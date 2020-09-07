 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.09.2020
16:24  Повторит ли Кыргызстан белорусский сценарий? - АКИпресс
16:04  Как отрабатываются схемы государственных переворотов, - Л.Савин
15:30  Исход гонки Трамп-Байден никто не может предсказать. По причине... начавшейся в США революции, - Washington Post
14:51  Старший зять Казахстана Кулибаев достраивает дом-дворец в Англии. Любимой Гоге и гогешатам
14:49  "Ждем вторую волну КОВИ", - узбМинздрав не очень оптимистичен (интервью "Къ")
14:48  Елбасариум. Назарбаев и его "ближайшее окружение" обсуждают варианты смещения Токаева
14:47  Нужны ли Таджикистану панты?

14:45  Конкуренция пахнет порохом. Цена средиземноморских обид, - С.Кожемякин
13:45  В Минске пропала членка "ДемПравительства" Маша К. Ушла в партизанки?
11:39  КырВыборы-2020. МВД решило закрыть все оружейные магазины в Кыргызстане
11:00  Новым премьером Японии почти наверняка станет Суга - из крестьян-бедняков севера Хонсю
10:56  Угроза двоевластия. Любой исход выборов в США чреват... гражданской войной, - И.Зевелев
10:35  Американский суд продолжает теребить беглого акима Алматы Храпунова. Пора на нары...
09:48  "Ни один наемный рабочий не будет отправлен на хлопковое поле без договора" - УзбМинтруда
08:49  Монголы помогли Америке нащупать слабое место Китая, - Г.Мирзаян
08:21  Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну
08:18  Китай отобрал у России роль главного злодея, - "НГ"
08:16  КазПолиция опять пытается ликвидировать Алматинскую "улицу красных фонарей" (пр-т Сейфуллина)
08:10  Россия помогла Китаю и Индии избежать войны, - В.Скосырев
08:07  Воссоединение с родиной дорого обходится рос-соотечественникам, - Е.Трифонова
08:04  АСПИРИНнные реформы безвольной КазВласти, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Повторит ли Кыргызстан белорусский сценарий? - АКИпресс
16:24 07.09.2020

7 сентября 2020

С 9 августа в Беларуси продолжается политический кризис. Оппозиция не признает результаты выборов, хотят провести новые выборы. В Минске и других городах десятки тысяч человек выходят на антиправительственные митинги. Лукашенко потерял легитимность среди широких кругов населения, включая рабочих, медиков, учителей.

Перехват "переговоров" секретных агентов "Ника" и Майка" между Берлином и Варшавой указывает на проблемы с восприятием реальности Лукашенко и относиться серьезно к варианту, что этот человек попытается утопить в крови белорусский народ. В ответ белорусы на митингах водят хороводы. Конца противостоянию не видно.

4 октября в Кыргызстане должны пройти парламентские выборы. Это будет один из самых ответственных моментов в политической карьере президента Жээнбекова - с этим составом парламента у него закончится президентский срок согласно действующей Конституции. Всегда есть надежда, что следующий состав ЖК будет лучше предыдущего.

Насколько выборы и поствыборная ситуация в Кыргызстане может последовать белорусскому сценарию?

Во-первых, у Кыргызстана уже есть в истории этот сценарий. В 2005 году именно парламентские выборы по мажоритарной системе стали поводом для свержения бывшего президента Акаева. ЖК был сформирован из списка кандидатов от партии "Алга, Кыргызстан!", что объединило против Акаева не попавшие в парламент кланы.

Во-вторых, с 2005 года в Жогорку Кенеш прошли три выборные кампании. В 2007 году Бакиев повторил схему Акаева и его партия "Ак Жол" монополизировала парламент, а сам парламент стал абсолютно подконтрольным. Низкая легитимность Жогорку Кенеша прямиком привела к Апрельской революции.

В 2010 и 2015 годах по новой Конституции Жогорку Кенеш получил больше легитимности. На выборах в 2010 году победила оппозиционная "Ата-Журт", в 2015 году президентская партия СДПК не смогла получить даже треть мандатов (38 из 120). Массовых беспорядков и захватов административных зданий после двух последних выборов не было.

Как могут развиваться события после выборов в ЖК?

Между Кыргызстаном и Беларусью существует фундаментальное отличие в причинах массовой мобилизации населения. Если в Беларуси почти все слои выступили против Лукашенко в процессе демократизации вслед за Восточной Европой, то в Кыргызстане причиной мобилизации всегда был регионализм. Видимо, партию "Кыргызстан" отстранить от выборов не удалось, а "Бутун Кыргызстан" отстранили из-за ассоциаций.

Пока трудно понять, насколько экономические трудности после карантина и сама эпидемия нанесли ущерб легитимности действующей власти. Понятно одно - доверие к государственным институтам упало. Но сейчас все отвлечены самим процессом выборов (это один из факторов, почему выборы не отложили; другой фактор - глубокое недоверие к VI созыву).

На настроения людей теперь будут влиять результаты выборов. Если они будут более или менее сбалансированными, то они не станут поводом для массовой мобилизации.

...

После предупреждения премьер-министра Боронова, что вторая волна эпидемии может прийти в ноябре, свое слово сегодня сказал президент Жээнбеков. По его словам, нет никакой гарантии, что не будет второй волны коронавирусной инфекции.

Предвещателем новой волны может быть рост заболеваемости в соседних странах, в первую очередь в Казахстане. У соседей, которые сидели на жестком карантине июль и август, статистика также опустилась. В последние дни там фиксировалось меньше 100 случаев короновируса и пневмонии. Но 3 и 4 сентября данные резко выросли до 670 и 585 случаев. Теперь данные вновь стабилизировались. Надолго ли?

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599485040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Заседание Совета ЕЭК: Обсужден ряд вопросов дальнейшего развития евразийской экономической интеграции
- Нужна не гражданская война, а гражданское общество – эксперт
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Почти два триллиона тенге понадобится на исполнение поручений из послания Токаева
- Ашимбаев: "Аспирин" (АСПИР) от проблем с планированием в Казахстане
- Крымбек Кушербаев провел встречу с представителями интеллигенции
- Кадровые перестановки
- Казахи и образование: из явных аутсайдеров Российской империи – в число лидеров СССР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  