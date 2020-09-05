В Кыргызстане придумали, как из мигрантов сделать инвесторов

13:25 06.09.2020

Ежегодно мигранты присылают в Кыргызстан более 2 млрд долларов, большая часть которых уходит на потребление. Правительство хочет использовать нишу, перенаправив часть переводов на создание небольших предприятий или покупку жилья.



Для этого мигрантам предложат льготные кредиты и госипотеку. Идея рассчитана не только на бизнесменов при деньгах, но и на рядовых рабочих со средним заработком.



Экономика Кыргызстана сильно зависит от мигрантов. По расчетам Минэкономики, на заработках находится до четверти трудоспособного населения, а их переводы равны трети ВВП.



КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?



Программа будет называться "Мекеним". Сейчас госорганы обсуждают, как ее реализовать. В Минэкономики рассказали "Азаттыку" детали проекта.



Рассматривается три механизма:



1+1. Правительство выдаст кредит на ту сумму, которую мигрант готов вложить в бизнес. Процентные ставки будут намного ниже банковских. Сумма инвестиции и кредита – от 150 тысяч до 1,5 млн сомов. То есть, если мигрант вложит 1,5 млн сомов, правительство даст еще столько же на срок до трех лет. При сумме до 250 тысяч сомов кредит может быть выдан без залога.



Фермер-мигрант. В Кыргызстане уже работает программа "Финансирование сельского хозяйства", по которой крестьяне могут получить кредиты от 6% до 10%. В рамках этой программы Минсельхоз создаст отдельный продукт для мигрантов. Скорее всего, процентные ставки будут такими же.



Жилищный кредит. Мигрант перечисляет деньги в Жилищную сберегательную кредитную компанию и копит первоначальный взнос себе на жилье. Как только набирается необходимая сумма, ЖСКК выдает ипотеку под 5-6% сроком до 15 лет.



НА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ?



В правительстве небезынтересными для мигрантов видят около десятка отраслей: легкая промышленность, туризм и рекреация, образовательные услуги, IT и инновации, производственная и обрабатывающая промышленность, инфраструктурные проекты, транспорт и складское хозяйство, логистика.



Минэкономики рассчитывает, что за три года в рамках этой программы можно создать до 6 тысяч новых предприятий, в которых будет работать около 7 тысяч человек. "Речь идет о малых предприятиях, в которых, обычно, работают по 1-2 человека", - поясняет заведующий отделом государственно-частного партнерства Минэкономики Мухаммед Шахабидинов.



КТО БУДЕТ ВЕСТИ БИЗНЕС, ЕСЛИ МИГРАНТ ЗА РУБЕЖОМ?



Тут интересно. Предлагается задействовать близких родственников мигрантов – родителей, детей или супругов. Начать свое дело через бизнес-партнеров не получится. Суть в том, чтобы в Кыргызстане дешевые кредиты могли получить реальные мигранты, а не действующие бизнесмены через своих подставных друзей.



Придется поморочиться. Чтобы получить государственную помощь, мигранту нужно доказать "честное" происхождение своих денег. Нужно показать справку с места работы и убедить, что это действительно его сбережения.



ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?



Переводы оказывают огромное влияние на экономику Кыргызстана. Только с 2010 года и только через банки мигранты прислали на родину более 20 млрд долларов. Для сравнения, за эти же годы прямых иностранных инвестиций в страну поступило около 9 млрд долларов.



Сумма переводов равна 30-35% ВВП страны. В миграции, по расчетам кабмина, находится от 12 до 26% экономически активного населения Кыргызстана.



Деньги мигрантов обеспечивают потребительский спрос. Но именно в этом и проблема. По расчетам Минэкономики, половина переводов уходит на повседневные расходы, десятая часть – на тои, и только 2% - на развитие бизнеса. Правительство хочет довести эту долю хотя бы до 8%, чтобы из 2,5 млрд долларов денежных переводов 200 млн долларов стали инвестициями.



ПРОГРАММА ЗАРАБОТАЕТ?



Пока правительство подготовило только проект программы. Идет его согласование между госорганами и общественное обсуждение.



Главная проблема – деньги. На реализацию программы за три года потребуется 15 млрд сомов. На фоне экономического кризиса и рекордного дефицита бюджета она вполне может остаться на бумаге.