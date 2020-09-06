Китай отобрал у России роль главного злодея, - "НГ"

08:18 07.09.2020

Имидж Поднебесной за период пандемии резко ухудшился



Ольга Викторовна Александрова – журналист-международник.

6.09.2020



Ван И старательно выстраивает имидж Китая как ответственной мировой державы.

В конце августа глава МИД КНР Ван И совершил первую с начала пандемии зарубежную поездку. Турне по пяти странам ЕC предпринято им с целью нейтрализовать негативный имидж Пекина в Европе и не допустить формирования единого антикитайского фронта под эгидой США. Ведь именно с такой целью госсекретарь США Майкл Помпео летом дважды побывал в Старом Свете.



Он убеждал европейцев в том, что Китай сумел осуществить ползучую экспансию, подчинив влиянию континенты и проникнув в поры их экономики, при этом вытесняя иностранные компании со своего рынка. А такие инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, как "Сделано в Китае 2025" или "Один пояс – Один путь", представляют собой претензию на мировое доминирование и экспорт китайской модели.



Однако завоевать симпатии европейцев Вану, похоже, не удалось. Отношения Китая с Европой обострились из-за репрессий в Гонконге, ситуации с уйгурами и лагерями для их перевоспитания, первоначального утаивания вспышки коронавируса и напористой дипломатии в стиле "волка-воина". Если до пандемии китайская пропаганда в Европе в основном рисовала автопортрет надежного, неагрессивного партнера и инвестора, то теперь, как считают в Брюсселе, Пекин действует почти по российским лекалам, продвигая конспирологические версии, пытаясь скрыть факты под завесой "альтернативной правды" и покупая ботов для раскрутки этого в соцсетях.



На минувшей неделе в эфире Fox News Помпео заявил, что Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия. "Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая", – подчеркнул госсекретарь. По его словам, китайцы "внедрились в США так, как до этого не делала Россия". Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп не допустит, чтобы Америка "преклонила колено" перед Китаем.



Действительно, еще в мае Трамп заявил, что Америка "могла бы разорвать все отношения с Китаем" и благодаря этому сэкономить 500 млрд долл. Столь радикальных оценок не позволял себе ни один предыдущий президент США.



Отношения с Китаем окончательно стали главным внешнеполитическим сюжетом избирательной кампании в тот момент, когда США обогнали весь мир по количеству зараженных и погибших от коронавируса. Двумя стержнями выступлений Трампа на брифингах и в Twitter стали антикитайская риторика и критика своего соперника на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена за мягкотелость в отношении Пекина. "Вся карьера Байдена – подарок Компартии Китая", – повторяет Трамп. Он сознательно продолжает именовать вирус уханьским и китайским. А в документах по безопасности Белый дом стал называть Китай противником.



В июле Помпео, находясь в Лондоне, выступил с программной речью, в которой призвал "свободные страны" противостоять "новой тирании" со стороны Пекина. "Мы надеемся создать коалицию, которая понимала бы имеющуюся угрозу и стала бы работать совместно, чтобы убедить китайскую Коммунистическую партию, что в ее же интересах изменить свое поведение… Мы надеемся увидеть, как каждая страна, ценящая свободу, демократию, поймет и угрозу, которую Китай несет по отношению к ним", – сказал он.



Конечно, со стратегической точки зрения сдерживание Китая должно включать в себя военный компонент. В этом отношении на помощь американцам пришла Австралия. 1 июля она объявила о самой значительной модернизации своих вооруженных сил, выделив 187 млрд долл. на оборону. А еще в апреле премьер-министр Скотт Моррисон предложил сформировать международную комиссию по расследованию причин вспышки COVID-19 в Ухане, подразумевая вину Пекина. Австралия ввела ограничения против компании Huawei, в ответ Китай осложнил доступ на свой рынок для австралийской сельхозпродукции, чем поставил фермеров Зеленого континента перед угрозой банкротства.



Эскалация вышла на новый уровень, когда австралийские военные призвали власти направить корабли в Южно-Китайское море (ЮКМ) для сдерживания КНР. Именно в этом регионе сходятся территориальные притязания Китая, Вьетнама, Филиппин, Брунея, Малайзии и Тайваня. Состоявшиеся там в конце августа маневры китайских ВМС вызвали резкую реакцию Вьетнама, для которого после потери принадлежавших ему островов территориальный спор оказался наиболее острым. "Вьетнам требует, чтобы Китай уважал его суверенитет над островами Хоанг-Са (Парасельские острова), прекратил и впредь не повторял подобных нарушений", – заявила пресс-секретарь МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.



Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о том, что из-за проблем с Китаем в ЮКМ торопиться с выходом из соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны, известного как Visiting Forces Agreement, пока не стоит.



Усиление китайского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) стало главной темой недавнего азиатского турне главы Пентагона Майкла Эспера. Он сделал громкое заявление о том, что ИТР превращается в эпицентр соперничества с Китаем и Россией, в связи с чем США необходимо "противостоять им обоим в глобальном масштабе". Встретившись на военной базе Андерсен на Гуаме с министром обороны Японии Таро Коно, он объявил, что действие американо-японского соглашения о безопасности распространяется и на острова в ЮКМ. Еще одной неприятностью для Пекина стало соглашение о доступе к военным базам друг друга, которое заключили Индия и Австралия. Ранее аналогичный договор индийская сторона заключила с США.



В ближайшие дни Помпео планирует встретиться с представителями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, чтобы обсудить возможности объединения сил для противостояния Пекину. Он также призвал Индию, Австралию, Японию и Южную Корею оценить риски и сплотиться против КНР, "распространяющей авторитарный режим за пределами своих границ". В общем, пояс сдерживания Пекина стремительно превращается в реальность, которую придется учитывать и главному стратегическому партнеру Китая – России.