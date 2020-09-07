Елбасариум. Назарбаев и его "ближайшее окружение" обсуждают варианты смещения Токаева

14:48 07.09.2020

Нурсултан Назарбаев и его ближайшее окружение обсуждают возможные варианты смещения с поста президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщают телеграм -каналы. Насколько это может быть достоверным трудно пока говорить. Однако после отпуска Елбасы стало заметно его охлаждение к Токаеву.



В частности, во время приема премьер -министра Мамина Назарбаев ни разу не упомянул Токаева, на что обратили внимание эксперты.



Ниже приводим полный текст публикации, которую можно рассматривать только как версию:



"По информации из ближайшего окружения одного из казахстанских олигархов стало известно, что во время отдыха Елбасы в Турции ему были предложены различные варианты досрочного прекращения полномочий Касыма-Жомарта Токаева, один из которых - представление медицинских показаний и доказательств о недееспособности президента. Идея нашла поддержку у членов "Евразийской группы" (ERG), "кошелька" Назарбаева - Владимира Кима и Булата Утемуратова. Для этой цели будут привлечены израильские доктора, с которыми в постоянном контакте находятся Машкевич и персональный доктор Елбасы Владимир Бенберин.



Машкевича, Кима и Утемуратова беспокоит сближение президента с генеральным директором АО "НК "Казакстан темир жолы"" Сауатом Мынбаевым. Последний рассматривался в качестве одной из возможных кандидатур и, вероятно, все еще рассматривается Токаевым в качестве претендента на пост премьер-министра, где он мог бы стать идеальной заменой Аскару Мамину, который продемонстрировал свою неэффективность во время "коронавирусного кризиса".



Однако олигархи и ряд членов "шапраштинского клана" не смогли найти консенсуса по кандидатуре нового премьера и только из-за этого Мамин пока сохраняет свой пост. Известно, что и у Елбасы есть сомнения относительно фигуры Мынбаева, в том числе из-за оппозиционного прошлого - членства в "Ак жол" и противостояния с Рахатом Алиевым.



Ранее, в преддверии отставки Аскара Мамина, заметно активизировался и зампред партии "Н?р Отан" Бауыржан Байбек, который даже оплатил исследование ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия", которое пришло к выводу, что именно его экспертное сообщество видит идеальным кандидатом на пост премьер-министра. Байбек уже открыто заявил своему окружению, что готов занять этот пост, а кроме того, не намерен терпеть на посту президента Касыма-Жомарта Токаева и ищет поддержки среди казахстанских олигархов. При этом Байбек постарается сохранить свои позиции в борьбе за Мажилис и продвинуть на пост спикера Армана Кырыкбаева", сообщает телеграм -канал "Узун Кулак".



Этот же телеграм -канал сообщает, что Назарбаев серьезно обеспокоен безопасностью своих дочерей, которые могут подвергнуться репрессиям после него:



"Команда имиджмейкеров и пиарщиков из ближнего зарубежья, нанятая в свое время Даригой Назарбаевой и покинувшая Казахстан после того, как были прекращены ее полномочия как спикера Сената, вновь готовится быть вызванной для работы в Казахстан.



Об этом сообщают слухмейкеры из близкого окружения Бауржана Байбека, со слов которых становятся понятными и другие причины того, что он находится не в лучшем расположении духа в последнее время. Так как ожидается, что на предстоящем съезде Дарига Назарбаева возглавит партию "Н?р Отан" в качестве первого заместителя, сместив с этого поста Байбека, который провалил работу по "партийной перезагрузке" и довел рейтинг доверия к партии "Н?р Отан" до беспрецедентно низкого уровня.



После смерти Айсултана Назарбаева в Лондоне очевидно принято решение о политической реабилитации Дариги Назарбаевой; ранее подобные слухи уже имели место быть. Посты в Facebook Айсултана Назарбаева создавали дополнительную напряженность среди политических и бизнес-элит Казахстана, и в каком-то смысле сдерживали ее политические амбиции и делали уязвимой для "других игроков". Реализовать всю полноту власти Даригу Назарбаеву подталкивает ее гражданский муж - Кайрат Шарипбаев; считается, что Шарипбаев хочет стать "самым богатым зятем", то есть завладеть состоянием большим, чем у Тимура Кулибаева.



Также ожидается активизация политической активности Алии Назарбаевой, которой принадлежит частная структура ТОО "Оператор РОП" (обладает монополией на сбор утилизационного сбора). Фактически, Алия Нзарбаева уже сейчас курирует работу Правительства РК в части экологии; говорят, что она даже рассматривалась в качестве министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, но в силу отсутствия административного опыта работы, идея не была поддержана, как и идея назначения министром культуры и спорта РК (Алия Нзарбаева является лауреатом госпремии за заслуги в области кинематографии). Активизация политической активности скорее всего будет происходить в рамках развития "партии зеленых", которую Алия Назарбаева могла бы возглавить и провести в Мажилис, заняв место там.



Лишь Динара Назарбаева, перебравшаяся на ПМЖ в Швейцарию и проводящая время в окрестностях Женевы в своем замке "Bellerive Castel" (Chateau de Bellerive) стоимостью 63 млн. долларов США, не проявляет активности во внутриполитической повестке Казахстана. Динара Назарбаева является академиком Национальной академии наук Казахстана (НАН РК), курирует министерство образования и науки РК, а также работу Кайрата Боранбаева, поглотившего с ее помощью Казахский национальный исследовательский технический университет им.К.И.Сатпаева и "Astana IT University". При этом Динара Назарбаева сохраняет большое влияние на отца.



Говорят, что Елбасы всерьез обеспокоен возможностью репрессий против его семьи и ближайшего окружения, а решение о том, что дочери должны вернуться "в большую политику", было принято им во время отдыха в Турции"