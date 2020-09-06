Россия помогла Китаю и Индии избежать войны, - В.Скосырев

08:10 07.09.2020

Переговоры в Москве обеспечили передышку в пограничном споре

Владимир Скосырев

6.09.2020



В Москве делегации Министерств обороны Китая и Индии пытались урегулировать пограничный спор в Гималаях.

Дать миру шанс – таков итог переговоров глав оборонных ведомств Индии и Китая, состоявшихся на полях министерских встреч таких организаций, как СНГ, ОДКБ и ШОС. Беседа делегаций двух стран длилась более двух часов; ни индийский министр Раджнатх Сингх, ни китайский министр Вэй Фэнхэ не согласились уступить ни пяди земли. Но есть признаки того, что подразделения обеих стран возвращаются на позиции, которые они занимали до столкновений, произошедших в июне. Тот факт, что контакт состоялся в Москве, говорит о том, что осторожные попытки России найти путь к примирению Дели и Пекина не прошли даром.



Дипломатия, даже военная дипломатия, приносит больше плодов, когда она не сопровождается пропагандистским шумом. Возможно, имея виду этот момент, официальные российские СМИ скупо освещали беседу индийской и китайской делегаций. Хотя сам факт, что обе державы прислали своих министров для переговоров в Россию, что-то да значит.



Во всяком случае, 6 сентября, по сведениям индийской газеты Hindustan Times, должны были состояться переговоры в районе границы на уровне бригадных генералов. Их цель – предотвратить столкновение в районе озера Пангун Цо в Гималаях. Там индийцы в конце августа сорвали вторжение китайских подразделений. Диалог военных в районе дислокации войск – прямой результат переговоров Сингха и Фэнхэ в Москве.



После этой встречи каждая сторона опубликовала свое заявление, возлагая вину за ухудшение обстановки на оппонента. Однако индийский чиновник сказал, что встреча состоялась по просьбе Китая. Шрикант Кондапалли, профессор университета Джвахарлала Неру в Дели, говорит: это означает, что Китай, вероятно, стремится к компромиссу. Китай сталкивается с вызовами в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе, на островах Сенкаку (Дяоюйдао), которые контролирует Япония. Осложнения с Индией ему не нужны.



Но процесс урегулирования должен быть инициирован Китаем. Иначе Индия прибегнет к шагам, которые нанесут ущерб экономическим интересам КНР.



В Москве министр обороны Индии встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Как говорится в сообщении индийского министерства, на встрече обсуждалось стратегическое сотрудничество двух стран. Характерно, что одновременно с визитом гостя из Индии в Москву в Бенгальском заливе завершились совместные учения российских и индийских военных кораблей под названием "Индра".



Однако было бы наивно полагать, что курс на сотрудничество с Россией, который Дели неуклонно проводит в жизнь в течение почти 70 лет, не имеет недоброжелателей и противников внутри страны. Вот, например, интернет-газета Sunday Guardian приурочила к маневрам "Индра" публикацию статьи, где задается вопросом: почему Индия не может покончить с "одержимостью" Россией, когда Москва положила все яйца в китайскую корзину? "Даже если принять, что во имя "дипломатии" и многосторонности нужно было, чтобы Индия участвовала во встрече ШОС – Шанхайской организации сотрудничества в Москве, трудно понять, чего Индия достигла, проводя морские учения с Россией примерно там же, где несколько дней назад она проводила маневры с США. По крайней мере маневры с США были нацелены на Китай. А учитывая близость России к Китаю, какой месседж хочет послать Индия своим партнерам по "четверке"? Что она ненадежный партнер?"



О какой "четверке" здесь речь? Как уже писала "НГ" в номере от 02.09.20, США выдвинули задачу создать блок НАТО для Азии в составе США, Японии, Австралии, Индии. Так что понятно, к чему клонит газета – к тому, чтобы Индия завязала с политикой неприсоединения к блокам и вступила в американскую коалицию.



В беседе с "НГ" доцент Института Азии и Африки МГУ Борис Волхонский отметил: "Идеи, высказанные в публикации, иногда звучат в выступлениях некоторых индийских политологов. Это не удивительно. Голубая мечта геополитических противников России – перетянуть Индию в свой лагерь. Но это не позиция индийского руководства. Недаром в своем заявлении это подтвердило Минобороны Индии".



6.09.2020