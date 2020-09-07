Конкуренция пахнет порохом. Цена средиземноморских обид, - С.Кожемякин

14:45 07.09.2020 Конкуренция пахнет порохом



Сгущающиеся над Средиземноморьем тучи могут дать искру, которая разожжет международный конфликт. Ресурсы региона поставили на грань войны Турцию, Грецию, Египет и ряд других стран. За схваткой наблюдают и желающие поживиться крупные державы.



Цена обид



Общим местом в рассуждениях либеральных идеологов является мысль о невозможности глобальных конфликтов. Новая мировая война, утверждают они, невыгодна элитам ведущих стран, а экономические связи настолько переплелись, что никто не пойдет на их самоубийственный разрыв. Максимум, что грозит человечеству, - это локальные столкновения, но и они якобы отступают перед мощью дипломатических и экономических рычагов.



Такие же идеи высказывались в начале прошлого века. Уровень взаимозависимости "просвещенных наций", по словам тогдашних буржуазных витий, отодвинул в прошлое кровавые битвы. И только марксисты разглядели за обманчивым спокойствием сполохи будущей бойни. Еще в 1891 году Фридрих Энгельс говорил о неизбежности войны, "в которой от пятнадцати до двадцати миллионов вооруженных людей стали бы истреблять друг друга и опустошили бы Европу так, как она еще никогда не была опустошена".



Все дело в материалистическом понимании истории, позволившем Ленину написать, что "войны неизбежны, пока общество делится на классы, пока существует эксплуатация человека человеком". Он же подчеркивал, что с началом эпохи империализма сравнительно плавная полоса мировой истории сменилась "гораздо более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной".



Анализируя "точки напряжения", классики марксизма-ленинизма выделяли Эльзас и Лотарингию, Балканы и Ближний Восток. И если первый регион сегодня можно вычеркнуть из списка "взрывоопасных", то остальные сохранили роль узлов, где может начаться очередная империалистическая мясорубка. Это подтверждают события в Восточном Средиземноморье.



Со времен образования Турецкой Республики националистические движения в ней заявляли об "украденных" владениях бывшей Османской империи. С приходом Реджепа Тайипа Эрдогана эти обиды стали официальной идеологией. Лозаннский договор 1923 года, оформивший распад империи и границы современной Турции, характеризуется Анкарой как "унижение" и "предательство". Первое определение относится к странам Антанты, а второе - к тогдашнему турецкому руководству во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком.



Исправление "исторической несправедливости" начато с морских границ, тем более что недалеко от берегов страны обнаружены богатейшие нефтегазовые месторождения. "Турция возьмет то, что ей полагается, в Средиземном, Эгейском и Черном морях. Турция уже не та страна, которая готова идти на уступки. Мы предпримем все возможные шаги, чтобы защитить наши интересы в регионе, и готовы заплатить любую цену", - заявил Эрдоган. Столь грозный тон объясняется тем, что соседние страны - прежде всего Греция и Республика Кипр - считают газоносные районы своими на основании Конвенции ООН по морскому праву.



Не подписавшая данный документ Турция имеет собственную позицию, причем выражаемую все более настойчиво. С позапрошлого года в омываемые Кипр воды регулярно отправляются геологоразведывательные суда, а с "правительством национального согласия" (ПНС) Ливии Анкара подписала договор о разграничении морских зон. В Греции соглашение не признали, пожаловавшись в ООН на попытку захвата прибрежных вод Крита, Родоса и других принадлежащих ей островов.



Интересы и притязания



Однако именно туда в конце июля Турция отправила исследовательское судно "Орук Рейс" в сопровождении военных кораблей и авиации. Афины ответили зеркально, приведя войска в повышенную боеготовность и пообещав "сжигать все, что вторгнется". Возможное столкновение предотвратило вмешательство извне. Канцлер ФРГ Ангела Меркель взяла на себя роль посредника, а госдепартамент США призвал "прекратить операции, которые ведут к росту напряженности".



Группировка была отведена, но вернулась в середине августа. Дело дошло до того, что опасное сближение турецкого фрегата "Кемалрейс" и греческого судна того же класса "Лемнос" привело к их повреждениям. Под прикрытием военных учений между греческими островами Родос и Кастелоризо Анкара приступила к разведывательному бурению. Еще один исследовательский корабль - "Явуз" - в сопровождении эскадры ВМФ направлен в воды Кипра.



Новый виток конфликта произошел после подписания греко-египетского договора по морским зонам, перечеркнувшего аналогичное соглашение Анкары и Триполи. "Теперь фиктивный меморандум между Турцией и Ливией оказался там, где ему и место - в мусорной корзине", - не скрывал ликования министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. "Соглашение позволяет обеим сторонам двигаться вперед в максимальном использовании ресурсов, особенно многообещающих запасов нефти и газа", - поддержал коллегу глава египетского МИД Самех Шукри.



Признаков нормализации обстановки пока нет. В конце августа Анкара провела военные учения в районе Крита, по соседству отрабатывали навыки греческие корабли. 1-2 сентября Турция переместила маневры с боевыми стрельбами к берегам Кипра.



Угроза военных действий сохраняется не только на море. Напомним, ПНС обратилось к Анкаре за помощью в борьбе с войсками фельдмаршала Халифы Хафтара. Помимо турецких военных инструкторов, в Ливию переброшены тысячи сирийских боевиков, а также вооружения - начиная с бронетехники и заканчивая боевыми беспилотниками и средствами ПВО. В конце мая - начале июня этим силам удалось оттеснить Хафтара из западных районов страны.



В благодарность ПНС создало максимально выгодный режим для турецких компаний и, по некоторым данным, перевело Анкаре 12 млрд долл. Зарубежные войска обживаются на авиабазе Аль-Ватия и в порту Мисраты. 17 августа ливийскую столицу посетили глава турецкого генштаба и министр обороны Катара - еще одной страны, поддерживающей ПНС. Стороны заключили договор, включающий пункт о создании регулярной ливийской армии.



Это не на шутку встревожило Каир. Там и прежде помогали Хафтару, попутно обвиняя Турцию и Катар в поддержке "Братьев-мусульман"* - организации, имеющей сильные позиции в Египте. Парламент предоставил президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси мандат на проведение военной операции, "направленной на защиту Ливии и национальной безопасности Египта". В качестве "красной линии" для введения войск ас-Сиси обозначил взятие Сирта. Силы ПНС находятся на его подступах.



Ситуацию вряд ли разрядит инициатива Триполи о перемирии. Предложение больше похоже на ультиматум, поскольку требует демилитаризации Сирта и оазиса аль-Джуфра. Там расположена крупная авиабаза, позволяющая контролировать большинство ливийских нефтеналивных портов. Вполне объяснимо, что Хафтар отказался присоединяться к перемирию, а в египетских войсках поддерживается наивысший уровень боеготовности.



Критическое положение в регионе осложняет вовлечение внешних сил. Антитурецкую коалицию поддержала Франция, давно имеющая зуб на Анкару. Две страны столкнулись в Ливии, где Париж поддерживает Хафтара, который защищает активы французской корпорации "Тоталь", а также в Восточном Средиземноморье, где та же компания получила от Греции и Кипра лицензии на добычу.



Конфликт интересов едва не вылился в столкновение. Французский фрегат "Курбе" попытался остановить грузовое судно, заподозренное в контрабанде оружия для Триполи, но сам был взят на прицел турецкими кораблями. После этого Париж вышел из операции "Ирини", объявленной Евросоюзом для обеспечения оружейного эмбарго, и обвинил Брюссель в бездействии. "На карту поставлена борьба за влияние с Турцией и Россией, которые все более заявляют о себе и для сдерживания которых ЕС делает слишком мало", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, вместе с последним потребовав ввести санкции против Анкары.



В середине августа Франция и Греция провели совместные военно-морские учения, а 26-28 августа маневры повторились с участием дополнительных отрядов из Италии и Кипра. В обоих случаях Париж представляли вертолетоносец, фрегат и истребители "Рафаль". Турция в ответ обвинила Францию в стремлении "возродить колониализм".



Другие игроки пока не принимают конкретную сторону. Несмотря на неоднократные призывы своих полноправных членов - Греции и Республики Кипр, - руководство ЕС отделывается призывами сесть за стол переговоров. То же самое касается США. О справедливости и мире они, конечно, думают в последнюю очередь, пытаясь извлечь выгоду. Яркой иллюстрацией "многовекторности" стали действия американской авианосной группы во главе с "Дуайтом Эйзенхауэром". Сначала она провела учения с греческими ВМС, а через несколько дней - с турецкими.



Выгоды этих игр очевидны. США уже расширили военное присутствие в Греции и заключили оружейные контракты с Афинами и Никосией. С Анкарой, несмотря на все трения, сохранен договор о совместном производстве истребителей F-35, продолжаются переговоры о продаже зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот".



Да и буржуазия стран региона не прочь нагреть руки на эскалации. Контракт на поставку министерству обороны Греции тактических беспилотников выиграла… турецкая компания. В самый разгар конфликта начались их приемочные испытания.



Спекуляции капитала



Для широкой публики используются совсем иные лозунги, провоцирующие шовинистический угар. Цитируя идеологов империализма - Сесиля Родса и Джозефа Чемберлена, - Ленин указывал на их стремление сгладить классовые противоречия с помощью захватнической политики. Сегодня происходит то же самое. Например, Турция переживает тяжелый кризис. Национальная валюта стремительно обесценивается, госдолг достиг 435 млрд долл. Во втором квартале ВВП страны упал почти на 12 процентов. Снижается и уровень жизни населения. Официальный уровень безработицы - около 13 процентов - независимые эксперты подвергают сомнению, называя вдвое большие показатели.



"Антикризисные" меры лишь ухудшают положение трудящихся. Под предлогом "увеличения занятости" планируется введение срочных контрактов для работников моложе 25 лет и старше 50. Это облегчит процедуру увольнения, лишит людей права на выходное пособие и других гарантий. Но и без этого права рабочих нарушаются повсеместно. Так, сотрудники консервного завода в Чанаккале объявили забастовку после того, как там произошла вспышка COVID-19, но начальство требовало продолжать работу.



Власть пытается отвлечь внимание различными спекуляциями. И "восстановление былого величия" - не единственная из них. 21 августа Эрдоган выступил с телеобращением о "событии исторического масштаба". По его словам, в Черном море обнаружено крупное месторождение газа, которое избавит страну от энергетической зависимости. Сообщение вызывает много сомнений. Прежде разведывательные экспедиции в этом районе были безрезультатными. Но даже если месторождение действительно существует, глубины свыше 2000 м сильно осложнят добычу.



Схожими мотивами вызваны события вокруг Софийского собора в Стамбуле. Он лишен музейного статуса и превращен в мечеть. Первая служба с участием Эрдогана прошла там 24 июля - в годовщину подписания Лозаннского договора.



Коварство буржуазии разоблачают коммунисты. 9 августа в Измире прошел XIII съезд Компартии Турции (КПТ), приуроченный к ее 100-летию. Как подчеркивается в одной из резолюций, взятая на вооружение турецким капиталом политика неоосманизма уже привела к разрушениям, особенно в Сирии. Коммунисты выступают против неолиберальных реформ, а также обвиняют власти в разжигании религиозного фанатизма и стравливании наций. "Народы продолжат быть заложниками буржуазной политики, пока использование ресурсов определяется конкуренцией монополий", - отмечают в КПТ, призывая трудящихся разных стран к совместной борьбе с капиталом.



Пример солидарности показывают коммунисты Турции и Греции, выпустившие совместную декларацию. Причину конфликта в Восточном Средиземноморье партии видят в борьбе буржуазии за энергетические ресурсы и статус транзитного центра. "Это часть противостояния между корпорациями и империалистическими союзами, которое уже принесло страдания народам Сирии и Ливии. Их интересы и конкуренция не имеют ничего общего с интересами народов", - говорится в декларации. КПТ и КПГ призывают к солидарности и братству, указывая, что их главная гарантия - приход к власти трудящихся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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