Повторит ли Кыргызстан белорусский сценарий? - АКИпресс

16:24 07.09.2020

7 сентября 2020



С 9 августа в Беларуси продолжается политический кризис. Оппозиция не признает результаты выборов, хотят провести новые выборы. В Минске и других городах десятки тысяч человек выходят на антиправительственные митинги. Лукашенко потерял легитимность среди широких кругов населения, включая рабочих, медиков, учителей.



Перехват "переговоров" секретных агентов "Ника" и Майка" между Берлином и Варшавой указывает на проблемы с восприятием реальности Лукашенко и относиться серьезно к варианту, что этот человек попытается утопить в крови белорусский народ. В ответ белорусы на митингах водят хороводы. Конца противостоянию не видно.



4 октября в Кыргызстане должны пройти парламентские выборы. Это будет один из самых ответственных моментов в политической карьере президента Жээнбекова - с этим составом парламента у него закончится президентский срок согласно действующей Конституции. Всегда есть надежда, что следующий состав ЖК будет лучше предыдущего.



Насколько выборы и поствыборная ситуация в Кыргызстане может последовать белорусскому сценарию?



Во-первых, у Кыргызстана уже есть в истории этот сценарий. В 2005 году именно парламентские выборы по мажоритарной системе стали поводом для свержения бывшего президента Акаева. ЖК был сформирован из списка кандидатов от партии "Алга, Кыргызстан!", что объединило против Акаева не попавшие в парламент кланы.



Во-вторых, с 2005 года в Жогорку Кенеш прошли три выборные кампании. В 2007 году Бакиев повторил схему Акаева и его партия "Ак Жол" монополизировала парламент, а сам парламент стал абсолютно подконтрольным. Низкая легитимность Жогорку Кенеша прямиком привела к Апрельской революции.



В 2010 и 2015 годах по новой Конституции Жогорку Кенеш получил больше легитимности. На выборах в 2010 году победила оппозиционная "Ата-Журт", в 2015 году президентская партия СДПК не смогла получить даже треть мандатов (38 из 120). Массовых беспорядков и захватов административных зданий после двух последних выборов не было.



Как могут развиваться события после выборов в ЖК?



Между Кыргызстаном и Беларусью существует фундаментальное отличие в причинах массовой мобилизации населения. Если в Беларуси почти все слои выступили против Лукашенко в процессе демократизации вслед за Восточной Европой, то в Кыргызстане причиной мобилизации всегда был регионализм. Видимо, партию "Кыргызстан" отстранить от выборов не удалось, а "Бутун Кыргызстан" отстранили из-за ассоциаций.



Пока трудно понять, насколько экономические трудности после карантина и сама эпидемия нанесли ущерб легитимности действующей власти. Понятно одно - доверие к государственным институтам упало. Но сейчас все отвлечены самим процессом выборов (это один из факторов, почему выборы не отложили; другой фактор - глубокое недоверие к VI созыву).



На настроения людей теперь будут влиять результаты выборов. Если они будут более или менее сбалансированными, то они не станут поводом для массовой мобилизации.



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После предупреждения премьер-министра Боронова, что вторая волна эпидемии может прийти в ноябре, свое слово сегодня сказал президент Жээнбеков. По его словам, нет никакой гарантии, что не будет второй волны коронавирусной инфекции.



Предвещателем новой волны может быть рост заболеваемости в соседних странах, в первую очередь в Казахстане. У соседей, которые сидели на жестком карантине июль и август, статистика также опустилась. В последние дни там фиксировалось меньше 100 случаев короновируса и пневмонии. Но 3 и 4 сентября данные резко выросли до 670 и 585 случаев. Теперь данные вновь стабилизировались. Надолго ли?