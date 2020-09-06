Воссоединение с родиной дорого обходится рос-соотечественникам, - Е.Трифонова

08:07 07.09.2020

Представителям "русского мира" приходится платить на каждом шагу



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

6.09.2020



С высоких трибун соотечественников призывают вернуться домой, но там их встречают бюрократы.

Форум переселенческих организаций представил исследование о стоимости переезда соотечественников в РФ. Выяснилось, что речь идет о сотнях тысяч рублей. Как указывают правозащитники, с самых высоких трибун звучат слова о важности процесса собирания "русского мира" внутри страны. Однако государство оказывает людям лишь небольшую помощь, тогда как чиновники пытаются заработать на каждой бумажке.



Миграционная политика все же меняется в сторону гуманизации, а значит, у властей есть понимание демографического значения приезжих для России, подчеркнули на встрече с представителями Главного управления МВД РФ по вопросам миграции (ГУВМ) эксперты спецпроекта Форума переселенческих организаций, выполняемого по президентскому гранту. На этой встрече была представлена аналитическая справка о расходах соотечественников, желающих переехать в РФ. На их плечи, утверждается в документе, ложатся серьезные финансовые затраты, причем как на сам переезд, так и на оформление правового статуса.



Государство обещает хотя бы частично компенсировать участникам госпрограммы "Соотечественники" их переезд. На деле это получается не всегда: к примеру, человеку не покрывают расходов, если он приехал в Россию на личном автомобиле. Или если при перелете из прежней страны обитания он воспользовался не российскими авиалиниями. Кроме того, переселенцы нередко едут с пересадками и сменой видов транспорта, но оплачивается им только проезд по российской территории, говорится в аналитической записке.



Эксперты подсчитали, что не менее половины переселенцев либо вовсе не получают компенсаций, либо предпочитает вернуть деньги государству, чтобы переехать из того региона, куда их определили, в другой по своему выбору.



При этом в среднем финансовые затраты на переселение соотечественников в РФ достигают 200–500 тыс. руб. на семью. Из этих сумм от 50 тыс. до 100 тыс. – "в зависимости от обстоятельств" – тратятся на оформление именно правового статуса.



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Для получения этого документа переселенцы

тратят много времени и денег.

Фото с сайта www.migranturus.comВ справке Форума переселенческих организаций говорится, что затраты участников госпрограммы складываются "из расходов на подготовку пакета документов на разрешение на временное проживание (РВП), на получение гражданства РФ и паспорта, на жилищное обустройство и иные расходы". Существенным бременем становится оплата пошлин и различные допрасходы при подготовке многочисленных документов. Проще говоря, за любую бумажку приходится платить. Это, например, заполнение заявлений на получение РВП, вида на жительство (ВНЖ), гражданства РФ, паспорта, каждое из которых стоит до 2 тыс. руб. Самостоятельно же заполненные документы по образцу с сайта ГУВМ нередко отбраковываются низовыми сотрудниками органов. При этом из-за невозможности исправить "ошибку" прямо на месте люди вынуждены заказывать платное заполнение заявления в фирмах, находящихся – совершенно случайно, конечно, – рядом с этими миграционными структурами.

Бывает даже и такое, что чиновники не дают бланки, а сразу предлагают купить их у посреднических фирм. Немало и случаев, когда с соотечественников начинают требовать лишние документы, "не указанные в регламентах и не являющиеся необходимыми", что приводит к дополнительным тратам, подчеркивают правозащитники.



И естественно, что из-за громадных очередей в миграционных подразделениях соотечественникам приходится обращаться за платными услугами на подачу документов. Это еще ощутимее бьет их по карману: к примеру, подача заявления вне очереди на любой статус обходится как минимум в 15 тыс. руб. на человека. Чтобы поставить штамп об РВП в паспорт сразу и не ждать трех недель, нужно отдать 5 тыс. руб. По мнению правозащитников, логичнее было бы предоставить возможность подавать заявления на все правовые статусы бесплатно через МФЦ. А с "целью пресечения деятельности теневых посредников развивать платные услуги через ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД РФ", установив, конечно, приемлемые цены и исключив навязывание услуг.



Другая большая проблема связана с нежеланием чиновников принимать нотариально заверенные переводы, изготовленные в государствах исхода. Есть подозрение, что это делается по одной причине: в среднем перевод пакета документов с нотариальным заверением в РФ обходится не менее 5 тыс. руб. на одного человека. Претензии есть и к "особенно дорогостоящим" переводам паспортов иностранцев. Это из-за того, что при появлении в таком паспорте любого штампа (скажем, отметки о получении РВП или регистрации) якобы возникает необходимость нового перевода, хотя вроде бы отметки делаются на русском языке. Кстати, изначально во многих регионах переводилась и заверялась лишь основная страница паспорта. Не решается, как специально, и вопрос, связанный с внесением в паспорта граждан РФ отчеств тех людей, у которых оно отсутствует в загранпаспортах. Это создает проблемы, например, при оформлении документов на детей и опять же приводит к финансовым и временным затратам.



С немалыми расходами сталкиваются и иностранцы, претендующие на российское гражданство через программы воссоединения семей или носителей русского языка (НРЯ). Дополнительно они должны оплатить еще и оформление ВНЖ, истребование из различных архивов документов, подтверждающих степени родства. Претенденты на статус НРЯ, напомним, подают справки о проживании их прямых родственников именно на территории нынешней РФ. Самые же крупные расходы случаются тогда, когда квота на выдачу РВП в каком-то регионе исчерпана, но через посредников можно добиться ее увеличения. Но стоит это до 120 тыс. руб. А еще правозащитники напомнили о существенной коррупционной составляющей тестирования на знание русского языка. В записке указано, что проходить такой тест приходится получателям и РВП, и ВНЖ, а стоимость доходит до 5 тыс. руб. или больше, если необходимо побыстрее. Напомним, что экзамен вынуждены сдавать все лица, получившие образование позднее 1991 года, в том числе и этнические русские. Поэтому правозащитники настаивают на упрощении данной процедуры и отмены ее, к примеру, для тех, кто имеет документ о рождении прямых родственников по восходящей линии на территории РФ. И также не требовать сертификата на знание русского языка у тех, кто в документах об образовании имеет по нему оценку.



Необходимость покупать различные регистрации, даже при наличии собственного жилья, дорогая его аренда, отсутствие официального трудоустройства, бесконечные проверки места проживания и сведений о трудоустройстве – все эти бюрократические сложности приводят к тому, что будущим переселенцам легче приезжать в Россию наездами для оформления бумаг, на всякий случай сохраняя жилье и работу за рубежом. Как правило, только после получения гражданства РФ соотечественники и перевозят в РФ детей и престарелых родителей.