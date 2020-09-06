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Угроза двоевластия. Любой исход выборов в США чреват... гражданской войной, - И.Зевелев
10:56 07.09.2020

Угроза двоевластия
Игорь Зевелев - о том, почему выборы в США при любом их исходе не приведут к смягчению внутриполитического кризиса

"Коммерсантъ" от 06.09.2020,
Главный вопрос президентских выборов в Соединенных Штатах не в том, кто победит, Байден или Трамп, а в том, каким будет сценарий развития событий между голосованием 3 ноября и инаугурацией 20 января.

Есть два основных варианта: катастрофичный, вероятность которого невысока, но и не равна нулю, и более реалистичный, но тоже кризисный.
Четыре фактора позволяют говорить о том, что вариант привычного, спокойного развития событий маловероятен. Во-первых, это невиданная политическая поляризация. Многие демократы искренне считают, что если на грядущих выборах вновь победит Трамп, то это будет означать конец демократии в Америке. Многие республиканцы верят, что приход в Белый дом Байдена, за которым якобы стоят левые радикалы, будет означать конец самой Америки.

Во-вторых, это масштабное возвращение, впервые с 1968 года, политики на улицы городов. Волнения и протесты против расизма и произвола полиции сопровождаются в некоторых городах серьезными беспорядками.

В-третьих, стремительно выкристаллизовался фактор, который может выступить в роли триггера резкой дестабилизации в ноябре: в случае примерно равного распределения голосов проигравшая сторона не признает поражения. Такая угроза была в 2000 году, когда Джордж Буш победил Ала Гора, набрав во Флориде всего на 537 голосов больше. Тогда политические элиты, чувствуя ответственность за судьбу страны, разрешили противоречия в правовом поле, и исход выборов был решен в Верховном суде. Но в 2000 году не было такой поляризации, как сегодня, и на улицах городов было спокойно. Сейчас же по-прежнему влиятельная Хиллари Клинтон советует Байдену "не признавать поражение ни при каких обстоятельствах", а Трамп уже за два месяца до дня выборов говорит о возможности массовых фальсификаций.

Нельзя исключать, что оба кандидата объявят о своей победе.
Многие страны с незрелой демократией переживали острейшие кризисы именно в таких обстоятельствах: противоборствующие партии абсолютно непримиримы, они получают примерно равное количество голосов на выборах, начинаются взаимные обвинения в подтасовках, происходит массовая мобилизация сторонников, ведущая к беспорядкам и политическому насилию. Нечто подобное было и в Америке, но давно: в 1860 году демократы-южане не признали победу республиканца Авраама Линкольна, и началась гражданская война.

Сегодня развитие катастрофического сценария может начаться с того, что первые результаты выборов в "колеблющихся" штатах принесут больше голосов Трампу, и он в тот же день объявит о своей победе. Результаты голосования по почте, которые станут известны позже, почти наверняка привнесут в результат существенные изменения, так как среди тех, кто собирается голосовать дистанционно, большинство - от 60% до 70% - демократы. Раньше голосование по почте было исключением, однако в условиях пандемии коронавируса ожидается, что миллионы избирателей предпочтут дистанционный способ.

Сочетание поляризации, протестов и возникшего недоверия к честности выборов практически гарантирует, что в ноябре институты американской демократии будут испытаны на прочность в условиях кризиса.
Но есть и четвертый, пока "спящий", фактор, который при неблагоприятных условиях может привести к катастрофе. В США в частных руках уже находится 400 миллионов единиц стрелкового оружия, а в марте-августе текущего года побиты все рекорды новых продаж: около 20 миллионов (за весь предыдущий год - 14 миллионов). Хаос на улицах и паралич органов власти в таких условиях поставят под вопрос само существование государственности.

Трампу и Байдену на двоих 151 год. Стране нужны новые идеи и лидеры, способные пожертвовать своими политическими интересами ради решения общенациональных задач, а именно этого в данный момент нет.

Игорь Зевелев, эксперт Института Кеннана, Вашингтон (Global Fellow, Kennan Institute)

Источник - kommersant.ru
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