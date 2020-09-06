АСПИРИНнные реформы безвольной КазВласти, - Д.Ашимбаев

08:04 07.09.2020

Ашимбаев: "Аспирин" (АСПИР) от проблем с планированием в Казахстане

В самой идее несменяемых ответсеков было заложено определенное здравое звено, но эта реформа имела бы смысл, если бы все изначально придерживались изначальной задачи, однако ответсеков стали менять чуть ли не чаще, чем министров



Марсель Хамитов, 7 сентября



В первый день осени второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со вторым обращением к народу. Второе Послание, в сравнении с первым, получилось более объемным, но при этом и более концентрированным. Помимо дальнейшего реформирования системы государственного управления, Токаев обозначил и новый экономический курс страны.

Однако, по мнению известного казахстанского политолога, главного редактора биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияра АШИМБАЕВА, за минувший с первого послания год у казахстанских властей так и не появилась стратегия развития экономики.

Это, по мнению Ашимбаева, и стало одной из причин, подтолкнувшей Токаева к созданию Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР). Скорее всего, считает эксперт, новое Агентство и будет генерировать решения, которые позволят устранить дефицит экономической политики. Об этом политолог заявил в интервью Ia-centr.ru.

По словам Ашимбаева, АСПИР – структура для Казахстана не новая, а хорошо забытая старая.

– Такое Агентство уже существовало в Казахстане, – вспоминает Ашимбаев. – Оно было создано в марте 1997 г. на базе аппарата Высшего экономического совета как Агентство по стратегическому планированию (АСП) и подчинялась президенту. В октябре того же года было переименовано в Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПР или, как его называли в народе, "аспирин") и передано в состав правительства. В его ведение были переданы Комитет по ценовой и антимонопольной политике, Комитет по статистике и анализу, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации.

В мае следующего года аблязовский МЭИТ "отжал" у утембаевского АСПР антимонопольный комитет и часть функций по экономическому планированию. Через месяц АСПР был переведен в президентский блок, а статистика снова стала самостоятельным агентством. В октябре 1999 г. АСПР было преобразовано в АСП, его бессменный председатель Ержан Утембаев стал вице-премьером.

Затем АСП руководили Кайрат Келимбетов и Искандер Бейсембетов. А в августе 2002 г. АСП был упразднен с передачей полномочий Министерству экономики и бюджетного планирования, которое потом стало Министерством экономического развития и торговли, потом снова Министерством экономики и бюджетного планирования, а ныне – Министерством национальной экономики. И где-то по пути планирование пропало как явление. А оно должно был, причем стратегическое планирование – на уровне президента и его администрации.

Поэтому лично я в воссоздании АСПР ничего плохого не усматриваю, поскольку стратегическое планирование – это важная часть президентского блока. Вопрос только в том, кто его возглавит: желательно, чтобы это не была фигура из банковского лобби, фонда "Самрук-Казына" или из тех, кто сейчас отвечает за экономику в администрации президента или правительстве.

– Какие еще инициативы, выдвинутые президентом, можете отметить, как крайне позитивные?

– В Послании много хороших предложений. К примеру, создание Агентства по защите и развитию конкуренции как органа, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту. Пересказывать историю антимонопольного комитета очень долго. Отмечу только, что ранее существовавшие Агентство по регулированию естественных монополий (АРЕМ) и Агентство по защите конкуренции (АЗК) были упразднены в августе 2014 г. с передачей их полномочий Министерству национальной экономики, в котором был создан Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

В феврале 2017 г. Комитет по защите прав потребителей МНЭ (тоже бывшее агентство) был реорганизован: часть полномочий ушла в Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения, а другая влилась в состав нового Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ. В июле 2019 г. в МНЭ были созданы Комитет по защите и развитию конкуренции и Комитет по регулированию естественных монополий.

Хотел бы напомнить, что пару лет назад Нурсултан Назарбаев дал поручение разобраться с тарифной политикой. И силовые структуры провели огромную работу, выявив и нарушения, и злоупотребления. Тарифы были снижены, часть средств возвращена населению. Но все понимают же, что это работа должна была вестись не прокуратурой, а профильным органом, от которого сейчас толку не слишком много. И повышение его статуса до "президентского" агентства – шаг в принципе нужный.

Еще одна немаловажная инициатива – упразднение постов ответственных секретарей. Эту должность ввели в 2007 г. в рамках проводимой правительством Карима Масимова административной реформы. Напомню ее суть: правительство стало органом коллегиальным. Программы правительств, одобряемые парламентом, были отменены. Полномочия по административной работы от министров ушли к ответсекам. Государственные активы из ведения министерств были переданы госхолдингам. Территориальные структуры министерств стали межрегиональными. И еще много чего. Правительством в целом и министры в частности спихнули с себя львиную долю и полномочий, и – главное – ответственности. До сих пор разгребаем.

В самой идее несменяемых ответсеков было заложено определенное здравое звено, но эта реформа имела бы смысл, если бы все изначально придерживались изначальной задачи, однако ответсеков стали менять чуть ли не чаще, чем министров. "Капризные" члены правительства постоянно просили поменять "чужих" ответсеков и поставить "своих". В итоге, смысл был окончательно утрачен. Идея была дискредитирована, и ее отмена просто закончила судьбу этого аппендикса. Вместо ответсеков вновь будет восстановлен простой и понятный институт руководителей аппаратов министерств, существовавший до 2007 г.

Хотелось бы также отметить идею слияния холдингов "КазАгро" и "Байтерек". Что касается истории вопроса, то, по сути, институты развития были созданы задолго до самих холдингов и, как инструменты финансовой поддержки отраслей экономики, себя в определенной степени уже показали. Наиболее значимые - поддержка МСБ, кредитование жилищно-строительной программы и финансирование проектов АПК.

Сейчас еще создается "Фонд развития промышленности".

Если убрать разбухший аппарат и лишние дочерние структуры, то создание нового холдинга имеет свою логику – стать финансовым оператором программ поддержки экономики. Вопрос в том, что внутри обоих холдингов существует запутанная система управления финансовыми потоками и, как отмечают коллеги, без детального аудита реформировать холдинги нельзя.

Проще, конечно, было бы упразднить все холдинги и передать институты развития, как и нацкомпании, напрямую в министерства, но такая практика уже была в 90-е и закончилась плохо. Сейчас надо реформировать госсектор, но политической воли на полномасштабную реформу пока не хватает.



Продолжение следует…