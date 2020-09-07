 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Минске пропала членка "ДемПравительства" Маша К. Ушла в партизанки?
13:45 07.09.2020

Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.
Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой
Reuters
Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

"Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу координационного совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу", - указывается в заявлении.

Вместе с этим в самом сообщении исчезновение Колесниковой и других людей обозначается как "возможное похищение".

Ранее сообщалось, что ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Колесниковой.

В августе глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.

Источник - russian.rt.com
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