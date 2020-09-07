Узбеку-джихадисту Машарипову турецкий суд дал 40 раз пожизненно. За расстрел ночного клуба Reina в Стамбуле

20:44 07.09.2020

Уроженцу Узбекистана, расстрелявшему ночной клуб в Стамбуле, дали пожизненно



Турецкий суд дал пожизненный срок уроженцу Узбекистана Абдулкадиру Машарипову, совершившему нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле.



Как сообщают турецкие СМИ, в общей сложности Машарипов получил 40 пожизненных сроков и еще дополнительно 1368 лет тюрьмы.



Напомним, что теракт был совершен 1 января 2017 года. Машарипов сначала застрелил полицейского возле клуба, а потом ворвался в помещение, где находились более 700 человек и открыл огонь из автомата. В результате 39 человек погибли, еще 69 получили ранение.



Тогда ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".