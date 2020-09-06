КырВыборы-2020. МВД решило закрыть все оружейные магазины в Кыргызстане

11:39 07.09.2020

7 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Кыргызстане в преддверии парламентских выборов, намеченных на 4 октября, закроют все оружейные магазины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



МВД также временно приостановит выдачу разрешительных документов на ношение, хранение и использование оружия.



"В связи с началом предвыборной агитации и в целях обеспечения общественной безопасности, недопущения нарушений правопорядка в период подготовки и проведения парламентских выборов и в соответствии с ранее изданным постановлением правительства сотрудники милиции проверят владельцев и пользователей охотничьего, служебного и гражданского оружия", - говорится в сообщении.



В ходе контрольно-профилактических мероприятий будут полностью проверены соответствующие документы у юридических и физических лиц, в числе которых охранные агентства и их филиалы, а также проинспектируют владельцев наградного, служебного, травматического, охотничьего оружия и проверят места хранения.



Уточняется, что указанные меры принимаются органами внутренних дел прежде всего в целях обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений и направлены на обеспечение безопасности личности, общества, экономической безопасности, охраны собственности, природных ресурсов.



Агитация началась 4 сентября.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.