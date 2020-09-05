Стенка на стенку. Толкание бронетранспортерами в Сирии грозит перерасти в глобальный конфликт, - В.Сокирко

13:17 06.09.2020 Стенка на стенку: Американцы хотят наказать "плохих русских" чужими руками

Толкание бронетранспортерами в Сирии грозит перерасти в глобальный конфликт



Виктор Сокирко



Нет, это не новая русская забава - сшибать стоящее на пути препятствие, это в крови. Словами "иду на таран" славились и русские летчики (первый в мире воздушный таран совершил пилот Петр Нестеров), и моряки, и танкисты, да и пехота зачастую шла в штыковую атаку и в рукопашный бой. Поэтому нынешний эпизод с тараном российским БТР американского бронеавтомобиля в Сирии чем-то исключительным не представляется - не стой на пути. Тут интересна ответная реакция. Американцы, да и не только они, заговорили о том, что вероятность войны между Россией и США в Сирии достигла своего апогея.



Конфликтные ситуации между российскими и американскими военнослужащими на территории Сирии случались и прежде - на узкой дорожке разъехаться трудно. Особенно с учетом разных интересов пребывания в этой стране, когда каждая из сторон считает себя "хозяином положения". И здесь американцам пришлось столкнуться с довольно непривычной для них ситуацией, когда дорогу им не уступают, чем они страшно огорчены. И, естественно, дабы сохранить свой статус, военные США намерены дать достойный отпор "наглым русским". Надо полагать, что с применением силы. Будут стрелять на поражение? Очень сомнительно.



Нагнетать страсти стали американские СМИ, под патриотичным лозунгом: "Мы не можем позволить запугать нас!", ну и что-то говорить про "защиту интересов и безопасность Америки". Безопасность Соединенных Штатов, как выяснилось, куется именно на сирийской земле, а где же еще? Еще там, куда ступила нога американского солдата, куда залетел их стратегический бомбардировщик, куда зашел боевой корабль, в общем везде. И получив щелчок по носу, они начинают говорить об "опасных и непрофессиональных" действиях тех, кто просто ставит зарвавшихся на место. Пытаются чем-то ответить.



Вот информационное издание "Chicago Tribune" заявляет, что американские силы на территории Сирии предприняли несколько попыток атаковать российских военных на подконтрольной территории, что должно стать "рефлекторным ответом" на таран американского бронеавтомобиля российским бронетранспортером и ранение (получили легкие сотрясения мозга, если такой имелся в наличии) четырех военнослужащих США. И здесь, минуточку, цитируем: "Рефлекторная месть русским выражается прежде всего в противодействии российским военным на северо-востоке Сирии, например через атаки со стороны СДС (курдские отряды Сирийских демократических сил поддерживаемые США - „СП"), вероятное минирование территории и пр.". Нормальная тема, чисто по-американски.



Тут два нюанса. Во-первых, само слово "рефлекторный" по толковому словарю Ушакова это не что иное как "бессознательно реагирующий на внешние раздражения". Ну, то, что американцы зачастую действуют бессознательно это и так понятно, иначе чем можно объяснить их попытку преградить путь российской патрульной бронегруппы, маршрут движения которой был заранее согласован. Во-вторых, это то, каким образом американцы собрались отомстить русским - руками курдских ополченцев. Не выйти по чесноку стенка на стенку, чтобы выяснить отношения, а попытаться втравить в драчку кого-то со стороны. А еще подложить свинью в виде фугаса, типа того которым был подорван недавно в Сирии российский генерал Вячеслав Долгих.



Свет клином не сошелся для американцев не только в Сирии. Тесно им с Россией и в небе, особенно если это воздушное пространство вблизи российских границ. Инцидент с "непрофессиональными действиями" российского истребителя Су-27 над Черным морем, который преградил путь американскому стратегическому бомбардировщику В-52Н, тоже стал поводом для истерии. Российский пилот тогда немного похулиганил - врубил форсаж под носом военного Boeing, чем ввел его в трепет, вызвав турбулентность самолета. Не сбил и не протаранил, а убедительно дал понять, что В-52 не стоит так опасно приближаться к границе России. Можно напомнить, что 26 февраля 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое, в частности, разрешает военным сбивать самолеты (в том числе и гражданские), нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны.



Довольно своеобразным образом ответили США на недавний пролет российских патрульных самолетов Ту-142 у берегов Аляски, которые летели в пределах 50 морских миль от побережья в международном воздушном пространстве. На их перехват были подняты истребители F-22, которые сопроводили российские самолеты и, не узрев угрозы, вскоре отстали. Это обычная практика демонстрация силы. Но вот американское издание The New York Times, сообщив об этом, добавляет, что на следующий день Соединенные Штаты "устроили демонстрацию силы" облетев страны НАТО на четырех бомбардировщиках В-52. Мощный ответ, что и говорить. Как будто американские военные самолеты в другие дни не кружат вблизи российских границ.



Подобные "стычки", как в Сирии, так и в небе, между российскими и американскими военными происходили и прежде. До стрельбы дело никогда не доходило, да и вряд ли дойдет, не смотря на определенный антагонизм представителей двух армий. Однако именно сейчас в Соединенных Штатах стали активно обвинять Россию в агрессии, говорить о разгоревшейся напряженности между военными США и РФ. Такое ощущение, что две страны вот-вот схлестнутся в рукопашной.



Если внимательнее присмотреться к этим инцидентам, то по большому счету они и выеденного яйца не стоят. Да, россияне не позволяют препятствовать себе в Сирии, но действуют в рамках дозволенного, точно также действуют в небе, прикрывая свои воздушные рубежи. Нужно заметить, что и американцы стараются не зарываться. И когда американские генералы говорят об "агрессивности" русских, то добавляют, что не хотят какого-то конфликта и вспоминают про "существующие каналы связи", договоренности и соглашения.



В США своя, чисто американская, правда. И ее нынешнее обострение с обвинениями в адрес России, в большей степени связано с предстоящими президентскими выборами в стране. Ругать и обвинять Москву во всех тяжких для Вашингтона привычное дело, но сейчас ко всякому инциденту между российскими и американскими военнослужащими привязывают и фамилию пока еще действующего президента Трампа. Активнее других в обвинениях в его "мягкотелости" преуспевает другой претендент на пост главы государства - Джо Байден, который извлекает один дутый скандал за другим. И это у него неплохо получается. "Никогда еще американский президент не брал на себя такой подчиненной роли при общении с российским лидером, - говорит Байден. - Это не только опасно, это еще и унизительно, и всему миру неловко за этим наблюдать. Это нас ослабляет".



То есть, судя логике Байдена, США должны наказать "плохих мальчиков" из России за их поведение. За то, что "агрессивно" действуют в Сирии, за то, что летают где хотят. Звучит красиво и убедительно для американского избирателя, который привык видеть "сильную руку" своего президента. Вот только забывать, что сильная рука есть и у России не стоит. Источник - СвободнаяПресса

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