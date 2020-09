Демократы готовят в США переворот? - Майкл Энтон

00:15 07.09.2020 The American Mind, США

4.09.2020



Демократы открыто заговорили о том, чтобы устроить в США государственный переворот, уверен профессор и политолог из Вашингтона. Если только Трамп не одержит оглушительную победу, Америку ждут трудные времена, считает эксперт. Что может случится дальше? Читайте в статье.

The American Mind (США): грядущий переворот?

Президентская предвыборная гонка 2020 в США



Майкл Энтон (Michael Anton)



Как будто 2020 год оказался недостаточно безумным! Теперь демократы и их господа из правящего класса открыто заговорили о том, чтобы устроить государственный переворот. Возможно, вы это пропустили - из-за массовых беспорядков, карантина и того ежедневного хаоса, который мы были вынуждены терпеть весь этот год, ставший самым кошмарным городом моей жизни. Но это происходит.



Все началось с того, что представители высших военных чинов незаметно намекнули, что военнослужащим не следует выполнять указ президента. Их поддержали многие бывшие генералы - в том числе первый министр обороны президента Трампа - которые открыто озвучили то, на что военное руководство только намекнуло. Затем, когда в начале июня по всей стране начались массовые бунты, действующий министр обороны публично призвал президента не прибегать к закону "О противодействии мятежным действиям". Обращаясь с этим призывом, министр обороны имел в виду следующее: "Г-н президент, не приказывайте нам сделать это, потому что мы не станем этого делать, и вы знаете, что после этого начнется".



Происходящее привело в восторг Джо Байдена (Joe Biden), который сразу же отбросил в сторону всякую деликатность. Этот бывший сенатор Соединенных Штатов (в течение 26 лет) и вице-президент (в течение восьми лет) не раз, не два, а целых три раза с уверенностью заявил, что военные "очень быстро выведут [Трампа] из Белого дома", если президент вдруг откажется его покидать. И бывший вице-президент Эл Гор (Al Gore) публично с ним согласился.



Кто-то может отмахнуться от подобных высказываний, посчитав их бредом человека, страдающего старческим слабоумием, и прежде влиятельного чиновника, который так и не оправился после собственного поражения на выборах. Но, прежде чем вы это сделаете, подумайте вот о чем. Летом в прессу умышленно слили информацию о некой встрече (организованной за счет Джорджа Сороса), на которую приехали 100 влиятельных демократов, бывших республиканцев, настроенных против Трампа, и другие аппаратчики из правящего класса, чтобы "разыграть" различные исходы президентских выборов 2020 года. Одним из таких исходов является чистая победа Трампа. В этом случае бывший глава аппарата Белого дома при администрации Билла Клинтона Джон Подеста (John Podesta), игравший роль Байдена, отказался признать свое поражение, заставил те штаты, где Трамп победил, отправить демократов на официальное голосование коллегии выборщиков и положился на то, что об остальном позаботятся военные.



В слитом в прессу докладе об итогах встречи сделан довольно мрачный вывод: "технократические решения, суды и ставка на то, что элита будет соблюдать все нормы, здесь не сработают", и после ноябрьских выборов нас ожидает "не юридическая борьба, а уличная драка".



Приведу еще два факта (из тех, которые можно было бы привести). Летом двое бывших офицеров вооруженных сил США, занимающих высокое положение в мире аналитических центров, занимающихся вопросами национальной безопасности и поддерживающих Демократическую партию, написали открытое письмо председателю Объединенного комитета начальников штабов, в котором они призвали его отправить военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, чтобы ровно в 12:01 дня 20 января 2021 года те выволокли Трампа из Овального кабинета.



Спустя примерно месяц Хиллари Клинтон публично заявила, что "при любых обстоятельствах" Джо Байден не должен признавать своего поражения на выборах. Мое лингвистическое образование заставляет меня думать, что в данном случае слово "любых" значит "ни при каких", - полагаю, вы уловили мою мысль.



Это не похоже на риторику политической партии, уверенной в своей победе на предстоящих выборах.



Тайный сговор у всех на виду



Я повторюсь, что эти факты представляют собой короткий, но весьма показательный список того, что Байрон Йорк (Byron York) недавно назвал "порно о госперевороте". По всей видимости, Йорк считает, что это всего лишь безвредные фантазии представителей правящего класса и их слуг-демократов. В случае с некоторыми из них это действительно так. А если говорить обо всех них? Я не был бы так уверен.



В своих знаменитых исчерпывающих рассуждениях о заговорах Макиавелли с особенным усердием делает акцент на огромном значении "оперативной маскировки" - то есть молчания - для последующего успеха. Первое правило тайного сговора - никому не сообщать о тайном сговоре. Второе правило тайного сговора - никому не сообщать о тайном сговоре.



Так почему демократы публично рассказывают о своем тайном сговоре?



Потому что они знают, что, чтобы он оказался успешным, он не должен выглядеть как тайный сговор. Сейчас им необходимо укоренить в общественном сознании идею о том, что в их незаконных действиях по отстранению президента Трампа от должности каким-то образом виновен сам Трамп.



Не стоит обращать внимание на всякие досадные детали - к примеру, что президент откажется покидать свой пост только в том случае, если он будет уверен в своей законной победе. Помните, Байден не должен признавать своего поражения ни при каких обстоятельствах.



Вторая часть плана заключается в том, чтобы либо набрать достаточное количество голосов в колеблющихся штатах - законными или не слишком законными способами, - либо оспаривать результаты голосования в колеблющихся штатах и настаивать на том, что независимо от результатов подсчета голосов в этих штатах победил Байден. Наихудший сценарий (для страны, но не для правящего класса) - это если в нескольких штатах результаты голосования окажутся настолько сомнительными и горячо оспариваемыми, что никто не сможет точно сказать, кто победил. Разумеется, это не помешает демократам настаивать на их победе.



Публичная подготовка к этому уже началась: в газетах и социальных сетях уже публикуется множество постов, "объясняющих", каким образом Байден может победить в колеблющихся штатах после "подсчета" результатов голосования почте, даже если вечером в день выборов в этих штатах перевес будет на стороне Трампа.



Третья часть плана - это подготовить огромную и громкую леводемократическую машину пропаганды к войне. В попавшем в прессу докладе демократов призывают выявлять "ключевых инфлюенсеров в СМИ и среди местных активистов, которые могут повлиять на политические суждения людей и активизировать политическую деятельность… [которые могут] подготовить почву для того, чтобы сыграть конструктивную роль в случае спорных результатов выборов". То есть таких людей, которые будут кричать с каждой крыши, что "Трамп проиграл".



В настоящий момент у нас есть все основания полагать, что, если только Трамп не одержит оглушительную победу, которую нельзя будет оспорить посредством масштабной пропагандистской операции правящего класса, именно это и будут кричать все политики-демократы и все демократические СМИ.



Внимание!



Что случится дальше? Подеста предполагает, что вооруженные силы встанут на сторону демократов. И есть причины опасаться, что так и произойдет. Администрация Обамы потратила весомую долю политического капитала на преследование тех офицеров, которые не вписывались в программу, и на продвижение тех, кто вписывался.



Тем не менее, определение исхода выборов может стать самым явным политическим вмешательством со стороны нашей вроде бы аполитичной армии, и, вполне вероятно, наше военное руководство не захочет открыто демонстрировать ту скрытую поддержку, которую оно оказывает правящему классу в реализации его планов. Упомянутый выше председатель уже заявил о том, что вооруженные силы не будут играть "никакой роли" в исходе выборов. Возможно, это не притворство, но сумеет ли армия удержаться на этой позиции, учитывая очевидные попытки повлиять на убеждения военных со стороны таких деятелей, как Джеффри Голдберг (Jeffrey Goldberg) из журнала Atlantic.



Могут ли демократы рассчитывать, что секретные службы помогут им сместить Трампа? Я сомневаюсь в этом. Я наблюдал за этими службами с близкого расстояния: они действительно аполитичны (или по крайней мере производят такое впечатление). У них есть задача, и эта задача - защищать президента, кем бы он ни был. Чиновники этих служб относятся к своей работе очень серьезно. Если только они не будут уверены в том, что Трамп действительно проиграл, рассчитывать на их помощь в свержении президента не стоит. С другой стороны, если они посчитают, что он действительно проиграл и отказывается уйти - лично мне такой сценарий кажется совершенно неправдоподобным, но демократы настаивают на том, что все так и будет, - тогда они, возможно, вмешаются.



Какие еще есть варианты? Вспомните фразу со встречи демократов об "уличной драке". Другими словами, это может стать повтором минувшего лета, только в гораздо более серьезных масштабах. Установить ручку громкости у машины пропаганды на максимум и заполнить улицы всех крупных городов "протестующими". Остановить жизнь во всей стране, и пусть звучит только один сигнал: "Трамп должен уйти".



То есть в стране начнется "цветная революция" - по тому самому сценарию, который американское глубинное государство разыгрывает в тех странах, руководство которых ему не нравится, - как это сейчас происходит в Белоруссии. С помощью агитации добиваемся свержения лидера - пусть даже избранного законным образом - и называем это "демократией".



События последних нескольких месяцев можно интерпретировать как попытку осуществить цветную революцию, которая не смогла набрать обороты, или как репетицию предстоящей осени. Готова ли администрация Трампа?



Вот что она может сделать сейчас. Сейчас она может провести свои собственные "военные учения", чтобы просчитать возможные варианты развития событий и минимизировать неожиданности. Ее членам также необходимо разговаривать с людьми внутри и за пределами правительства, которым они полностью доверяют, чтобы четко понять, кто склонен к участию в госперевороте, а кто нет.



Кроме того, администрации Трампа сейчас необходимо укрепить те каналы коммуникации, которые не зависят от СМИ и от технологических гигантов. Как только правящий класс даст установку, что "Трамп проиграл", все аккаунты президента в соцсетях будут заблокированы. Телеканалы - за исключением Fox News - откажутся транслировать то, что говорит президент. Нужно это учитывать. Ему необходимо будет найти способ напрямую обращаться к американскому народу, и ему нужно найти для этого средства прямо сейчас.



Что касается всех нас, то сейчас самое важное - повышать уровень информированности. Если сейчас действительно существует заговор с целью свержения президента Трампа даже в случае его победы, они рассказывают вам об этом именно для того, чтобы подготовить вас, чтобы, когда это произойдет, вы не думали, что это был заговор. Чтобы, когда это произойдет, вы винили самого президента.



Не позволяйте себя обманывать.



Майкл Энтон - преподаватель политологии и научный сотрудник в Хиллсдейл-колледже, Вашингтон. Он является автором книги "The Stakes: America at the Point of No Return" ("Ставки: Америка в точке невозврата"). Источник - inosmi.ru

