Британия поставила рекорд по мигрантам

21:20 06.09.2020

В стране прошли акции протеста из-за массового наплыва нелегалов в страну



Британский Дувр - город, ставший одним из главных ворот для незаконного въезда в страну мигрантов,- охватили протесты. Пока противники и сторонники миграции спорят между собой, поток беженцев в страну не ослабевает.



Разношерстная толпа людей с флагами и транспарантами, скандируя лозунги вроде "Уберем мусор с наших улиц!", "Вернем нашу страну себе!" и "Арест! Депортация!", хорошо подготовилась к новому дню в британском портовом городе Дувр. Несколько сотен человек прошли организованным маршем сначала к местному порту, а затем к центру города, по пути более чем на час заблокировав оживленную трассу A20. Люди требовали от правительства не допустить прибытия новых судов с мигрантами, пересекающих пролив Па-де-Кале со стороны Франции.



Местные власти, заранее зная о приближающихся протестах, направили на улицы Дувра более ста полицейских. При этом зеваки и городские власти были не единственными свидетелями шествия антимигрантских активистов: сторонники оказания помощи мигрантам также провели акцию, но уже в поддержку прибывающих в страну беженцев. "Мы призываем всех хороших людей в округе прийти и поддержать с нами прибывающих к берегам так же, как графство Кент поступало с беженцами после Второй мировой войны",- пояснил местной прессе один из активистов. А британская организация "Свобода от пыток" ночью сделала проекции на Белых скалах Дувра, обрамляющих береговую линию пролива Па-де-Кале, с приветственными лозунгами "Добро пожаловать, беженцы", "Преодолейте страх" и "Эти скалы дают надежду".



Недовольство мигрантами, приплывающими в страну с моря, на юго-востоке Англии возникло давно. В 2016 году в том же Дувре столкновения противников и сторонников мигрантов вылились в мощные протесты и массовые аресты. На этот раз, однако, все закончилось мирно: конная полиция вынудила протестующих покинуть трассу, и они постепенно разошлись.



Однако проблемы это не сняло: даже член британского парламента Натали Росс признала, что люди крайне недовольны количеством беженцев, "прорывающихся в Великобританию".

Она, тем не менее, призвала жителей Кента в Twitter держаться "подальше от порта", объяснив это тем, что в результате протестов может начаться вспышка коронавируса.



В этом году в Великобритании особенно остро обозначился вопрос незаконной миграции. 2 сентября BBC News сообщила, что в страну прибыло рекордное количество мигрантов - 409 человек - за один день. А август стал месяцем, когда до Соединенного Королевства добралось больше всего мигрантов - свыше 1,4 тыс. человек. Всего в 2020 году более 5,6 тыс. беженцев незаконно проникли на территорию Британии. Большинство из них сделали это как раз через портовый город Дувр, расположенный на берегу пролива Па-де-Кале.



Согласно докладу Национальной аудиторской службы за 2020 год, в стране насчитывается около 430 тыс. незаконно проживающих граждан других государств. Причем это данные за 2005 год - именно тогда в последний раз проводилось масштабное правительственное исследование. Другие организации приводят вдвое большие цифры, не подтвержденные иммиграционной службой. Зато данные о количестве пресеченных попыток незаконного проникновения на территорию Британии в 2018–2019 годах вполне надежны - их было 46,9 тыс.



Что касается отношения самих британцев к этой проблеме, январский опрос Наблюдательного центра по вопросам миграции Оксфордского университета показал, что в 2019 году 44% из них выступали за сокращение миграции.

При этом 39% были удовлетворены текущим положением дел. Для сравнения, в 2013 году 64% считали, что в стране слишком много приезжих. Приблизительно те же результаты показал опрос Ipsos MORI - 45% недовольных количеством мигрантов.



Анастасия Домбицкая

"Коммерсантъ" от 06.09.2020,