Освободившийся от Covid-19 Китай ликует, но с трудом возвращается к нормальной жизни, - C.Фалетти

08:24 06.09.2020

3 сентября 2020 г.

Себастьян Фалетти | Le Figaro



"(...) В то время, когда парижане натягивают на себя обязательную маску на фоне возобновления эпидемии, а Соединенные Штаты все еще борются с первой волной заражений, страна, где началась пандемия, постепенно переворачивает страницу, связанную с Covid. Большинство китайских городов снижают бдительность, ободряемые уверениями властей о небольшом количестве случаев заражения. В пятницу на территории Китая было зарегистрировано всего 9 новых случаев заражения, причем все они были завезенными, по сравнению с более чем 5 тыс. случаев во Франции. По состоянию на 1 августа было выявлено лишь 677 новых случаев, и большинство заболевших сосредоточено во все еще находящейся на карантине провинции Синьцзян. Официальная статистика остается сомнительной, но явно благоприятной для самой густонаселенной страны на планете, особенно в сравнении с 43 тыс. новых случаев заражения, зарегистрированными за последние сутки Соединенными Штатами Дональда Трампа" - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.



"В Шанхае и в мегаполисах на юге страны лишь немногие прохожие все еще носят маски. Исчезают температурные проверки на входе в магазины или здания. В Ухане, эпицентре эпидемии, в августе гигантская "вечеринка у бассейна" собрала тысячи исступленно танцующих молодых людей, словно являя собой символ возврата к безрассудству возрожденного гиганта, население которого в середине кризиса забаррикадировались в своих домах", - говорится в статье.



"У меня полностью пропал стресс. Я думаю, что в ношении маски больше нет необходимости", - признается 33-летний Чэнь Юй, сотрудник технологической компании из Пекина. Срединная империя, резко закрывшая свои границы 28 марта, представляется в качестве защищенного от глобальных санитарных потрясений кокона, находящегося под покровительственным оком коммунистической партии и ее неоспоримого лидера Си Цзиньпина, чья пропаганда решительно празднует "победу" над "демоном вируса", который все еще обрушивается на западные страны", - комментирует Фалетти.



"(...) Вдоль столичных проспектов, построенных в сталинском стиле, людей в масках больше, чем где-либо еще, но жизнь восстанавливает свои права: рестораны стали зарабатывать деньги, а кинотеатры снова открылись с 20 июля. Решительные меры, принятые в июне для сдерживания вспышки заражения на оптовом рынке "Синьфади", уже в значительной степени забылись, и общественный транспорт снова работает на 100%. 335 заболевших, выявленных на тот момент, уже вылечились, и в течение трех недель в столице с населением 23 млн человек не было выявлено ни одного нового случая, - пишет Le Figaro. "Вот уже несколько недель я выхожу на улицу, как раньше. Посещаю спортзал, бассейн, как обычно. В офисе многие больше не носят маски", - объясняет Чэнь Юй.



"(...) Несмотря на постепенное возвращение к нормальной жизни, мировая фабрика еще не восстановила свою докризисную деятельность, а экономические и санитарные перспективы остаются окутанными неопределенностью на фоне слабого глобального спроса. Сильно пострадавший сектор общественного питания активно наверстывает упущенное. Но по данным Китайской ресторанной ассоциации, в августе функционировало только 70% ресторанов. Несмотря на возобновление деятельности и усилия правительства по стимулированию экономики, страна сталкивается с первой годовой рецессией с момента ее включения в мировую экономику в 1980-х годах. У среднего класса рушится уверенность в себе, что сказывается на потреблении", - отмечает автор репортажа.



"А главное, надвигается угроза второй зимней эпидемической волны, которая держит власти в напряжении. Пекин готов быстро и решительно отреагировать, если из-за понижения температур вновь вернется вирус. Недостаточная мощность больничной системы, с учетом размера населения, не оставляют места для маневра, и любое возобновление масштабной эпидемии способно привести к быстрому насыщению ее инфраструктур, - рассуждает корреспондент. "Атмосфера расслабляющая, однако многие опасаются резкого повторного закрытия в октябре", - считает один француз, живущий в Шанхае.



"А пока эпидемия наложила свой отпечаток на экономическую и социальную систему взаимоотношений, особенно в столице - за ней власти следят, как за кипящим молоком, - замечает Себастьян Фалетти. - Несмотря на возвращение дорожных пробок, "людей стало меньше, чем раньше. У меня сложилось впечатление, что многие люди уехали из Пекина и больше никогда не вернутся", - признается Чэнь Юй.



Источник: Le Figaro