Новым премьером Японии почти наверняка станет Суга - из крестьян-бедняков севера Хонсю

11:00 07.09.2020

Что ждать Японии от нового лидера

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ покидает свой пост



28 августа японский премьер-министр господин Синдзо Абэ заявил о своем досрочном уходе. Преемника выберут на следующей неделе.



Причина отставки - обострение язвенного колита, это хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Болезнь неприятная, и это действительно реальная причина оставить высокий пост. Пока еще господин Абэ усердно исполняет свои обязанности, но общественность теперь интересуется лишь тем, кто станет его преемником, хотя в Японии премьер-министр влияет на жизнь обыкновенных граждан в гораздо меньшей степени, чем в России, ведь в Стране восходящего (и заходящего) солнца экономика частная и довольно стойкая, а "глубинная власть", то есть бюрократия во главе с Минфином, обеспечивает стабильность. И император действует только как символ нации.



Претендентов на пост премьера пока трое: Суга, Кисида и Исиба. Суга лидирует в гонке по состоянию на сегодня. Это политик, который строил свою карьеру с нуля (он вырос в небогатой крестьянской семье в провинции) и приобрел нынешний вес за последние семь лет и восемь месяцев, лояльно поддерживая господина Абэ как генсек Кабинета министров. Сейчас он устраивает многих в партии, потому что не будет опрокидывать сложившийся порядок вещей и менять расстановку сил.



Каковы перспективы российско-японский отношений после отставки Абэ

Каковы перспективы российско-японский отношений после отставки Абэ

Кисида является главой политического совета Либерально-демократической партии (до этого он был министром иностранных дел), и господин Абэ часто намекал, что именно он должен стать преемником (поддержка Кисиды сыграла ключевую роль для восстановления позиции Абэ после его первой отставки в 2007 году). Но господину Кисиде не удалось найти общий язык и заручиться поддержкой генсека правящей партии и ключевой фигуры в процессе избрания нового главы ЛДПЯ господина Никая. Он явно боится, что его уберут (ему уже 81 год), если Кисида придет к власти.



Еще один претендент - Исиба, он давний оппонент господина Абэ, который едва не обошел его на выборах председателя ЛДПЯ в 2012 году. Политик амбициозный, но его приход к власти означал бы потерю позиций для многих депутатов ЛДПЯ. И эта угроза - серьезный фактор во внутриполитических раскладах.



В Японии премьер-министр выбирается в парламенте большинством голосов депутатов. Как правило, премьером становится глава правящей партии. Поэтому страна замерла в ожидании: 14 сентября ЛДПЯ избирает своего нового председателя, а 16 сентября назначено голосование в парламенте по выборам премьер-министра. Впрочем, есть несколько основных моментов, которые охарактеризуют этот процесс, исход которого уже более или менее ясен. Общественность предпочитает сохранение статус-кво, и это настроение особенно сильно среди молодежи. 70 процентов населения в возрасте 18–39 лет хотят сохранения нынешней власти; эпоха под руководством Демократической партии в 2009–2012 годах запомнилась людям как период дефляции и безработицы, повторения "оппозиционного эксперимента" никто не хочет.



Среди депутатов ЛДПЯ тоже царит стремление к сохранению статус-кво. Пока господин Абэ был на вершине власти рекордно долгий период (7 лет и 8 месяцев), в партии почти все группировки примкнули к Абэ в ожидании министерских кресел и выделения партийных денег, что для деятельности каждого депутата в своем избирательном округе очень важно. Теперь они уже сплотились вокруг господина Суги. Исключением остаются фракции Исибы и Кисиды, но их численность "не меняет погоды".



История российско-японских отношений в цитатах

История российско-японских отношений в цитатах

Есть еще один важный момент. Это вопрос о том, кто является самым подходящим человеком, чтобы привести партию к победе на следующих парламентских выборах. Официально полномочия нижней палаты парламента истекают в ноябре будущего года, а выборы должны состояться до этой даты. Формально это важно: ведь избиратели в ходе голосования будут давать "санкцию" премьеру, которого избирали только внутри партии. Однако в нынешней ситуации по части электоральной привлекательности между тремя претендентами нет большой разницы - хрен редьки не слаще. Поэтому скорее всего изберут господина Сугу новым премьером Японии 16 сентября.



Он сразу должен будет погрузиться в решение разных крупных задач: в повестке дня борьба с коронавирусом, поддержание экономики и безопасности страны в быстро меняющемся мире и проведение Олимпийских игр будущим летом. Господин Суга не является стратегом, но зато он хороший администратор. У него хорошие связи с партнерами по коалиции, и под его руководством правительство будет эффективно функционировать. Хотя он и не обладает какой-то особенной харизмой.



Его взгляды о России неизвестны. Впрочем, на фоне других проблем вполне вероятно, что японо-российские отношения будут отодвинуты в "резервы" на ближайшую перспективу.

Но стоит отметить: эти резервы могут оказаться важнее других с течением времени. По мере того, как союзничество между Японией и США, с одной стороны, и квазисоюзничество между Россией и Китаем, с другой стороны, будут подвергаться постепенным изменениям, то есть ослаблению не по своей воле.



Поэтому обе страны - и Япония, и Россия - не должны отказываться от того, чтобы продолжать вместе танцевать под знакомую музыку с контрапунктом: заключение мирного договора с определением послевоенной границы и расширение деловых связей. Это не является "пляской смерти" (как у Листа). Зато требует особого навыка…



№35 от 07.09.2020,