Рахмон идет на пятый срок. В предвыборный сценарий вмешался самовыдвиженец из Памира, - В.Панфилова

00:42 07.09.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

6.09.2020



Эмомали Рахмон намерен этой осенью собрать хороший урожай не только бахчевых. Фото со страницы президента Таджикистана в Flickr

Главу Таджикистана Эмомали Рахмона выдвинули кандидатом для участия в предстоящих 11 октября президентских выборах. Его победа не вызывает сомнений. Тем не менее протокол будет соблюден. Конкурентами ему назначили председателей зарегистрированных в республике политических партий, депутатов парламента. В сценарий неожиданно вмешался самовыдвиженец, адвокат из Горного Бадахшана Фаромуз Иргашев, но он должен успеть до 15 сентября представить в ЦИК 210 тыс. подписей в свою поддержку. Интрига выборов – в них не принимает участия сын президента Рустам Эмомали.



Эмомали Рахмон начал готовить транзит власти в 2016 году с изменений в Конституции Таджикистана. Была подготовлена вся законодательная база для того, чтобы Рустам Эмомали мог возглавить государство (см. "НГ" от 16.04.20). Однако в последний момент, как считает политолог Аркадий Дубнов, "Рахмон убедился, что тот не готов занять эту должность". Кроме того, выдвижение Рустама Эмомали могло осложнить отношения действующего главы республики с его семьей. "Это грозило определенным разладом в семье и в самой системе власти в Таджикистане, которая является классической азиатской непотией, то есть власть построена на семейном принципе. Главная интрига, на мой взгляд, – что Рустам Эмомали на выборы не идет", – отметил Дубнов.



Поправками в Конституцию воспользовался 30-летний адвокат из Хорога Фаромуз Иргашев. Напомним, в Таджикистане на пост главы государства могут избираться лица, достигшие 30 лет. Поправки в законы республики, касающиеся возрастного ценза для кандидатов в президенты и членов парламента, были одобрены парламентом Таджикистана в феврале 2018 года. На пост президента может претендовать гражданин, владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Таджикистана не менее последних 10 лет. Под эти критерии подходит Иргашев. В своем видеообращении к народу он заявил, что готов баллотироваться на пост президента Таджикистана и в случае победы "будет жестко бороться с коррупцией во власти".



"Вместе с простым народом Таджикистана мы должны очистить правительство Таджикистана от чиновников, которые превратили свои рабочие места в личные вотчины и никого туда даже не пускают", – заявил он в видео. На момент записи обращения, по словам Иргашева, ему и его команде удалось собрать 38 тыс. подписей. По его словам, в его команде работают волонтеры. "Но для того, чтобы довести дело до конца и собрать необходимое количество подписей, мне нужна ваша помощь", – обращался он к своим сторонникам, которых у него много.



В республике удивлены его уверенностью зарегистрироваться в ЦИК Таджикистана, поскольку, согласно закону "О выборах", на пост президента Таджикистана могут выдвигаться только представители политических партий, профсоюзов и Советов народных депутатов. Однако Иргашев утверждает, что в законе нет прямого запрета для рядового гражданина самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Все, что нужно им сделать в этом случае, – предоставить в ЦИК 210 тыс. подписей.



Сможет ли Иргашев собрать подписи до 15 сентября и зарегистрироваться в ЦИК, этот вопрос пока остается открытым. Тем более что после публикации видеообращения к нему в дом пришли сотрудники местного управления Госкомитета нацбезопасности, сообщило радио "Озоди" (таджикская служба Радио "Свободы"). Сам он на своей странице в сети Facebook опроверг эту информацию. Однако источник в Хороге рассказал "НГ", что беседа все же состоялась. Силовики вежливо поинтересовались, кто за ним стоит.



Фаромузу Иргашеву 30 лет, в 2015–2020 годах он был депутатом маджлиса (местного совета) Горно-Бадахшанской автономной области. В марте 2020 года пытался баллотироваться в нижнюю палату парламента Таджикистана, но безуспешно. "Если меня ЦИК не зарегистрирует, то я обращусь в соответствующие ведомства ООН", – сказал Иргашев в интервью радио "Озоди".



Социал-демократическая партия Таджикистана бойкотировала выборы-2020, а председатель партии Рахматилло Зойиров заявил о нарушениях в избирательном процессе. Зойиров считает, что действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон не имеет права быть председателем политической партии, "к тому же многопартийная система в стране разрушена", и в стране, по его словам, "фактически установлена однопартийная система". "Я, как гражданин Таджикистана и председатель СДПТ, не намерен участвовать в обеспечении легитимности нынешних незаконных, антиконституционных и антинародных выборов президента Республики Таджикистан", – заявил Рахматилло Зойиров.



Сам Эмомали Рахмон уже давно начал свою предвыборную кампанию. Несмотря на эпидемию коронавируса, он ездит по регионам, встречается с избирателями, говорит о процветании страны и обвиняет оппозицию в попытках дестабилизации в стране (см. "НГ" от 09.08.20). Эксперты считают, что все последнее время идет адресная работа по дискредитации оппозиции. По мнению Аркадия Дубнова – результаты выборов не вызывают сомнений. Весь вопрос только в том, какая цифра будет нарисована в качестве победной для нынешнего президента.



Эмомали Рахмон находится у власти 28 лет. С 1992 по 1994 год занимал должность председателя Верховного совета, а с 1994 года занимает должность президента. Эти выборы станут пятыми для главы государства. В 2016 году в Таджикистане приняли поправки в Конституцию, по которым нынешний лидер может переизбираться неограниченное количество раз.