Как отрабатываются схемы государственных переворотов, - Л.Савин

16:04 07.09.2020

ЛЕОНИД САВИН | 07.09.2020 |



Импровизация против системы бессильна



Формы внешнего вмешательства во внутренние дела государств претерпевают изменения. Как только центры организации вмешательства нащупывают новые уязвимости государственных систем, приемы борьбы с властью корректируются, и производится очередная попытка переворота. Антигосударственные стратегии не стоят на месте, они развиваются.



Известный активист и организатор цветных революций, исполнительный директор центра CANVAS Срджа Попович в своей публикации "Протесты и принципы" выделяет четыре фактора (четыре принципа) успешного массового протеста, обеспечивающего политические перемены.



Первый принцип – это ясная концепция будущего. Второй – единство оппозиции. Третий принцип –завоевание силовых структур, способных поддержать оппозицию. Четвертый принцип – привлекательность протеста, участники которого всегда заявляют о себе как о борцах с несправедливостью.



Попович сожалеет, что не удались перевороты в Гонконге и Венесуэле. В первом случае, говорит он, помешало насилие, которое оппозиция применяла против полиции; во втором случае Хуан Гуайдо сосредоточил все усилия на том, чтобы перетянуть на свою сторону военных, и в этом ошибся.



Срджа Попович говорит о необходимости вырабатывать у лидеров протеста при их подготовке "стратегические навыки", приучать к тому, что необходим план действий, иначе любой протест, мирный или насильственный, быстро сойдет на нет.



Центр CANVAS (The Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies) был создан в 2004 г. в Белграде и занимается подготовкой "демократических активистов" более чем в 50 странах, в том числе в Иране, на Украине, в Грузии, Азербайджане. Здесь вырабатываются планы действий, направленных на свержение власти в той или иной стране. Судя по прошедшей недавно летней онлайн-школе, CANVAS участвовал в свержении президента Боливии Эво Моралеса, поддерживал волнения в Судане, Зимбабве, Бразилии, имеет тесные контакты с оппозиционными группами в Малайзии, на Филиппинах.



Взгляды Поповича на стратегическое планирование переворотов разделяет бывший председатель попечительского совета Freedom House, член Совета по международным отношениям и Атлантического совета Питер Акерман. Он является сторонником "безупречной ненасильственной тактики, которая может изменить психологию населения и поведение режима". По мнению Акермана, консолидированная деятельность сотен небольших организаций способна создать видимость единства мнений оппозиции. Так, с точки зрения организаторов переворота, целесообразно одновременно поддерживать при атаке на власть, например, радикал-националистов и либералов, несмотря на то что они имеют принципиально разные идеологии. Нечто подобное можно наблюдать сейчас в Белоруссии; ударную силу протеста там составляет пестрая масса недовольных Александром Лукашенко, а к ним уже по другим основаниям добавляется такая "экзотика", как ЛГБТ.



Фото: nonviolent-conflict.org



Международный центр ненасильственного конфликта, созданный Акерманом (штаб-квартира в Вашингтоне), занимается тем же, чем и CANVAS. В партнерстве с Университетом Рутгерса (штат Нью-Джерси) центр Акермана с 2012 г. проводит онлайн-курсы по подготовке активистов – будущих ниспровергателей режимов там, где будет указано.



Американский институт мира.



Американский институт мира. Фото: wikimedia.org



Еще есть Американский институт мира, охватывающий своей деятельностью 52 государства. В недавнем докладе этого института об интересах России в конфликтных зонах говорится, что "действия России обычно напрямую или опосредованно направлены против интересов Запада", хотя все обстоит наоборот: это действия Запада во многих точках, особенно в бывших советских республиках, направлены против России.



Серьезную работу в области социального инжиниринга и манипуляций проводит Тавистокский институт в Лондоне. Институт был создан в 1946 году на средства Фонда Рокфеллера и занимается психоаналитическими исследованиями группового поведения. С 1950-х годов Тавистокский институт разрабатывает теорию социотехнических систем; с 1980-х гг. эта теория применяется на практике.



Фото: Facebook



В этих центрах готовятся и лозунги, которые мы видим потом на плакатах протестующих в самых разных странах. Так, лозунг "Цветы лучше пуль" на плакатах белорусских оппозиционеров – это всего лишь переделка слогана антивоенной кампании "Еда вместо бомб" (Food not bombs), которая в 1980-х годах проводилась в США, а потом в Европе. В Белоруссии первая ячейка этого движения появилась в 2005 г., привлечены для этого были местные анархисты. Самой удачной рекламой этого движения считается раздача бесплатной еды бездомным и малоимущим.



Фото: REUTERS/Agencja Gazeta



Широко при организации движений протеста привлекается "творчество" молодежи. Так, польские феминистки 14 апреля 2020 г. перекрыли движение на одной из центральной улиц Варшавы. Полиция выписала крупные штрафы (до 6600 евро) более 100 активисткам, но никто не стал их оплачивать, а в оправдание блокирования транспорта активистки сослались на указания властей соблюдать "социальную дистанцию", да еще при помощи специально нанятых адвокатов подготовили законопроекты, для рассмотрения которых теперь назначена специальная комиссия. Таким образом, феминистки одним выстрелом убили двух зайцев – устроили троллинг правительственных мер в отношении карантина и провели акцию протеста, привлекая внимание к своей деятельности.



Помимо международных структур, работающих над организацией антигосударственных протестов, есть и "выдающиеся" индивидуальные фигуры, занятые тем же. Например, 72-летний француз Бернар-Анри Леви, который поддерживал перевороты в Югославии, на Украине, террористов в Ливии и Сирии, а сейчас помогает Светлане Тихановской. Сын Джорджа Сороса Александр Сорос усердно продолжает дело своего отца, занимая пост вице-президента в Фонде Сороса; он часто наносит визиты на Балканы, где его постоянно видят в компании многих политиков высокого ранга, но не ограничивается Европой, бывает в Мьянме, в африканских странах.



Во всем этом есть система, которая отрабатывалась десятилетиями. Импровизация против такой системы бессильна.