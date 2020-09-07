Старший зять Казахстана Кулибаев достраивает дом-дворец в Англии. Любимой Гоге и гогешатам

14:51 07.09.2020

Построил своей токалке? Опубликовано фото поместья среднего зятя Назарбаева в Великобритании



Британское издание Daily Mail опубликовало свежее фото почти завершенного строительства нового дома в поместье Тимура Кулибаева в Великобритании Sunninghill Park. Вместо старой королевской усадьбы там появился огромный современный дом, с террасами, теннисным кортом и другими ништяками.



В свое время продажа Sunninghill Park (имения принца Эндрю, которое ему подарила на свадьбу королева Елизавета) зятю президента Казахстана Тимуру Кулибаеву вызвала громкий скандал в Великобритании. Что неудивительно, ведь казахстанский нефтяной принц, как частенько называют Кулибаева британские СМИ, зачем-то переплатил за него три миллиона фунтов стерлингов сверх той цены, за которую он был выставлен и по которой очень долго не мог продаться. Напомним, что за него просили 12 миллионов фунтов, а продали за 15 миллионов. Согласитесь, это выглядит странно. Об этом пишут СМИ.



Британские СМИ тогда подняли шумиху, в прессе замелькали заголовки о нечистоплотности сделки и требования провести расследование. А еще журналисты раскопали любопытную связь между принцем Эндрю и, пожалуй, самой известной в светской тусовке Европы казашкой Гогой Ашкенази (в прошлом Гаухар Беркалиевой).



Оказалось, что именно она могла поспособствовать столь странной сделке. Будучи токалкой Тимура Кулибаева, родившей ему двух славных сыновей, она водила теплую дружбу и с принцем Эндрю. И, как писали СМИ, после того как Гога вмешалась в дело продажи Саннингхилл-парка, которое пять лет не могли сдвинуть с места ни опытные риэлторы, ни личные связи принца Эндрю, дом продали и… забросили.



Восемь лет после продажи дом пустовал. За это время он успел обветшать, и в 2016 году его, наконец, снесли.



Новый дом начали возводить почти три года назад. И нынче, как видно из эксклюзивного изображения The Mail on Sunday, строительство огромного нового особняка близится к завершению.



В доме шесть спален с ванными комнатами, сауна, ледяная комната, парная, тренажерный зал, процедурный кабинет и игровой зал.



Появилось "детское крыло" с двумя спальнями с ванными комнатами, гардеробными и помещениями для няни (этот факт, кстати, позволил журналистам предположить, что, возможно, этот дом Тимур Кулибаев купил и перестраивает для своей токал и матери двух его сыновей - Гоги Ашкенази).



Напротив лестничной площадки расположены две главные спальни с балконами, гардеробными и гостиной. Снаружи будет 200-футовая двухуровневая терраса с розовыми и ароматными садами, а также "пространство для исполнительских искусств". Отведена территория и под домик, батут и детский сад.



Появится теннисный корт.



Были уложены новые газоны, посажены деревья и ведутся последние работы по устройству грандиозной новой дороги и фонтана у входа.



Уютное гнездышко почти готово.



Пока неизвестно точно, кто будет в нем жить. Сам Тимур Кулибаев или его вторая семья? Но ждать ответа на этот вопрос, похоже, осталось недолго.