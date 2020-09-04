Поражение Кеннеди в Массачусетсе знаменует собой конец Клана, - Le Figaro

08:22 06.09.2020

4 сентября 2020 г.

Адриан Жольмес | Le Figaro



"(...) Поражение Кеннеди на выборах в штате Массачусетс подтвердило глубокие преобразования, происходящие в американской политике. 39-летний Джо Кеннеди III, кандидат от Демократической партии в Сенат, внучатый племянник Джона Фицджеральда Кеннеди и сын Роберта Кеннеди, был разбит в пух и прах своим оппонентом, действующим сенатором Эдом Марки, причем в том штате, который являлся политической колыбелью его семьи", - пишет корреспондент Le Figaroв Вашингтоне Адориан Жольмес.



"Падение династии Кеннеди символизирует чуть ли не конец света. Такое поражение является прежде всего провалом той Демократической партии, где заправляли родовитые патриции, зачастую склонные рассматривать политику как семейное достояние. Той довольно центристской партии, склонной к осторожному реформизму, которая противостоит все более влиятельному левому радикальному крылу, особенно популярному среди молодых активистов", - комментирует автор статьи.



"(...) Все же Кеннеди получил благословение от партийного аппарата. Начиная с его первого мандата в Конгрессе в 2013 году он регулярно фигурировал в местных СМИ как "будущий президент Кеннеди". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая принадлежит к достаточно почтенному поколению для того, чтобы танцевать с Джоном Фицджеральдом Кеннеди в день его вступления в должность, оказала поддержку амбициозному юноше. И поскольку на первый взгляд никто не мог противостоять Кеннеди в штате, который уже избрал двух его великих дядей, поражение уходящего 74-летнего сенатора Эда Марки казалось почти само собой разумеющимся. Будучи фаворитом опросов, молодой наследник не разглядел, как его противник повернулся в сторону все более левого демократического электората. Марки вел кампанию в спортивной обуви, изображая из себя простолюдина в противовес наследнику влиятельной семьи, и благодаря этому получил поддержку всех тех, кто разочаровался в демократических праймериз", - говорится в статье.



"(...) Дональд Трамп прокомментировал поражение Джо Кеннеди III как еще один признак доминирования радикальных левых в Демократической партии. "Посмотрите, даже Кеннеди не в безопасности в новой радикальной лево-демократической партии, - написал он в своей официальной странице в Twitter. Повышение налогов. (...) Байден полностью потерял контроль. Пелоси поддержала лузера!"



"Сам Трамп часто гордился тем, что в 2016 году ему удалось победить другие американские политические династии. Сначала Бушей, после победы над Джебом Бушем на республиканских праймериз, затем Клинтонов, впоследствии на президентских выборах", - пишет Le Figaro.



"Однако падение династии Кеннеди не обязательно означает конец господства нескольких крупных политических семей. Четыре года спустя после своего избрания на республиканской конвенции Трамп выглядел как лидер все более клановой партии, особенно когда его жена и четверо взрослых детей стали произносить речи в атмосфере мыльной оперы", - резюмирует Адриан Жольмес.



Источник: Le Figaro