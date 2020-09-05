304 тысячи человек. Снова побит мировой рекорд по суточному заражению коронавирусом

11:31 06.09.2020

По данным Университета Джонса Хопкинса, в течение 24 часов в мире инфекцию выявили у 304 тысяч 626 человек, передает Tengrinews.kz.



В течение 24 часов в мире инфекцию выявили у 304 тысяч 626 человек, что является абсолютным рекордом по данным Университета Джонса Хопкинса.



Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов коронавирус диагностировали у 304 351 человека.



Всего в мире инфекция обнаружена у 26 739 782 человек.



Больше всего зараженных приходится на США - 6,2 миллиона случаев.



На втором месте Бразилия, где 4,09 миллиона случаев, на третьем - Индия, где 4,02 миллиона случаев, на четвертом - Россия, где заболели 1,02 миллиона, по данным федерального оперативного штаба, и на пятом - Перу, где 676,8 тысячи человек заразились коронавирусом.