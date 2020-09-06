Американский суд продолжает теребить беглого акима Алматы Храпунова. Пора на нары...

10:35 07.09.2020

Американский суд вынес новое постановление по делу Храпуновых

Они нарушили многочисленные юридические обязательства.



3 сентября 2020 года Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых о назначении штрафа за нарушение порядка судопроизводства, сообщает zakon.kz.



Судья Кэтрин Паркер пришла к выводу о том, что Храпуновы нарушили многочисленные юридические обязательства, намеренно уничтожали доказательства и давали лживые показания о том, что не имеют доступа к некоторым документам.



Суд также установил, что Храпуновы нарушили некоторые судебные постановления по этому делу, включая запрет на несанкционированное распространение конфиденциальных показаний Ильясом Храпуновым, - сообщили в министерстве юстиции РК.

Решение от 3 сентября этого года является продолжением в ряду постановлений суда о назначении штрафа в отношении Храпуновых и Аблязова за неправомерное поведение и нарушение порядка судопроизводства, вынесенных в мае т.г. и июле 2019 г. Данное решение является пятым по счету.



Окончательный размер штрафа будет установлен после представления истцами суммы понесенных судебных затрат, - сообщили в ведомстве.

Судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции Казахстана (от имени акимата Алматы) совместно с АО "БТА Банк" более четырех лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.



Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей.



Истцы высоко оценивают пристальное внимание суда к представляемым доказательствам. Аблязов, Храпуновы и их сообщники неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка, - заявил Консультант Правительства РК – Партнер "Boies Schiller Flexner LLP" Мэттью Шварц.