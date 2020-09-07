В Минске пропала членка "ДемПравительства" Маша К. Ушла в партизанки?

13:45 07.09.2020

Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой



Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Тихановская прокомментировала исчезновение Колесниковой

Reuters

Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.



"Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу координационного совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу", - указывается в заявлении.



Вместе с этим в самом сообщении исчезновение Колесниковой и других людей обозначается как "возможное похищение".



Ранее сообщалось, что ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Колесниковой.



В августе глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.