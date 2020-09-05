"Прогнившая система" и "ренессанс". Как страны Центральной Азии отмечают День независимости?

00:05 07.09.2020 Масочный режим. Правила дистанцирования. Концерты без зрителей. В таких условиях Кыргызстан и Узбекистан отметили 31 августа праздник - День независимости (в Узбекистане праздничная дата - 1 сентября, но в этом году торжества в онлайн-режиме состоялись на день раньше). На официальных мероприятиях в постсоветских республиках присутствовало небольшое количество людей. Народных гуляний и торжеств не было. В Таджикистане, где День независимости отмечается 9 сентября, тоже предупредили об ограничениях. В следующем месяце в Кыргызстане пройдут парламентские выборы, а в Таджикистане - президентские.



КЫРГЫЗСТАН: РАСКРИТИКОВАЛ "ПРОГНИВШУЮ СИСТЕМУ", НО ВОСПЕЛ ПРЕЗИДЕНТА?



День независимости в столице Кыргызстана отметили на площади Ала-Тоо. Президент Сооронбай Жээнбеков выступил перед собравшимися в Бишкеке, которым предписано было соблюдать меры безопасности. В своей речи он отметил, что темпы распространения вируса замедлились, но эпидемия не побеждена, ситуация остается тревожной. Президент Кыргызстана заявил, что парламентские выборы будут открытыми.



Внимание общественности на мероприятии привлек поэт-импровизатор Аалы Туткучев. В своем произведении, посвященном Дню независимости, он раскритиковал правительство за распространенность коррупции. Поэт заявил, что "прогнившая система" привела к упадку медицины, правонарушениям в судебной системе, таможенной службе и на избирательных участках.



Выступление поэта Аалы Туткучева к 29-летию Независимости Кыргызстана:







Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прокомментировал выступление поэта, отвечая 5 сентября на вопросы корреспондента "Биринчи радио". Жээнбеков сказал, что поэт "воспел основные направления его президентства" и "приблизил его политику к народу".



В другом интервью "Биринчи радио" президент Кыргызстана заявил, что на следующем заседании Совета безопасности будут обсуждены стратегия борьбы с коррупцией и судебная реформа.



В День независимости Кыргызстана в Бишкеке прошел онлайн-концерт, а вечером состоялся праздничный салют.



Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября.



Кыргызстан - единственная страна в Центральной Азии, которая объединила в национальной статистике случаи коронавируса и пневмонии с клиническими признаками COVID-19 (Казахстан признал пневмонию "вероятностным случаем коронавирусной инфекции, но ведет разъединенную статистику). С середины июля Кыргызстан публикует объединенную статистику. Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Кыргызстане 18 марта. Количество инфицированных превышает 44 тысячи. На пике заболеваемости, 30 июля, в Кыргызстане был объявлен день траура в память о жертвах коронавируса.



УЗБЕКИСТАН: "РЕНЕССАНС", ОБЪЯВЛЕННЫЙ МИРЗИЯЕВЫМ



День независимости Узбекистана во второй раз в новейшей истории страны отмечают без размаха. В первый раз обошлись без крупных торжеств в 2016 году, когда умер первый президент Ислам Каримов. О его смерти было официально объявлено 2 сентября, до кончины он находился несколько дней в коме (но по телевидению зачитали поздравительный текст от его имени). На этот раз празднование ограничили из-за пандемии.



Накануне Дня независимости в Узбекистане 31 августа отмечают День памяти жертв репрессий, 2 сентября в стране - День памяти первого президента. В этом году в Узбекистане нерабочими были объявлены три дня - с 31 августа по 2 сентября.



Выступление президента Шавката Мирзияева во время официальной части празднования Дня независимости заняло около полутора часов. На мероприятии, которое прошло в резиденции Коксарай, он говорил о текущей ситуации, "Новом Узбекистане", и заявил, что сегодняшний Узбекистан переживает "ренессанс".



Он затронул и вопрос прав человека в стране. Президент отметил, что в стране принята национальная стратегия по правам человека, совершенствуется судебная система, либерализируется уголовное законодательство. По словам узбекского президента, в канун Дня независимости амнистировали тех, кто "искренне раскаялся в содеянном и твердо встал на путь исправления". 73 человека были освобождены из мест лишения свободы, а 40 получили смягчение наказания.



По данным МВД Узбекистана, в настоящее время в тюрьмах содержится около 23 тысяч заключенных.



КАК ВСПОМИНАЮТ ИСЛАМА КАРИМОВА



2 сентября, в день памяти первого президента Ислама Каримова, Шавкат Мирзияев возложил венок к его памятнику и прочитал поминальную молитву в мемориальном комплексе.



Фонд Ислама Каримова традиционно проводит специальные памятные мероприятия. В этом году были разговоры о том, что вдова бывшего президента Татьяна Каримова заболела коронавирусом. Фонд опроверг это сообщение. Позже она была замечена на официальной поминальной службе, где присутствовал и Шавкат Мирзияев.



На видеозаписи, опубликованной Фондом Каримова, Татьяна Каримова предлагает людям посмотреть видео двухлетней давности, где снята поминальная служба в честь 80-летия Ислама Каримова.



Благотворительный фонд Ислама Каримова основан Татьяной Каримовой и ее дочерью Лолой Каримовой-Тилляевой. Старшая дочь Каримова Гульнара Каримова еще при жизни отца была приговорена к пяти годам лишения свободы. В этом году суд приговорил ее еще к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы.



Первый случай коронавируса в Узбекистане был выявлен 15 марта, по официальным данным, на сегодняшний день зарегистрировано около 43 тысяч случаев инфицирования и 338 летальных исходов. В Узбекистане из-за эпидемии учебный год начинается 7 сентября в сельской местности и 14 сентября в городах. Ранее сообщалось, что учителей вакцинируют от гриппа. Занятия будут проходить онлайн и офлайн.



ВЫБОРЫ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ



В Таджикистане штаб по противодействию эпидемии объявил, что празднование Дня независимости 9 сентября пройдет без массовых мероприятий. Это объясняется мерами перед возможной второй волной эпидемии.



В социальных сетях и неофициальных информационных агентствах Таджикистана в эти дни публикуются некрологи и сообщения о кончине граждан. На этом фоне в стране проходит электоральная кампания.



Власти Таджикистана вплоть до конца апреля отрицали наличие коронавируса в стране, несмотря на сообщения о росте респираторных заболеваний и смертности от "пневмонии", и только в преддверии визита делегации Всемирной организации здравоохранения объявили о регистрации первых случаев COVID-19. В настоящее время, по официальной статистике, количество заразившихся превышает 8 700. Статистика не приводит данных по пневмонии. По данным властей, от коронавируса умерли 69 человек, но представители гражданского общества заявляют, что цифры не соответствуют действительности. По сообщению сайта kvtj.info, который не открывается сейчас в Таджикистане, к настоящему времени погибли более 440 человек.



Новый учебный год в стране стартовал 17 августа.



В марте в Таджикистане прошли парламентские выборы, на которых победила правящая Народно-демократическая партия. Президентские выборы намечены на 11 октября. В этом году президентские выборы пройдут на месяц раньше обычного. Все предыдущие выборы, на которых президентом избирался Эмомали Рахмон, проходили в ноябре. Ни одни из них не были признаны западными наблюдателями свободными и справедливыми.



Туркменистан отметит День независимости в конце сентября. С 2018 года праздник в Туркменистане отмечается 27 сентября, а не 27 октября, как раньше. В этом году накануне даты в Конституцию, как ожидается, будут внесены изменения. Одно из них касается парламента, его планируют сделать двухпалатным.



Казахстан отмечает День независимости 16 декабря, последним из бывших советских республик. Источник - Радио Озоди

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