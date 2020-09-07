Нужны ли Таджикистану панты?

14:47 07.09.2020

Пришедшее в 90-е годы в упадок оленье хозяйство в Каратаге стало возрождаться.



Корреспондент "Азия-Плюс" побывал в охотничьем хозяйстве "Каратаг", где занимаются разведением пятнистых оленей.



Эта ферма была организована еще в 1973 году. Тогда оленей (более сотни) привезли из Кабардино-Балкарии. Вообще родиной пятнистых оленей является Приморский край. Именно оттуда их развозили по территории СССР и занимались разведением, чтобы получить панты - так называют оленьи рога.



В 80-е годы в "Каратаг" привезли еще партию, на этот раз прямо из Владивостока. К началу 90-х численность пятнистых оленей в хозяйстве превысила 500 голов.



Панты наиболее ценны в июне, поэтому рога срезали ежегодно в летний период. Длина рогов была до 80 см, вес до 1 кг.



Олени пятнистые это небольшие животные, они намного меньше, чем их собратья – северных, бухарских оленей, ланей. Весят примерно 50 кг, а самки до 100 кг. Их рацион – зеленая трава, ветки и ягоды. Зимой – солома.



По словам одного из работников хозяйства в советские годы ежегодно сдавали до 100 кг пантов в фармзавод Москвы, где их использовали в производстве панкреатина и других ценных лекарств.



"Панты стоили очень дорого, так что вырученные деньги не только покрывали расходы конкретного хозяйства, но и приносили хороший доход всему лесному хозяйству Таджикистана", - говорит он.



После распада СССР прекратились и экономические связи. Москва перестала принимать рога, и заготовленное сырье некуда было девать. В Таджикистане не было фармацевтического предприятия, да и сейчас нет, которое наладило бы выпуск панкреатина.



Да и стадо нужно было периодически обновлять. В СССР оленьи хозяйства каждые два-три года обменивались животными, чтобы улучшить племя. Из-за того что такой возможности у охотничьего хозяйства больше не было, после 90-х годов, олени скрещивались между собой и поколение новых особей потеряло свои промышленные качества. Так продолжалось более 20 лет.



Сейчас ситуация стала немного меняться, недавно были привезены более 20 голов новых оленей из Приморского края. Теперь обновление стада будет производиться регулярно, и в ближайшую перспективу прогнозируется улучшение породы. А недавно здесь побывал президент и дал поручение развивать комплекс.



Может быть в стране подумают и о производстве панкреатина.



Охотничье хозяйство – не туристический объект. Поэтому нужно спросить разрешение у руководства, чтобы побывать на территории оленей. Сотрудник фермы будет сопровождать посетителей.



Сайфиддин Караев