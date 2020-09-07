 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шарите-Кома-шоу. Навальный подал признаки жизни
20:40 07.09.2020

Состояние Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы. Об этом говорится в сообщении клиники Charite, которое опубликовано в понедельник.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить. Пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения", - говорится в сообщении.

Долгосрочные последствия для здоровья Навального "все еще нельзя исключать", отмечается в пресс-релизе.

Источник - tass.ru
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