Госдепартамент связывает охрану этих объектов с победоносной кампанией против ИГИЛ.



"Мы прекрасно отдавали себе отчет, что ИГИЛ останется угрозой для Сирии и региона, и единственная цель военного присутствия Коалиции на северо-востоке Сирии остается той же, что была, когда мы впервые начали наши операции в 2014 году, - обеспечить окончательное поражение ИГИЛ, - сообщил Newsweek пресс-секретарь. - Включая лишение ИГИЛ доступа к критически важным ресурсам и доходам, которые могут позволить им восстановить силы".



По словам пресс-секретаря, это означает, что надо принять меры, чтобы Сирийские демократические силы смогли защитить эти ресурсы, которые будут использоваться для поддержки местного населения.