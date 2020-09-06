 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.09.2020
21:20  Британия поставила рекорд по мигрантам
20:57  Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата, - В.Малышев
13:27  Из-за СПГ "Сила Сибири-2" рискует повторить судьбу "Южного потока"
13:25  В Кыргызстане придумали, как из мигрантов сделать инвесторов
13:23  Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис
13:19  Узбеки не случайно вспомнили про Сталина, - Дм.Бавырин
13:17  Стенка на стенку. Толкание бронетранспортерами в Сирии грозит перерасти в глобальный конфликт, - В.Сокирко

13:04  КазПартия "Нур Отан": перезагрузка праймериза или старческий маразм?
13:01  КазНацФонд - сдувшаяся подушка безопасности, - А.Омирбек
11:31  304 тысячи человек. Снова побит мировой рекорд по суточному заражению коронавирусом
08:24  Освободившийся от Covid-19 Китай ликует, но с трудом возвращается к нормальной жизни, - C.Фалетти
08:22  Поражение Кеннеди в Массачусетсе знаменует собой конец Клана, - Le Figaro
08:07  Newsweek: США никому не отдадут сирийскую нефть
08:03  Узбекистанцам разрешили брать двойную фамилию при регистрации брака
00:59  Больницы Туркменистана, где официально нет коронавируса, перегружены больными
00:31  Узбекистан и Казахстан ограничили поставки газа в Таджикистан
Суббота, 05.09.2020
21:52  Трамп: американцы, погибшие на войне, – "неудачники" и "дураки"
21:43  Жерар Депардье принял православие
16:30  Бадахшан - средневековое Зазеркалье на "крыше мира". Часть вторая, Афганистан
16:27  Узбекское ГосТВ объявило войну "духовным вирусам" - гомосексуализму и феминизму
16:25  Разместит ли Таджикистан у себя военную базу Китая? - Х.Хуррамов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британия поставила рекорд по мигрантам
21:20 06.09.2020

В стране прошли акции протеста из-за массового наплыва нелегалов в страну

Британский Дувр - город, ставший одним из главных ворот для незаконного въезда в страну мигрантов,- охватили протесты. Пока противники и сторонники миграции спорят между собой, поток беженцев в страну не ослабевает.

Разношерстная толпа людей с флагами и транспарантами, скандируя лозунги вроде "Уберем мусор с наших улиц!", "Вернем нашу страну себе!" и "Арест! Депортация!", хорошо подготовилась к новому дню в британском портовом городе Дувр. Несколько сотен человек прошли организованным маршем сначала к местному порту, а затем к центру города, по пути более чем на час заблокировав оживленную трассу A20. Люди требовали от правительства не допустить прибытия новых судов с мигрантами, пересекающих пролив Па-де-Кале со стороны Франции.

Местные власти, заранее зная о приближающихся протестах, направили на улицы Дувра более ста полицейских. При этом зеваки и городские власти были не единственными свидетелями шествия антимигрантских активистов: сторонники оказания помощи мигрантам также провели акцию, но уже в поддержку прибывающих в страну беженцев. "Мы призываем всех хороших людей в округе прийти и поддержать с нами прибывающих к берегам так же, как графство Кент поступало с беженцами после Второй мировой войны",- пояснил местной прессе один из активистов. А британская организация "Свобода от пыток" ночью сделала проекции на Белых скалах Дувра, обрамляющих береговую линию пролива Па-де-Кале, с приветственными лозунгами "Добро пожаловать, беженцы", "Преодолейте страх" и "Эти скалы дают надежду".

Недовольство мигрантами, приплывающими в страну с моря, на юго-востоке Англии возникло давно. В 2016 году в том же Дувре столкновения противников и сторонников мигрантов вылились в мощные протесты и массовые аресты. На этот раз, однако, все закончилось мирно: конная полиция вынудила протестующих покинуть трассу, и они постепенно разошлись.

Однако проблемы это не сняло: даже член британского парламента Натали Росс признала, что люди крайне недовольны количеством беженцев, "прорывающихся в Великобританию".
Она, тем не менее, призвала жителей Кента в Twitter держаться "подальше от порта", объяснив это тем, что в результате протестов может начаться вспышка коронавируса.

В этом году в Великобритании особенно остро обозначился вопрос незаконной миграции. 2 сентября BBC News сообщила, что в страну прибыло рекордное количество мигрантов - 409 человек - за один день. А август стал месяцем, когда до Соединенного Королевства добралось больше всего мигрантов - свыше 1,4 тыс. человек. Всего в 2020 году более 5,6 тыс. беженцев незаконно проникли на территорию Британии. Большинство из них сделали это как раз через портовый город Дувр, расположенный на берегу пролива Па-де-Кале.

Согласно докладу Национальной аудиторской службы за 2020 год, в стране насчитывается около 430 тыс. незаконно проживающих граждан других государств. Причем это данные за 2005 год - именно тогда в последний раз проводилось масштабное правительственное исследование. Другие организации приводят вдвое большие цифры, не подтвержденные иммиграционной службой. Зато данные о количестве пресеченных попыток незаконного проникновения на территорию Британии в 2018–2019 годах вполне надежны - их было 46,9 тыс.

Что касается отношения самих британцев к этой проблеме, январский опрос Наблюдательного центра по вопросам миграции Оксфордского университета показал, что в 2019 году 44% из них выступали за сокращение миграции.
При этом 39% были удовлетворены текущим положением дел. Для сравнения, в 2013 году 64% считали, что в стране слишком много приезжих. Приблизительно те же результаты показал опрос Ipsos MORI - 45% недовольных количеством мигрантов.

Анастасия Домбицкая
"Коммерсантъ" от 06.09.2020,

Источник - "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599416400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Автодорога "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" будет введена в эксплуатацию в этом году - А. Мамин
- Данияр Ашимбаев: Стратегическое планирование - важная часть президентского блока
- Кадровые перестановки
- Сообщение
- Б. Нурымбетов разъяснил вопросы целевого использования пенсионных накоплений
- Пандемия: новые формы, прежнее содержание
- О формировании государственного градостроительного кадастра
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2020 года №388
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  