КазПолиция опять пытается ликвидировать Алматинскую "улицу красных фонарей" (пр-т Сейфуллина)

08:16 07.09.2020

11 притонов с проститутками ликвидировали полицейские Алматы

На сходе с жителями домов по проспекту Сейфуллина стражи порядка Турксибского района отчитались, какая работа была проделана, чтобы очистить, так называемую, улицу "красных фонарей" от девушек легкого поведения



polisia.kz, 4 сентября



11 притонов с проститутками ликвидировали полицейские Алматы на проспекте Сейфуллина, передает Polisia.kz.

На сходе с жителями домов по проспекту Сейфуллина стражи порядка Турксибского района отчитались, какая работа была проделана, чтобы очистить, так называемую, улицу "красных фонарей" от девушек легкого поведения.

"Ресурсами отдела местной полицейской службы нашего подразделения, а также криминальной полиции города ежедневно проводится работа по выявлению лиц, занимающихся проституцией и предоставляющих свои жилища для этого бизнеса. Отработки и специальные рейдовые мероприятия проводятся как днем, так и в ночное время суток. Эти комплексные меры позволили навести правопорядок на проспекте и вернуть покой жителям близлежащих домов, со стороны которых ранее поступали обоснованные возмущения в отношении данной категории граждан и их клиентов. Сейчас ситуация на этом участке улучшилась", – сообщил и.о. начальника УП Турксибского района Танат Назанов.

По данным спикера, с начала года по проспекту Сейфуллина проведено 128 локальных отработок. В результате чего к административной ответственности привлечены 1125 человек. В их числе 11 содержателей притонов для занятия проституцией, которые были оштрафованы на сумму более 1 миллиона 500 тысяч тенге. В двух случаях притоны дислоцировались в придорожных гостиницах, в 9 – в жилых домах. За назойливое приставание к гражданам, согласно ст.449 КРКобАП, административное производство возбуждено в отношении 191 человека.

"Я родилась и до сих пор живу в Турксибском районе. Если сравнить, что было раньше, и как стало сейчас – это небо и земля. Сейчас спокойно, тихо. Мы не наблюдаем девушек легкого поведения. Раньше квартиросъемщики толпами стояли, алкашни уменьшилось. Заметно изменилась ситуация в лучшую сторону. Выражаем благодарность полиции Турксибского района", – отметила местная жительница, участвовавшая в сходе.