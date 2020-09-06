Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата, - В.Малышев

20:57 06.09.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 06.09.2020



Самостоятельным по отношению к США Евросоюз никогда не был



В новых международных условиях Европа должна выбрать собственный, "третий путь", несмотря на "якобы неизбежный подъем американо-китайской биполярности", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Париже на семинаре послов Франции, посвященном французскому председательству в Совете ЕС в первой половине 2022 года. И добавил: "Франко-германская ось сейчас явно более необходима, чем когда-либо".



По словам Ле Дриана, необходимо укрепить "европейский суверенитет" и самостоятельно принимать решения, влияющие на будущее европейцев в том, что касается промышленности, внутреннего рынка ЕС, внешней торговли, юридической защиты предприятий, оборонной политики Евросоюза, развития цифровых технологий. Понимай так, что самостоятельным по отношению к США Евросоюз никогда не был.



"Европейскому союзу нужно франко-германское сердце, – провозгласил в тон Де Дриану министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. – Программа восстановления Европы, прогресс в европейской внешней политике были бы невозможны без тесного союза между Францией и Германией".



Две ведущие европейские страны не только говорят о необходимости "самостоятельной политики", но и предпринимают определенные шаги. Так, недавно Совбез ООН отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. В поддержку проекта резолюции выступили США и Доминиканская Республика, против – Россия и Китай, 11 государств-членов СБ воздержались. Главы МИД Франции, Германии и Англии заявили, что предложение США Совбезу ООН по запуску механизма восстановления санкций против Ирана не соответствует их усилиям по поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата.



Позицию Франции в этом вопросе изложил в прошлом году Эмманюэль Макрон, отметивший, что мир сталкивается сейчас с глубокими геополитическими потрясениями. "Если мы продолжим действовать как раньше, то окончательно потеряем контроль. А это будет означать исчезновение... Европа исчезнет вместе с распадом этой западной эпохи, и мир будет выстраиваться вокруг двух больших полюсов: США и Китая… Я считаю, что цель Франции в соответствии с необходимостью настоящего времени состоит в том, чтобы… попытаться построить новый порядок".



За словами о "новом порядке" кроется понимание европейцами того, что глобальная гегемония Соединенных Штатов надломлена. Играет роль и тот факт, что Трамп, больше всего озабоченный в условиях охватившего Америку хаоса своим переизбранием, отказывается "бесплатно" поддерживать союзников по НАТО.



Отсюда и идея "третьего европейского пути". "Париж возобновляет ось с Берлином и стремится наметить "третий европейский путь" по отношению к Китаю и Соединенным Штатам, – пишет итальянское издание Formiche. – Вновь обнаружив тевтонскую решимость в наиболее важных международных делах между Белоруссией и Средиземноморьем, Германия принимает французское приглашение, но хочет сама возглавить Старый континент".



"За это берутся немцы, и это хороший знак… – отмечает французская Le Monde. – Требуются две вещи: единство и средства. Франко-немецкий тандем может приняться за (долгую) работу, чтобы добиться первого. Что касается средств, министр европейских дел Клеман Бон уверен, что для выживания в мире хищников нельзя быть травоядным: "Мы поняли, нужно есть мясо".



"Однако, – пишет итальянская Il Giornale, – несмотря на многочисленные трения с американцами (последний повод для которых – вывод части военнослужащих США из Германии), немцы не хотят тут же разрывать союз с Соединенными Штатами. Хайко Маас говорит, что Европа может оставаться привлекательным партнером и союзником для США".



Тем не менее дело идет к созданию новой европейской Антанты, на этот раз в противовес США. Предположение о возможности создания такой геополитической комбинации с подключением еще и России (?) в Европе обсуждали 10 лет назад, но США тогда сделали все, чтобы этому помешать, отмечает французская радиостанция Yvelines Radio. Выступающий на ее сайте американский неоконсерватор Джон Халсман набрасывает довольно странную комбинацию: "Франция, Германия и Россия потенциально обладают всеми атрибутами великой державы, способной стать противовесом США на глобальном уровне: Франция может предложить свои политические и идеологические инициативы, Германия – экономическую мощь, а Россия – военные возможности. Познакомившись с американской прессой, вы поймете, что ось "Париж – Берлин – Москва" там воспринимается очень серьезно и рассматривается как настоящая угроза для США… Вашингтон должен ответить ударом на удар и использовать любые средства, чтобы расколоть этот антиамериканский альянс".



Никакого альянса по оси "Париж – Берлин – Москва", конечно, не возникло и не могло возникнуть; вместо этого против России было развернуто наступление коллективного Запада", о чем свидетельствуют и непрерывные антироссийские санкции, остановка проекта "Северный поток - 2" на завершающем этапе строительства газопровода, провокация с "делом Навального", которое пришло на смену "делу Скрипалей". Здесь надо говорить о другом: Старый Свет все более уверенно нащупывает возможности отдалиться от Нового Света, а "трансатлантическая солидарность" трещит по швам.



Когда-то (это было 23 июля 1964 года) генерал Шарль де Голль произнес важные слова: "Для нас, французов, речь идет о том, чтобы Европа объединилась, чтобы стать европейской. Европейская Европа означает, что она существует сама по себе и для самой себя, то есть, другими словами, на международной арене у нее есть своя собственная политическая линия". С тех пор минуло более полувека, но американский протекторат "Европа" так и не стал европейским.