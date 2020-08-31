КазПартия "Нур Отан": перезагрузка праймериза или старческий маразм?

13:04 06.09.2020 Партия "Нур Отан": перезагрузка и праймериз – что стоит за этим?



Сегодня все активнее на первый план выдвигается тема предстоящих парламентских выборов. Прошлые электоральные кампании, кто бы и что бы ни говорил, проходили при однозначном доминированию партии "Нур Отан", а потому то, что происходит с ней и в ней, не может не интересовать казахстанцев, следящих за политической жизнью. Какой этап своей эволюции она переживает, что означает объявленная ее лидерами перезагрузка – об этом мы беседуем с известным политическим аналитиком Юрием Булуктаевым.



- То обстоятельство, что заседание бюро политсовета партии "Нур Отан" дважды переносилось, не могло не породить самые разные предположения и слухи. Но вот оно наконец-то состоялось и, кажется, несколько разочаровало любителей конспирологических версий. А какими были ваши ожидания?



- Новый сезон в политической жизни Казахстана, как известно, связан с выборами в парламент и в местные органы власти. Учитывая, что в политико-партийном поле своей гиперактивностью выделяется партия "Нур Отан", запустившая механизм праймериз, многие аналитики и эксперты связывали с заседанием бюро ее политсовета определенные ожидания по разъяснению и конкретизации стратегических и тактических планов партии.



Действительно, это заседание поначалу было назначено ее лидером Нурсултаном Назарбаевым на 24 августа, впоследствии его перенесли на день позже, а затем на 28 августа. Поскольку каких-либо разъяснений при этом не было дано, появились различные предположения относительно того, с чем же был связан неоднократный перенос даты.

Если говорить о моих ожиданиях, то я от этого заседания не ждал каких-то судьбоносных для страны и общества решений. Все политические новости я воспринимаю как естественный ход политического процесса. Поэтому и перенос даты меня ни в ступор, ни в депрессию не вогнал. Перенесли так перенесли…



Во-первых, я предположил, что никакого экстраординарного подтекста здесь нет. Продолжается плановая работа партии. 17 августа ее председатель Нурсултан Назарбаев по случаю начала праймериз выступил с обращением, в котором призвал всех членов и сторонников "Нур Отана" принять самое активное участие в первичных выборах.



Во-вторых, решение о переносе даты заседания, по всей видимости, было принято в связи с тем, что выдвижение и регистрация кандидатов в рамках праймериз начались 17 августа и должны были продлиться до 28 августа. Логично было предположить, что к началу заседания политбюро, то есть к 28 августа, станут известны результаты первого этапа важнейшей для партии кампании. В зависимости от этого руководство "Нур Отана" получило бы возможность скорректировать политический курс, наметить и определить новые планы. В принципе, эти предположения оказались верными.



- Почти все наблюдатели отметили скупое информационное освещение заседания бюро политсовета. Чем это можно объяснить, и не станет ли данное обстоятельство в дальнейшем подпитывать воображение конспирологов относительно положения дел в правящей элите?



- Я бы не назвал освещение политсовета скупым. Почти во всех информационных ресурсах, на новостных интернет-порталах, в социальных сетях можно найти сообщения о заседании, которое прошло в форме видеоконференции. По крайней мере, для экспертов и аналитиков этой информации достаточно для того, чтобы провести ситуативный анализ или сделать какие-либо выводы и предположения. Более подробно ознакомиться с материалами заседания можно на сайте партии.



Насчет подпитки воображения конспирологов ответить затрудняюсь, поскольку здесь все субъективно и индивидуально. Конфуций говорил: "Любите людей. Если кого-то любить не получается, не замечайте их". Перефразируя великого мыслителя и мудреца, можно сказать так: кто не любит ту или иную партию, не замечайте ее! Конечно, это не относится к ее оппонентам.



- Эти самые оппоненты нередко акцентируют внимание на том, что роль "Нур Отана" в жизни государства и общества несколько гипертрофирована. С учетом специфики нашей политической жизни как бы вы оценили уровень участия К.-Ж. Токаева во внутрипартийном процессе?



- Оппоненты и должны критиковать. И это нормально, это их функция. Как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал. Но в данном конкретном случае возникает вопрос: что из того, что они считают роль партии несколько гипертрофированной? Наблюдается ли от этого воздействие на электорат? Критика не должна быть голословной, любое серьезное утверждение нуждается в солидной аргументации и фактическом подтверждении. Если оппонентам "Нур Отана" удалось бы повлиять на сознание граждан, то они имели бы шанс не только заявить о себе, но и претендовать на потенциальные голоса избирателей.



Уровень участия К.-Ж. Токаева во внутрипартийном процессе, безусловно, высок. В первую очередь, это предопределено его статусным положением. Он как глава государства не только воздействует на условия, то есть на внешнюю и внутреннюю среду, но и определяет основные параметры функционирования политических институтов, одним из которых и является партийная система. Вспомните хотя бы его роль в изменении Закона о партиях в части снижения регистрационного ценза (в два раза). И если одни (критики власти) считают эту меру недостаточной для того, чтобы свободно создавать новые партии, то другие расценили это как реформаторство. Кроме того, он является членом бюро политсовета "Нур Отана" - и, следовательно, держит руку на пульсе партийной жизни.



- Согласно имеющейся информации, на заседании бюро политсовета не прозвучало программных выступлений из уст ни Елбасы, ни действующего президента, но при этом был доклад премьер-министра А. Мамина. Это не то чтобы неожиданно, но все же явно бросается в глаза. У вас как политического аналитика есть какие-либо соображения по этому поводу?



- Не могу согласиться с такой постановкой вопроса, поскольку как раз таки выступление Елбасы было вполне программным. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается большой интерес к праймериз со стороны общества. Объяснил, почему широкое обсуждение позволит привести электоральные задачи в соответствие с запросами и нуждами населения. И акцентировал внимание на важности обеспечения качественной организационной работы по реализации всех этапов внутрипартийного отбора.



Также в ходе заседания были заслушаны доклады первого заместителя председателя партии Бауыржана Байбека и члена бюро, премьер-министра Аскара Мамина. Президент на заседании не выступал, но это было ожидаемо, поскольку решались вопросы сугубо внутрипартийного характера, ну а проблемы перспективного плана, скорее всего, были обсуждены на встрече К.-Ж. Токаева с Н. Назарбаевым, которая предшествовала заседанию бюро.



- Судя по первоначальным оценкам итогов заседания, они не вполне оправдали ожиданий некоторой части экспертного сообщества в плане каких-то конкретных решений или поручений. Совсем скоро, 1 сентября, мы услышим ежегодное послание президента народу Казахстана. Можно ли предположить, что оно в этом смысле будет более конкретным и адресным?



- Может быть, разочарование некоторых наблюдателей связано с тем, что они ожидали каких-то именно судьбоносных для государства решений, а тут тебе рутинный партийно-политический процесс, причем для местного пользования.



Что же касается конкретных решений или поручений, то на заседании были обсуждены вопросы организации и проведения дальнейших этапов праймериз: агитационная работа; проведение голосования; подготовка партийных списков; онлайн-голосование; обеспечение транспарентности процедуры праймериз. Что может быть конкретнее?



Относительно ежегодного послания президента… Конечно, можно предположить, что оно будет более конкретным и адресным, поскольку будет обращено ко всему народу, а не только к членам одной партии. Естественно, и конкретика, и адресность будут масштабированы.



- В контексте объявленной перезагрузки правящей партии можно ли предположить, что это способно оказать влияние и на качество предстоящих парламентских выборов? Если да, то каким оно вам видится?



- Выскажу свое мнение: партия "Нур Отан" не является правящей, она, скорее, подходит под определение "партия власти". Ядром заявленной перезагрузки был объявлен праймериз. Обсуждая предварительные итоги его первого этапа – выдвижение и регистрация кандидатов – члены бюро отметили, что на сегодня подано уже более 10 тысяч заявлений, в качестве кандидатов зарегистрированы 8 915 человек.



Принять участие во внутрипартийном отборе намерены представители различных социальных групп и возрастов. Согласно опубликованной информации, 36,4% кандидатов – женщины, 28,9% – молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 3 023 кандидата, то 6 978 – самовыдвиженцы. Следовательно, "нуротановцы" уже озаботились повышением качественного состава своих выдвиженцев на предстоящих выборах. По существу, прошедшее заседание бюро политсовета явилось сверкой часов в ходе уже начавшейся для "Нур Отана" электоральной кампании. Подведены предварительные итоги первого этапа праймериз, намечены планы дальнейших действий. Партия продемонстрировала свою нацеленность на победу. И это, безусловно, должно оказать влияние и на качество предстоящих парламентских выборов. Правда, произойдет это в том случае, если и другие субъекты политико-партийной системы Казахстана активизируют свою подготовку к предстоящим электоральным баталиям и вступят в борьбу за голоса избирателей.



Ведь выборы не за горами…



Автор: Кенже ТАТИЛЯ

31.08.2020 Источник - camonitor.kz

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